En la calle Víctor Felgueroso 5, en Sama de Langreo, se encuentra "La tienda de Nu", un precioso establecimiento dedicado a la venta de moda juvenil, "aunque todo le mundo puede vestirlo", asegura su dueña, Nuria Álvarez, quien ha decidido tratar de incrementar sus ventas con el programa de digitalización del comercio asturiano (DICA).

La asturiana se animó a levantar por primera vez la persiana de su tienda hace siete años. Trabajaba en la hostelería, pero el bajo sueldo y las muchas horas empleadas no eran suficientes para poder formar un proyecto de vida. Una amiga asesora le sugirió que montara una tienda de moda para paliar las ventas extranjeras y fomentar el comercio local. Por ello, Álvarez solo vende ropa con la marca España, "que nos hace mucha falta", asegura.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. El incremento de los precios ha provocado que las ventas de "La tienda de Nu" desciendan considerablemente durante los últimos meses, haciendo casi imposible que Nuria Álvarez pueda seguir abriendo las puertas de su establecimiento. "Creo que es palpable que la gente ya no pide tanto como antes. Las modistas por ejemplo están llenas. Tengo muchas ganas de que pase el verano y de que todo vaya mejor", ironiza.

Pero por fortuna, Álvarez supo aprovechar la oportunidad que el programa DICA le brindó para mejorar sus comunicaciones. "Yo ya tenía web y redes sociales, pero además de mejorarlas, me ayudaron mucho con el tema de la venta online, uno de los pilares fundamentales de la tienda. Es verdad que yo me desvivo por mis clientes habituales, pero todos los pedidos que te llegan vía online son vitales: te pueden salvar el mes", explica. "Además, parece que es algo más frío, pero yo tengo contacto con mis clientes vía whatsapp y la gente ya no suele ni entrar en la web, me hablan directamente, por lo que es algo genial", relata. Sea como fuere, el programa DICA ha conseguido que Nuria Álvarez pueda ver sus ventas aumentadas paulatinamente mientras, como ella misma dice, hace "todo lo posible" por salir hacia delante. "Así que si alguien quiere comprar algo, puede hacerlo en ‘latiendadenu.es’", bromea.