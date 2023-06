Latinoamericanos y rumanos impulsan la afiliación de extranjeros en Asturias

El pasado 24 de noviembre, Verónica Rodio, natural de Mendoza (Argentina), se subió a un avión en Buenos Aires con destino España. No era un viaje de vacaciones, sino la búsqueda de una nueva vida. Verónica, de 45 años, tenía un buen trabajo como jefa de Higiene y Seguridad de un hospital. Pero, ante el empeoramiento económico del país, decidió cruzar el Atlántico con uno de sus cuatro hijos. Aunque su idea inicial era vivir en el pueblo burgalés de Belorado, como parte de un proyecto de repoblamiento de zonas rurales con emprendedores, y que el resto de su familia la acompañara más adelante, el plan no funcionó. Ella tenía claro que quería vivir en el norte de España, y su marido, desde Argentina, descubrió en internet que una de las ciudades más seguras y limpias era Oviedo. Así que allí se plantó Verónica, que no tardó en encontrar trabajo como dependienta de una colchonería en la calle Valentín Masip. Hoy, ella es una de las 19.191 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social en Asturias, según los datos de abril del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El número de cotizantes foráneos en el Principado ha crecido un 46% en una década: en abril de 2013, la cifra era de 13.086. De los más de 19.000 que hay actualmente, la mayor parte (13.050) proceden de países de fuera de la Unión Europea, especialmente de Latinoamérica. Al comparar las principales naciones emisoras con las de hace diez años, se intuye cómo la inestabilidad política y social de determinadas geografías latinoamericanas ha empujado a muchos de sus ciudadanos a buscar un futuro más próspero en Asturias. Por ejemplo, en 2013 el país no europeo con más inmigrantes en el Principado era Paraguay. Ese puesto ha sido reemplazado por Venezuela, que hace una década ni siquiera figuraba en la lista de los diez principales emisores, pero que se ha visto abocado a un éxodo transatlántico por el deterioro económico e institucional del régimen bolivariano. De allí proceden casi 2.000 profesionales residenciados en Asturias. A continuación figura Colombia, con 1.446, el doble que hace diez años, cuando tenía apenas 700. Paraguay, cuya evolución apenas ha variado (se mantiene ligeramente por encima del millar), ha sido relegado al tercer escalón. De ese continente procede Raúl Echeverri, de 39 años. Nacido en Venezuela, es de padres colombianos, por lo que tiene la doble nacionalidad, pero sus antepasados llegaron del País Vasco. Médico especializado en neurocirugía, en 2021 realizó una gira formativa por varios países europeos, entre ellos España. Realizó una estancia de un mes en el Centro Médico de Asturias (Oviedo), tras lo que regresó a Cali, en Colombia. Pero recientemente le llamaron del hospital asturiano para incorporarse a su plantilla. "Todavía estoy con los trámites para la homologación que me permita ejercer aquí como neurocirujano. El Centro Médico tiene un alto nivel profesional y estoy muy contento", asegura. Tan contento que ya están preparando su llegada a Oviedo su mujer –también es médico y cursará el MIR– y sus dos hijas. "Ojalá que quienes llegamos a hacer vida en esta tierra aportemos al crecimiento y desarrollo de la región y del país que tan amablemente nos ha recibido", afirma el doctor Echeverri. Dentro de la Unión Europea, en la última década Rumanía se ha mantenido como el principal origen de trabajadores extranjeros en Asturias (le sigue a mucha distancia Portugal). Ya son casi 3.000 rumanos, de los cuales más de 500 se dedican a trabajos del hogar. Elena Moisa, de 60 años, es una de ellas. En realidad, Elena es de Moldavia, país con un histórico vínculo con Rumanía. De allí vino ella en 2006. Durante 13 años trabajó en Oviedo, aunque también pasó una etapa en un pueblo de León. En 2019, antes de la pandemia, Elena decidió tomarse un periodo de descanso y regresó a su país, donde pudo pasar más tiempo con su marido y con dos de sus hijas (tiene otro hijo que vive en Italia). Pero hace tres meses decidió regresar a su tierra de adopción, y desde entonces trabaja en un domicilio del centro de Oviedo. "Estoy muy contenta aquí, tengo más amigas españolas que rumanas", asegura.