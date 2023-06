La industria asturiana teme un bajón de su competitividad si caduca la rebaja de la luz

La gran industria asturiana teme una brusca caída de su competitividad en los mercados internacionales si el Gobierno decide no prorrogar la rebaja excepcional de la factura de la luz, cuya vigencia concluye este mes. El Gobierno de España aún está sopesando si amplía o no la reducción del 80% en el coste de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de la industria electrointensiva, una medida que si bien no ha acabado con la desventaja de las factorías españolas con respecto a los costes energéticos de sus competidores franceses o alemanes, sí ha ayudado a limarla.

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), a la que pertenecen compañías con fuerte actividad en Asturias como ArcelorMittal o Asturiana de Zinc, destacó que para los consumidores electrointensivos el precio de la luz ya tiene más peso que el resto de variables de producción juntas. "Operamos en mercados globales, por lo que un precio eléctrico en niveles como los actuales supone un grave problema para nuestra competitividad", señaló José Antonio Jainaga, presidente de AEGE, tras la última asamblea de la organización. En ese contexto, AEGE ha reclamado para el segundo semestre de este año "la prórroga de la reducción del 80% de los peajes y el aumento de la dotación presupuestaria para compensar las emisiones indirectas de CO2, medidas urgentes y concretas que aliviarían la elevada exposición al precio eléctrico que sufre la industria electrointensiva". El Gobierno acaba de abrir la convocatoria de 2023 para la compensación por los costes de las emisiones indirectas de los gases de efecto invernadero con un presupuesto de 244 millones de euros, la misma cuantía que en 2022. De momento no hay ampliación. Y con respecto a la prórroga de la reducción de peajes, hasta la fecha no hay respuesta del Gobierno. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, señaló esta semana que el Ejecutivo está sopesando la prórroga o no de la medidas excepcionales para hacer frente al incremento de los precios de la electricidad que caducan el 30 de junio. No obstante, destacó que los precios energéticos se han contenido. El pasado diciembre, la reducción de peajes se prolongó durante seis meses y el Ejecutivo calculó que la medida supondría un ahorro para las industrias electrointensivas de unos 112 millones de euros durante ese periodo. En Asturias, tanto el Gobierno del Principado como la patronal FADE y los sindicatos UGT y CC OO han manifestado la necesidad de prolongar la protección de la industria electrointensiva durante todo el ejercicio 2023. En otros países como Francia y Alemania, las medidas excepcionales aplicadas en España son permanentes. Eso provoca que, a pesar de que los precios en el mercado mayorista de la electricidad son más baratos en España, la factura que pagan las grandes industrias intensivas en consumo energético son más bajas en Francia y Alemania porque los costes regulados son menores, la carga impositiva es más reducida y las compensaciones que obtienen son mayores.