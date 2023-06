Arcelor ya usa inteligencia artificial en Asturias para los suministros de todo el grupo

La industria pesada se abraza a las tecnologías más rompedoras para revolucionar sus métodos de producción. ArcelorMittal ya está utilizando programas de inteligencia artificial (IA) para asesorar en las compras de materias primas que hace la multinacional siderúrgica para abastecer a sus plantas de todo el mundo. Así lo explicó el responsable de IA de la compañía a nivel global, Diego Díaz Fidalgo, que participó en el Foro Asturias Digital, cita del sector TIC celebrada en Oviedo.

Díaz explicó que, a diferencia del método de compras tradicional –en el que tienen mucho peso los conocimientos personales y dinámicas ya muy asentadas entre comprador y vendedor–, en la multinacional están desarrollando programas de IA que, a partir de la recopilación de datos de los mercados internacionales de materias primas, "ofrecen elementos extra de análisis a los compradores para saber cuáles son los materiales óptimos para adquirir, así como las mezclas más adecuadas, en función de los precios".

"Obviamente, no se trata de crear un sistema de IA que vaya a hacer las compras por sí solo, y no puede abarcar absolutamente toda la información en un modelo, pero sí puede proveer de unos conocimientos añadidos a los responsables de compras para que tomen sus decisiones", explicó Díaz. En su opinión, el programa informático "acelera muchísimo el análisis y, por tanto, el propio proceso de adquisición de materiales, porque además incluye información del propio proceso siderúrgico que puede que los responsables de compras no conozcan".

El experto afirmó que está "trabajando mucho en cuestiones de descarbonización", que exige una modificación de los procesos siderúrgicos y los tipos y cantidades de materias primas que hay que buscar en el mercado. "Descarbonización, eficacia y fiabilidad son los grandes retos de la siderurgia para los próximos años", destacó.

Díaz, avilesino afincado en Gijón, es ingeniero industrial y trabaja en el centro de I+D de Arcelor de Avilés, dirigido por Tatiana Manso. El equipo de digitalización, formado por unas 60 personas, está a su vez dividido en tres grupos: inteligencia artificial, optimización y plataformas. "Son grupos interrelacionados, así que es el departamento conjunto es el que permite tener estas soluciones", señaló Díaz, cuyo cargo no está adscrito a ningún equipo concreto, sino que su misión es "el liderazgo técnico del área de IA de ArcelorMittal a nivel mundial", según él mismo explicó.

Informática cuántica

En la jornada del Foro Asturias Digital participaron especialistas de distintos ámbitos dentro del sector. Uno de ellos fue Elías Fernández-Combarro, profesor de la Universidad de Oviedo y representante de España en el Consejo Asesor de la Iniciativa de Tecnología Cuántica del Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN). En su intervención, Fernández Combarro subrayó que "los ordenadores cuánticos van a sustituir a los clásicos en ciertas tareas", y que "la diferencia de rendimiento entre unos y otros aumentará cada vez más". Una de las aplicaciones de estos "superordenadores", aseguró, es la ciberseguridad.