Los empresarios piden al próximo gobierno del Principado una rebaja fiscal y la fusión de las consejerías de Empleo y Formación

"Existe una gran carencia de profesionales en muchos sectores, mientras que las tasas de desempleo, aunque mejores, siguen siendo elevadas", ha comentado María Calvo en su discurso, con motivo de la asamblea general de FADE correspondiente a 2023 que se ha celebrado en San Martín del Rey Aurelio (SMRA).

"Necesitamos conocer anticipadamente las necesidades de las empresas, reforzar los sistemas de orientación profesional, aumentar el atractivo de las disciplinas STEM, unir el mundo de la formación y la empresa, con formación dual tanto FP como universidad, y desarrollar una cultura de formación permanente que facilite la actualización de competencias durante toda la vida laboral", ha apuntado Calvo, insistiendo en que no hay mejor política social que el empleo.

Con presencia en la asamblea de FADE del presidente del Principado cesante, el socialista Adrián Barbón, Calvo es partidaria de que se unan en una misma consejería las competencias de formación y empleo, y que se dirija y acompañe a los perceptores las prestaciones por desempleo o ingreso minimo vital a la formación adecuada, pero que también "se les exija aceptar formarse para trabajar".

"Asturias necesita que los líderes políticos estén a la altura de esta tierra, que superen la matemática parlamentaria y que el bien común impere sobre las ideologías", ha señalado sobre la formación del próximo gobierno en Asturias.

"Queremos una región que funcione, que haya estabilidad y consensos en los temas que la inmensa mayoría de los asturianos consideramos esenciales", ha indicado.

Para María Calvo existen tres reformas imprescindibles, la relativa a la administración, la fiscalidad y el mencionado sistema formativo.

A los políticos asturianos ha reclamado Calvo un sistema fiscal que no "penalice" a las compañías del Principado respecto a las de su entorno.

Discurso íntegro de María Calvo

Presidente, alcalde, autoridades, empresarios, señoras y señores

Un año más habéis querido acompañarnos en la clausura del acto más importante de la institución que presido, la Asamblea General.

Por tanto, mis primeras palabras son de sincero agradecimiento por estar presentes en este foro, dignificando su significado. Este agradecimiento lo hago extensible a las empresas que han permitido con su patrocinio que esta Asamblea tenga lugar: TotalEnergies, Seresco y Hunosa que, a su vez, hace de anfitrión en este Pozo Sotón, lugar emblemático de la historia empresarial asturiana.

La elección de este emplazamiento para celebrar nuestra asamblea no es casual. Asturias afronta ahora un cambio, una nueva transformación y este pozo es un ejemplo claro de lo que estamos viviendo.

Las páginas de gran parte de la historia de Asturias las han escrito sus empresas. La minería, el campo, la siderurgia o la hostelería están en el ADN de nuestra tierra, componen un paisaje rico y diverso, han moldeado nuestro carácter como asturianos y, sin ellas, este Paraíso natural no sería un Paraíso habitable.

El día que no queden empresarios no habrá una Asturias en la que vivir, ni siquiera que visitar… aunque con AVE o con un vuelo directo. FADE ha repetido esta afirmación de muchas formas a lo largo de los años. Defenderlo hoy sigue siendo igual de necesario. Puede que incluso más.

La empresa es, indudablemente, motor del bienestar. Porque las empresas son la Investigación, el Desarrollo y la Innovación; el origen de los fondos que sostienen sanidad y educación, el sudor bajo cada ladrillo de un hogar y el cariño que hay tras el mostrador de cada comercio. La empresa, aunque haya quien denoste la actividad privada, es el motor y el camino del progreso.

Por eso, hoy que os tengo a casi todos delante, quiero, amigos empresarios, daros las gracias. Por la confianza y el trabajo compartido en la Federación, pero también por todo lo que hacéis por esta tierra.

Este año, el empresariado ha sufrido ataques tan duros como injustos, algo más doloroso si cabe cuando se profieren a desde un cargo público.

Se nos ha acusado de provocar una inflación que, en realidad, nos ahogaba. Y, sin embargo, se celebraba cada buen dato del paro... Sin reconocer que eran fruto del esfuerzo y los desvelos de aquellos a los que se criticaba.

Parte de nuestra sociedad, todavía, sigue anclada en prejuicios propios del pasado. El empresario de hoy no viste sombrero de copa, ni es ajeno a los vaivenes de la economía real, tampoco desconoce el sufrimiento de quien ha perdido su trabajo.

El empresario lucha día tras día por la supervivencia de su empresa, por mantener los empleos que genera y, en el mejor de los casos, por seguir creciendo. Arriesgando además su patrimonio. Es su esfuerzo, junto con el de sus trabajadores y proveedores, el que hace que el mundo avance y el bienestar se extienda.

Los datos nos avalan: nuestro tejido empresarial emplea y retribuye a tres de cada cuatro asalariados. Con este empleo, las empresas asturianas satisfacen más de 5.600 millones de euros en salarios. Asimismo, las rentas, junto con el Impuesto de Sociedades, generan más de 1.200 millones de euros de recaudación anual. A lo que hay que añadir los más de 2.000 millones de euros por cuotas de Seguridad Social. Por tanto, la economía de mercado genera más del 80 % del Producto Interior Bruto de Asturias. Creo que son números que se deben recordar, no por vanagloriarnos, sino por explicar la importancia de cuidar a nuestro tejido productivo, que es en el fondo cuidar a Asturias y su futuro.

Sabemos del potencial y oportunidades de nuestra tierra, pero no conviene dejar de lado los múltiples riesgos a los que nos enfrentamos y los problemas estructurales que arrastramos.

Venimos de unos años difíciles, de un entorno cambiante que, parece, va camino de convertirse en norma. Las previsiones medias sobre la inflación se sitúan en el entorno del 4%. Nuestro PIB, sin embargo, parece que se incrementará solamente un 1,7%. Además, los elevados tipos de interés, ya al 4%, han complicado y encarecido mucho nuestra financiación.

Crecemos, pero siempre por debajo de la media de Europa y España, nuestra tasa de actividad (inferior al 50%) es alarmante… Es imprescindible revertir esta tendencia en esta legislatura.

Poner a la empresa, el empleo y la actividad económica en el centro de la política es el primer paso. No se puede repartir lo que no se genera, y no podemos esperar vivir de lo que nos aporten de fuera.

Por tanto, debemos centrarnos en mejorar la productividad de nuestras empresas y remover los obstáculos que se lo ponen más difícil.

Y para ello citaría 3 reformas imprescindibles: la Administración, la fiscalidad y el sistema formativo. Con ello nuestra competitividad mejoraría definitivamente.

Es imprescindible abordar la reforma de la Administración. Reducir burocracia no significa reducir garantías. Significa eliminar duplicidades, cumplir los plazos y dar seguridad.

Sé que se han dado pasos, pero le pedimos que esta legislatura sea valiente y emprenda las reformas necesarias para que percibamos definitivamente este cambio.

Y no hablamos solo de papeleo, necesitamos un marco normativo estable sobre el que poder trabajar. Este año ha ocurrido exactamente lo contrario, especialmente a nivel nacional. Hemos visto una proliferación de normas, más marcadas por lo ideológico que por lo técnico, que han ahuyentado inversiones y generado desconfianza.

Las empresas asturianas están sujetas a más de 700 mil normas vigentes, y eso sin incluir Ayuntamientos. A dichas normas hay que unir miles de sentencias interpretativas… sólo en el último año han entrado en vigor 22.503 nuevas normas. Esto, lejos de dar seguridad, consigue justo lo contrario.

Una ley tan importante como la de contratos del sector público, que es de 2017, se modificó siete veces en los últimos doce meses. Un artículo, el 71, que regula algo “tan banal” como las prohibiciones de contratar, se reformó una vez en diciembre, dos veces en febrero, y una más en mayo.

Y lo peor, es que esta actividad legislativa sigue sin solucionar los problemas de fondo. Siendo clave esta Ley para la correcta ejecución de las inversiones ¿Saben cuál ha sido la media de ejecución presupuestaria en inversiones reales de las CCAA en 2022?: el 53% de los créditos totales. Es inasumible.

Y es cierto, como dice muchas veces el vicepresidente, que este es un mal común en toda España. Pero no nos consuela. Yo quiero que Asturias, en la medida de lo posible, sea pionera en solucionar un mal endémico en nuestro país.

Podría poner otros ejemplos, como la ley de vivienda o el reciente estatuto del becario, normas muy importantes pero hechas sin escuchar a la empresa, y que con seguridad conseguirán el efecto contrario al que pretenden.

La segunda reforma necesaria es la fiscal. Nuestros últimos presupuestos, los más expansivos de la historia, solo aumentan en inversión por lo que llega de fondos europeos, pero no hemos sido capaces de aumentar la inversión de presupuesto propio ni un euro en innovar o mejorar nuestras infraestructuras. Porque el gasto corriente y el gasto social consumen la totalidad del presupuesto. Debemos repensar nuestra estrategia: incentivar la inversión, eliminar duplicidades, impulsar la economía para incrementar la recaudación, incentivar el empleo para reducir el peso de las prestaciones sociales...Y diseñar un sistema fiscal que no nos penalice respecto a nuestro entorno, lo que además aumentaría seguro nuestros ingresos fiscales.

Presidente, sabe que nuestro papel como agente social siempre será responsable y leal. Sin embargo, aunque a veces pueda resultar incómodo, nunca dejaremos de recordar los retos que enfrentamos, las necesidades de nuestras empresas y de exigir que se haga aquello que, estamos convencidos, es necesario para que nuestra región avance. Quiero aprovechar esta tribuna para darte mi enhorabuena por los resultados en las urnas, y también para pedirte un compromiso firme con nuestras empresas durante los próximos cuatro años, que se prevén críticos para nuestra región. Y decirte que siempre nos tendrás a tu disposición para contribuir a la mejora de Asturias, porque compartimos la convicción de que nuestra región tiene grandes posibilidades.

Esta negociándose la formación de Gobierno. Asturias necesita que los líderes políticos estén a la altura de esta tierra, que superen la matemática parlamentaria y que el bien común impere sobre las ideologías. Por eso pedimos consensos amplios, sentido común y no dejarse llevar por los extremos... porque el futuro de Asturias nos incumbe a todos. Y no pretendo inmiscuirme en lo que no me corresponde, sino trasladar una necesidad, que estoy convencida que no solo reclamamos las empresas sino la mayor parte de los ciudadanos, que solo queremos una region que funcione, que haya estabilidad y consensos en los temas que la inmensa mayoría de los asturianos consideramos esenciales.

Agradecemos tu esfuerzo por acompañarnos hoy, cuando aún no se ha formado el Gobierno y ya hay convocadas unas generales...

Te lo agradecemos porque las empresas no podemos parar porque haya elecciones, y la Administración no puede parar tampoco, especialmente ahora. Por eso te pedimos que pongas todo el empeño en que el Principado siga funcionando este año difícil pero determinante.

Debemos culminar las dos transiciones, la energética y la digital, de manera exitosa. Dos revoluciones que afectan especialmente a Asturias.

Son transiciones necesarias, pero impuestas, a empresas que compiten con otras ubicadas en otros países sin estas exigencias. Por tanto, deben ser financiadas con recursos suficientes y hacerse en plazos que garanticen su continuidad. Esta batalla se juega en Europa y allí es donde debemos estar. El Gobierno regional debe pelear en Madrid y también en Bruselas para captar todos los fondos necesarios y garantizar que los proyectos de nuestras empresas optan a ellos. Y también para que el marco regulatorio no nos perjudique.

Nuestra industria tiene que competir soportando unos derechos de emisión, puramente especulativos, y que industrias ubicadas en otros lugares no soportan. Anteayer se aprobaba el estatuto del consumidor electrointensivo, que amplía el número de industrias perceptoras, pero no los fondos destinados a ellas, lo que, de no corregirse, perjudicará a los grandes consumidores asturianos.

Necesitamos recursos adecuados, plazos suficientes, una planificación meditada y verdadera ambición.

Ayer mismo conocimos sobre la decisión de arcelor de abordar la inversión que le permitirá fabricar acero verde. es una buena e importante noticia para asturias, y sé que no fue fácil, por lo que creo que debemos congratularnos por ello.

Hemos visto el riesgo que comporta deslocalizar la industria o depender de productos energéticos o alimentarios extranjeros… Hay que defender nuestra industria y nuestro campo de forma decidida, impulsando y financiando su transformación, pero sin que estas exigencias lleven a la desaparición de nuestras empresas.

Desde FADE hemos trabajado y contribuido para la aprobación de la ley de Calidad ambiental y nos alegra que haya salido adelante, pero hay que seguir avanzando en suprimir tramites y no añadir otros nuevos que no añaden protección y solo imponen dificultades.

En cuanto a la transición digital, también tenemos grandes retos. Recientemente se ha estrenado la Agencia de Ciencia e Innovación. Esperamos que se convierta en uno de los agentes de ese cambio, que nos ayude a transformar y dar un impulso a nuestra economía. Su creación fue una de las peticiones de FADE en la Concertación Social, porque creemos que es imprescindible aumentar la apuesta por la innovación, fomentar la creación de centros de investigación y, sobre todo, acercar la innovación a la Pyme.

Necesitamos también una Asturias más abierta al exterior, más globalizada.

Para ello debemos potenciar Asturex, Un pionero y claro ejemplo de la tan demandada colaboración público-privada, ya que en esa sociedad hay participación empresarial directa y decisiva, que lleva 18 años dando frutos muy positivos para el tejido empresarial de esta región.

Desde que surgió Asturex en el año 2005 hemos duplicado nuestras exportaciones y hemos pasado de tener apenas 1000 empresas exportadoras a casi 3.000 en la actualidad; Asturex pone a disposición de estas compañías asistencia personalizada y una red de 110 consultores en 80 países; además de un gran número de programas y acciones de promoción. Todo es mejorable, sin duda. Y en eso estamos: con la incorporación del nuevo director, Asturex está en proceso de revisión de su estrategia y procedimientos para acompasarlos al momento actual. Pero, lejos de ser cuestionada, necesitamos dar confianza y un impulso a esta sociedad para llegue más y mejor a la pyme asturiana.

Y debemos aprovechar nuestras potencialidades. Y una de ellas, es Hispanoamérica con la que Tenemos muchos lazos humanos y empresariales Y poco, creo, se aprovechan. FADE llegó a constituir una Confederación de Empresarios, que llegó a tener 10 asociaciones en otros tantos países, con resultados muy positiva. Es mi intención retomar estos contactos y, en este sentido, tenemos previsto comenzar de forma inminente por dos destinos de gran presencia y potencia empresarial asturiana: México y República Dominicana. Creo, presidente, que es una excelente oportunidad para que avales con tu presencia el impulso a la relación empresarial entre ambos lados del Atlántico. Dejo a tu consideración esta invitación, que sería muy agradecida por nuestra parte.

Hemos trabajado y colaborado para mejorar nuestras conexiones aéreas internacionales, y nos felicitamos y felicitamos al Gobierno por ello, es un hito importante. Pero no está todo hecho. Hay mucho trabajo pendiente.

La apertura de la variante marcará un hito, pero debemos aprovecharla al máximo y completar las infraestructuras pendientes para que, junto con la puesta en marcha de la ZALIA y nuestros puertos, seamos un referente logístico.

Debemos buscar aliados. Las patronales del Noroeste trabajamos unidas para que nuestras reivindicaciones fuesen escuchadas y, gracias a ello, se han dado pasos importantes como el nombramiento del Comisionado o el compromiso de inversión del Ministerio. Hemos trabajado y Seguiremos trabajando juntos, tras las elecciones Generales, haciéndonos oír ante el Gobierno que resulte de las mismas. En septiembre presentaremos en Madrid nuestras reivindicaciones, con estudios que justifiquen la importancia y el impacto que estas inversiones tendrían en el desarrollo económico de nuestras regiones.

Y trabajaremos también, junto al Gobierno, para difundir las oportunidades de Asturias en Madrid e internacionalmente, y para promocionar a las empresas asturianas.

Seguiremos trabajando con unidad de acción empresarial, para servir a Asturias y a sus empresarios, con independencia y lealtad institucional. Seguiremos día a día ayudando a la creación de nuevas empresas, a hacerlas crecer, aumentar su actividad y su competitividad. Esa es la misión de FADE.

Para ello trabajaremos cerca de ellas, de las asociaciones y pymes, a lo largo y ancho de nuestro territorio, en la convicción de que esto es lo que legitima nuestra labor. Hemos visitado el territorio, reuniéndonos con asociaciones y empresas, y escuchado y atendido sus necesidades. Fundamentalmente a pymes y autonomos, a ellas nos dirigimos principalmente, porque son las que predominan en nuestra región. Y seguiremos potenciando esta labor, acercándonos al territorio y potenciando nuestros servicios. Y a través de las mesas sectoriales y transversales, para tratar temas concretos, mejorar la normativa, generar actividades de interés e impulsar reformas.

Este año hemos puesto en marcha, con la colaboración del IDEPA, la oficina de crecimiento empresarial. Porque el pequeño tamaño de nuestras empresas perjudica nuestra competitividad, como he explicado muchas veces.

Y me alegra decir que en Asturias hay muchas empresas con planes de crecimiento y que sabemos que agradecen este impulso. A la oficina se han acercado hasta ahora 23 compañías y seguimos trabajando con 9 de ellas para culminar sus proyectos.

Hemos firmado también convenios de colaboración con 20 consultoras, entidades bancarias e impulsado instrumentos financieros que financien empresas de este segmento.

Necesitamos más empresas, más grandes y robustas, esta será la mejor solución para nuestro reto demográfico.

Todo esto me lleva al último punto que quiero tocar en este discurso, Asturias con más empresa será sinónimo de una Asturias más social. Para ello es necesario que creemos un marco laboral estable y flexible, en el que el dialogo social debe tener un papel central. Así conseguiremos soluciones proporcionadas y consensuadas en una situación de extraordinaria incertidumbre como el actual.

Y lo digo una vez más; es imprescindible adecuar la formación a las necesidades del mercado laboral. Existe una gran carencia de profesionales en muchos sectores, mientras que las tasas de desempleo, aunque mejores, siguen siendo elevadas. Necesitamos conocer anticipadamente las necesidades de las empresas, reforzar los sistemas de orientación profesional, aumentar el atractivo de las disciplinas STEM, unir el mundo de la formación y la empresa, con formación dual tanto FP como universidad, y desarrollar una cultura de formación permanente que facilite la actualización de competencias durante toda la vida laboral.

Porque, lo vuelvo a repetir: no hay mejor política social que el empleo.

Por eso hemos propuesto que se unan en la misma Consejería las competencias de formación y empleo o que se dirija y acompañe a los perceptores las prestaciones por desempleo o ingreso minimo vital a la formación adecuada, pero que también se les exija aceptar formarse para trabajar.

Como sabéis, esta ha sido una prioridad desde nuestra llegada a FADE. Y ya estamos en condiciones de anunciar un gran paso adelante para resolver este problema:

Hemos trabajado en un sistema pionero de detección de necesidades que pronto presentaremos. Esta nueva herramienta nos permitirá tener de forma detallada y en tiempo real las demandas de empleo y de los puestos que no se pueden cubrir. Esto debería permitir programar la formación según las verdaderas necesidades, e incluso justificar incorporar extranjeros cuando no se pueda cubrir esa demanda.

Cuando empezamos a decirlo incluso se negaba que existiera el problema. Ahora hemos logrado con nuestra insistencia al menos que se le dé importancia, y que la Consejería de derechos sociales y el SEPEPA empiecen a estudiar realmente quienes están percibiendo las prestaciones y cuál es su empleabilidad, y que se les exija formarse. Y lo aplaudimos. Pero debemos avanzar más. Hay que ser valientes y para ello colaboraremos.

Termino ya. Sé que muchos de los que hoy me escuchan saben que voy a decir es cierto, pero nunca está de más repetirlo: empresa somos todos. Empresarios, trabajadores, clientes… toda la sociedad en general. Nuestra voluntad es que todo asturiano se sienta parte de esta empresa que tenemos en común, nuestra región.

Trabajemos juntos por la empresa, trabajemos por Asturias. Porque más empresa significa más Asturias.

Y esta tarea nos incumbe a todos.

Gracias.