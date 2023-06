"Los dos grandes partidos tienen que aprobar las reformas que precisa Asturias"

A la hora de realizar esta entrevista, el viernes a mediodía, Carlos Paniceres Estrada (Priandi, Nava, 1969) acababa de llegar de Madrid, tras cuatro horas de viaje en tren «conectado prácticamente en todo momento por videoconferencia». Y disponía de una hora para atender a LA NUEVA ESPAÑA antes de acudir a la presentación de un libro. Pero una agenda tan apretada no parece amedrentar al presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, que cumple cinco años en el cargo. Esta labor se suma a la dirección de Transinsa, empresa de transporte sanitario fundada por su padre, Gento. Además, tras las elecciones del 28 de mayo, Paniceres, que se define como un «animal político» –en su juventud militó en el CDS de Adolfo Suárez–, está muy pendiente de las negociaciones para la formación de un Gobierno en Asturias.

– ¿Cuál ha sido el mayor logro de la Cámara en estos cinco años?

– Sobre todo, hemos respondido a la pregunta de para qué sirven las Cámaras de Comercio. Todos los saben ya, incluso los que nos critican. Hemos hecho muchas cosas. Por citar una reciente, por fin tenemos una Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación (Sekuens). Con 20 años de retraso respecto al País Vasco, cierto, pero la tenemos. Pese a que casi todo el mundo estuvo en contra de su creación, ha sido posible. La Oficina de Atracción de Inversiones también costó sacarla adelante, y tengo que agradecer personalmente a Adrián Barbón su voto de confianza cuando en su entorno había gente que no estaba por la labor. También estamos muy orgullosos de haber contribuido a la inversión de Amazon en Bobes.

–Bueno, la nave aún no está en marcha….

–Pero el «efecto Amazon» ya es una realidad, porque si no hubiera venido, hoy Bobes probablemente no estaría en marcha, y espero que pronto se desbloqueen otras inversiones pendientes. La inversión de Amazon está hecha porque fuimos ágiles y rápidos y nos adelantamos a otros territorios. Cuando empresas de todo tipo se plantean dónde implantarse en el noroeste de España, muchas se preguntan por qué Amazon eligió Asturias. Y respecto al inicio de la propia actividad de Amazon, tras un replanteamiento a nivel mundial, la compañía empieza a detectar un cambio de tendencia. Yo creo que estamos viendo la luz al final del túnel y pronto tendremos buenas noticias.

–¿Abrirá antes de 2024?

– No tengo información tan detallada, pero cuando alguien te dice que empieza a ver la luz al final del túnel, es un buen indicio. La empresa acaba de firmar un acuerdo con la Cámara de España para implantar la digitalización en el comercio, y en ese convenio va a estar la Cámara de Oviedo. No estarían con esos planes si algo no estuviera moviéndose.

– ¿Cuál es su balance de legislatura del Gobierno asturiano?

–Ha sido una legislatura anómala y complejísima: una pandemia, una guerra… ¿Se podían haber hecho más cosas? Sí, pero Asturias sufre una resistencia brutal al cambio. Lo criticamos todo, nos sentamos a hablar y concluimos que hay que cambiar cosas, pero cuando llega el momento de hacerlo, hay un «establishment» (que nadie sabe muy bien quién es, pero que existe) cuyo objetivo es que todo siga igual. Por eso creo que debe haber una fuerza común de la sociedad civil que empuje hacia el cambio, porque a veces ni siquiera un presidente del Principado puede revertir esas inercias.

–¿Es la burocracia una de ellas?

–Sin duda. En la guerra contra la burocracia ha habido avances, pero muchas de esas leyes están por desarrollar y hay asuntos que siguen atascados. Y la burocracia es un problema para la economía porque estamos en un mundo competitivo donde se abren ventanas de oportunidad en la que los territorios compiten entre sí. Asturias compite con Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura… Y se lleva el gato al agua el más rápido, proactivo y flexible.

– Tesla está negociando ubicar una gigafactoría en Valencia. Es un proyecto por el que se había interesado Asturias.

– Sí, se han perdido oportunidades, pero es imposible ganar la Liga sin participar en la Liga. Yo tengo la esperanza de que obtengamos otro gran proyecto de inversión en el futuro próximo. No es fácil, pero hay que pelearlo.

–Se refiere al gigante chino BYD, el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo.

– Sí. Insisto, no sé si lo conseguiremos o no, pero hay que pelearlo. España está compitiendo con otros países europeos, y dentro del propio país hay varias comunidades autónomas aspirantes. Pero hay que poner en valor que Asturias sea uno de los candidatos. Eso tiene valor en sí mismo. ¿Que al final no se consigue? Bueno, pues no se consiguió, pero es un mayor fracaso ni siquiera estar en la lista de posibles territorios.

–¿Qué hay de la apertura de la Oficina Económica de Asturias en Madrid?

–Llevamos casi dos años de retraso. Pero Barbón se ha comprometido conmigo a que, ahora que han pasado las elecciones, nos pongamos a ello. Aquí también estamos viendo la luz al final del túnel. Lo que pasa es que a veces los políticos no entienden que su mundo y el económico van a velocidades distintas. Las ventanas de oportunidad se dan cuando se dan, no cuando el mundo político quiere. Y entonces pasa lo que ha pasado aquí hace poco: que vino una empresa con ganas de sentarse a hablar, no se la atendió debidamente y se implantó en Lugo.

–¿Cuál es el gran reto de Asturias?

–El gran reto de Asturias es el económico. Para sostener los servicios públicos necesitamos más base de recaudación, y para ello hacen falta más empleos. Nosotros hemos calculado que necesitamos 50.000 empleos para aumentar el PIB en un 12% y rebajar el nivel de paro al 5%. Eso lo cambiaría todo.

–¿Y qué le piden al siguiente Gobierno asturiano para que eso sea posible?

–Respecto a los impuestos, pedimos que Asturias esté en las mismas condiciones que los demás territorios. No recurrimos a esa coletilla fácil de «queremos pagar menos impuestos», sino al menos los mismos que los demás. Porque está habiendo una deslocalización patrimonial de familias asturianas que se han ido a vivir a Madrid y otras partes de España, y eso tiene un efecto de amplio alcance, porque los hijos de esas familias ya estudian, viven y trabajan fuera de Asturias. Y eso tiene un efecto difícil de cuantificar, porque no se puede calcular lo que se deja de recaudar. Por lo tanto, espero que la política económica del próximo Gobierno evalúe esto. ¿O acaso el Gobierno de Portugal es menos de izquierdas que otros? Y ha hecho una política de inteligencia fiscal, que no de ideología fiscal.

–El PSOE está negociando con IU la gobernabilidad del Principado. ¿Les inquieta un programa político más escorado a la izquierda?

– El otro día, el secretario de organización de IU, Maximino García, respondió a unas declaraciones mías y pidió que no hubiera «injerencias» de los empresarios en las negociaciones. Sin embargo, CC OO y UGT han dicho varias veces que tiene que haber un Gobierno de izquierdas, y eso nadie lo critica. El mismo Maximino lo decía en su momento cuando estaba en CC OO. Pero parece que, cuando se pronuncian los empresarios, arde Troya. En democracia, la sociedad civil tiene derecho a opinar lo que le parezca. Pero creo que no se entendió lo que yo había dicho.

–Ahora puede explicarlo con más detalle.

–Ha habido un resultado electoral con una victoria del PSOE que se debe en buena parte a un componente personal de Barbón. Por otro lado, se ha corregido cierta deficiencia en la representación del principal partido de la oposición, por lo que se ha vuelto a eso que llaman el «bipartidismo imperfecto». En términos de bloques de derecha e izquierda, el reparto de escaños indica un equilibrio. Por supuesto, el que tiene que decidir la manera de gobernar es Barbón. Pero, más allá de que IU entre o no en el Gobierno, lo importante es qué políticas se van a aplicar. Hay leyes estructurales y transversales que son imprescindibles para sacar adelante las reformas profundas que necesita Asturias. Y esas leyes no se pueden aprobar sólo con 23 diputados de los 45 que tiene la Junta. Necesitan unas mayorías holgadas. Porque si existe un partido que es alternativa de gobierno, las leyes hay que hacerlas para que duren largos periodos de tiempo y den estabilidad. ¿O acaso vamos a aprobar una ley para que dentro de cuatro años vengan seis o siete partidos y la cambien otra vez?

–¿A qué leyes estructurales se refiere?

– Por ejemplo, es prioritaria una Ley de Proyectos Singulares para facilitar inversiones. Como decía antes, en un mundo competitivo necesitamos una herramienta para que existan mecanismos rápidos de activación para los grandes proyectos empresariales. Leyes como esta, que son de fondo, de transformación de la comunidad, deben ser consensuadas entre las dos grandes formaciones políticas: la que gobierna y la que es alternativa. Y el principal partido de la oposición también tiene que estar a la altura de las circunstancias. He leído alguna declaración en el buen camino, ofreciendo diálogo en el tema del reto demográfico, que es otro de esos desafíos que van más allá de una legislatura.

–¿Cómo valora la figura de Diego Canga?

–Creo que ha llegado a Asturias con otro talante, ha reconstruido el PP y ha logrado una mejora muy sustancial en las elecciones.

–¿Está de acuerdo con sus recientes declaraciones impulsando a los «jóvenes» del partido?

–Asturias es una sociedad envejecida. Con la pérdida de población joven perdemos a la parte más dinámica y activa de la sociedad. En mi generación también teníamos un tapón con gente que se perpetuaba en los cargos. En esta misma casa, la Cámara de Oviedo, no tiene sentido un mandato de más de ocho años.

–¿Le gusta más IU como socio de gobierno que Podemos?

–Yo creo que hay que sentarse a hablar con todos. Como digo, Barbón tiene la responsabilidad de llegar a los pactos que considere para garantizar la gobernabilidad. Puede hacer un gobierno de coalición o en solitario, como hizo en esta última legislatura. Pero, por mencionar a IU, yo me he reunido con Gaspar Llamazares y Alejandro Suárez y entendieron el proyecto de La Vega en Oviedo, y me agrada que hayan cambiado de opinión. Cuando las personas nos sentamos a hablar tranquilamente, fuera de micrófonos y focos, acaba habiendo más cosas que nos unen de las que nos separan. Lo que sí no podemos confundir es que tenemos que mandar mensajes al mundo económico de que Asturias es una tierra amable y de oportunidad, que competimos con otros territorios que quieren hacer lo mismo. Está muy bien eso de reclamar «empleos industriales y calidad». Por supuesto, eso lo quiere todo el mundo. Pero no es fácil: hay que ir a buscarlos, hay que convencerles de que vengan aquí.

–Hablando de empleo de calidad, un verano más vuelve a haber polémica con la hostelería. Otea ha advertido de que habrá locales que no puedan abrir sus terrazas por falta de personal, y los sindicatos exigen salarios más altos.

–No es sólo un problema de la hostelería, sino también de otros sectores como la construcción. Y sucede a nivel nacional. En Asturias tenemos 60.000 parados y, sin embargo, no conseguimos que muchas ofertas de empleo se cubran. Ahí creo que hay un problema que va más allá de lo económico y que puede ser cultural o generacional, y en el que la pandemia supuso cierto punto de inflexión, ya que muchas personas se replantearon sus prioridades vitales y la organización de su tiempo laboral y de ocio. Eso requiere una reflexión profunda, y limitarse a decir que «se paga poco» es un diagnóstico superficial. También pienso que hay un problema con la entrada y salida del sistema de ayudas sociales. Y aquí vuelvo a otra de las reformas estructurales: creo que habría que modificar con urgencia es el Servicio de Empleo del Principado (Sepepa). No se puede seguir haciendo lo mismo, hay algo que no funciona. Evidentemente, el salario social cumple un papel muy importante y no seré yo el que se oponga, pero debemos evitar que eso se convierta en una especie de bolsa que quede desconectada del mundo laboral.

–¿Por qué la Cámara quiere sustituir a Asturex como promotor de la internacionalización de la economía asturiana?

–Lo que queremos es que nos devuelvan lo que era nuestro. Las cosas tienen un orden en el tiempo. No queremos sustituir a nadie, sino que las cosas funcionen como en el resto de España, donde la internacionalización está liderada por las Cámaras de Comercio. En Asturias hay una anomalía: las cámaras asturianas tienen una participación casi testimonial. En un momento dado se tomó una decisión, que yo considero equivocada, para despojar a las Cámaras se esa competencia, crear Asturex y reducir al mínimo su peso en esa nueva entidad. A mí no me aporta nada tener un papel testimonial. Hay que darle una vuelta al funcionamiento de Asturex y que las Cámaras tengan un mayor protagonismo en el mercado exterior. De hecho, ya estamos trabajando a toda máquina en ese sentido.

­–¿Por ejemplo?

–Estamos colaborando con otras Cámaras españolas en el exterior, especialmente en el perímetro latinoamericano. En concreto, hemos tenido unas semanas de contactos muy intensos con la Cámara de España en México y la delegación mexicana en España. El objetivo es favorecer los flujos empresariales en ambas direcciones y conseguir que Asturias sea tierra de oportunidades para el capital mexicano. Como se sabe, en estos momentos hay bastantes puntos de intestabilidad política y económica en Latinoamérica, y hay una huida de capitales que buscan lugares para invertir. Tenemos que ponernos a trabajar con la diáspora asturiana y aprovechar los lazos históricos y culturales con esos países. Y eso la Cámara de Oviedo ya lo está haciendo con o sin Asturex. Algunos tienen una velocidad de respuesta de un minuto. Nosotros queremos tenerla de treinta segundos porque, insisto, las oportunidades pasan muy rápido.

–Usted dice que el País Vasco puede ser un modelo para el impulso económico de Asturias.

–Sí, porque nos llevan mucha diferencia en muchas cosas. Tenemos que copiarles el prestigio del mundo empresarial, algo que aquí nos cuesta más. La colaboración público-privada también la tienen perfectamente diseñada, y nosotros estamos trabajando en una estrategia similar que queremos plantear al siguiente Gobierno.