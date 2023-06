Abierta en el año 1993, Bikemania es una tienda de bicicletas ubicada en La Felguera con taller de reparaciones multimarca. Especializada en gama media, en ella encontrarás bicicletas urbanas, de montaña, de carretera… así como componentes y accesorios.

A escasos meses de cumplir el 30 aniversario de su apertura, su propietario, Gonzalo Rodríguez, cuenta que por aquel entonces Internet era algo muy lejano. "Cuando abrí la tienda lo esencial era estar en las páginas amarillas". Su primer paso en la digitalización del negocio vino a través de la creación de una web en el año 2007. En el 2012 Bicicletas Bikemania ya cuenta con su propia cuenta en Facebook. "Me decidí a crearlo porque de aquella ya te decían que si no estabas en Facebook no eras nadie", cuenta Rodríguez, quien opina que estar en internet te da una visibilidad muy importante, sobre todo cuando tu negocio está en un entorno con poca población como Langreo.

Ello le llevó a ir aumentando su presencia con perfil de Instagram, canal de Youtube, whatsapp Business y Google Business. "No llego a entender que un negocio no esté hoy en día en Internet. Es un gran escaparate que te permite vender fuera. Aunque seamos una tienda pequeña hay cosas en las que las grandes plataformas no entran, así que tienes que estar" y añade, "para vender una bicicleta necesito que en mi tienda entren unos 8 o 10 clientes de media, y con internet es como estar tirando la caña de pescar constantemente". El programa DICA le pareció una excelente oportunidad para ponerse al día. "Además de aprender cosas nuevas, me ha servido para darme cuenta de que lo tenía todo mal calzado, cómo cuando tienes un armario desordenado", explica.

Valora la personalización y flexibilidad de la formación "Javier, mi asesor de CTIC no solo se amoldaba a mis horarios, si no también a mis necesidades y consultas" cuenta Gonzalo Rodríguez, quien ahora tiene claro cómo ha de subir las fotos y los productos a su web, el tipo de contenidos que funcionan mejor en Instagram y a darle coherencia al contenido. "Son un montón de detalles en los que no reparas. Por ejemplo, antes programaba las publicaciones, pero ni era constante, ni lo hacía a la hora adecuada. Ahora gestiono mucho mejor el tiempo que le dedico a cada cosa".

Opina que este tipo de programas son muy útiles, te sirven para aprender y además te activan para estar al día. "Te dejan muy claro que de nada sirve estar en el entorno online si luego no lo trabajas bien, así que te dan las herramientas para que tú le saques partido a lo que necesites".