"Lo que veo en Asturias es gente magnífica y emprendedora que está innovando"

Juan Carlos Ureta (Bilbao, 1956), presidente del banco de inversión Renta 4, presente en Oviedo y Gijón, será ratificado el próximo día 28 como consejero de la empresa tecnológica gijonesa Izertis. Renta 4 acaba de participar con Alsa en una inversión en hidrógeno y prepara nueva alianzas con otras empresas asturianas. "Lo que veo en Asturias es mucha gente magnífica y emprendedora que está innovando", afirma. Reclama favorecer el ahorro y el capital interno, la productividad y la seguridad jurídica como factores de fortaleza.

–¿Cuál es la situación del sector bancario?

–Se va a ver impactado por al alza de tipos y por la desaceleración económica, pero afortunadamente, y a diferencia de 2008, el sector está debidamente capitalizado y ha fortalecido su balance. Aunque la subida de tipos le viene bien porque mejora sus márgenes financieros, la banca ha invertido en los últimos años en bonos a largo plazo comprados a tipos muy bajos y cuando los tipos de interés suben, esos bonos se deprecian. Pero la banca tiene capacidad para absorber ese impacto, lo que evitará que una crisis económica se traslade a una crisis bancaria.

–¿Por qué no se dispara la morosidad con la subida de tipos y la ralentización económica?

–El nivel de empleo es bastante bueno y el paro está cayendo. Y tanto empresas como familias se han desendeudado. Las familias tenían créditos por 800.000 millones en 2012 y ahora, 600.000. Estamos en el primer ciclo de desaceleración sin subida de la mora. Entramos en una economía poscovid con rasgos diferentes e innovación disruptivas. Se está transformando constantemente.

–¿Por qué aventura que vamos a tipos altos y desaceleración prolongada?

–La inflación ha bajado del 10% al 6%, pero la "última milla", para que baje al 2%, va a costar mucho por la desglobalización (China ha dejado de ser la fábrica de Europa de productos baratos), la transición energética y los requerimientos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (la llamada ESG) a las empresas. Y vamos a largos años con tipos más altos de los que vimos en el pasado. Pueden bajar, pero no mucho. Descarto la vuelta a los tipos en el 0% o negativos. Estamos entrando en un nuevo régimen de normalización monetaria con tipos de interés en torno al IPC o un poco más. Y también vamos a crecimientos no vigorosos, desiguales y divergentes, con unas empresas que van a seguir disparándose y otras que desaparecerán o serán irrelevantes. Lo mismo ocurrirá con los países. A los que tengan capital y un modelo de transformación les irá mejor.

–¿Cómo ve a España?

–España está creciendo más que otros países, aunque lo hacemos al 2% y no al 5,5% como los dos últimos años. Pero la productividad total de los factores está estancado. No ahora, sino desde 2005. Y se han castigado fiscalmente los fondos de pensiones, cuando favorecer el ahorro y el capital interno es un factor de fortaleza. En España los fondos de pensiones representan menos del 10% del PIB. En Holanda suponen el 170%. Crecer al 2 o 2,3% es importante, pero tenemos que prepararnos para crecer de modo potente durante años o décadas, y para esto hay que cuidar factores estructurales como la productividad, el soporte de capital y la seguridad jurídica para invertir. El problema no es de este Gobierno. Ya viene del anterior y del anterior del anterior.

–La baja productividad ¿puede guardar también relación con la especialización productiva?

–La economía española está muy diversificada, aunque tiene mayor exposición al turismo y al sector inmobiliario. Pero esto no es malo, porque tenemos unas condiciones naturales y de clima propicias, y tenemos una industria turística magnífica, con una calidad de servicio enorme y las mejores cadenas hoteleras del mundo. Pero también tenemos una industria auxiliar del automóvil muy importante, una industria agroalimentaria muy potente, un sector servicios relevante, empresas de servicios tecnológicos... El problema no es la diversificación sectorial, sino poner los pilares para que las empresas punteras puedan prosperar y se fomente el capital y la inversión. Se necesitan gobiernos pro-empresa.

–El ajuste fiscal que exigirá la UE ¿es inquietante con nuestro nivel de deuda pública?

–La suspensión de las normas europeas por el covid se prorrogó hasta este año. A partir de 2024 se exigirá mayor disciplina y rigor fiscal. La presidenta del BCE ha dicho que mientras su política monetaria es restrictiva, los gobiernos de los países no hacen una política fiscal acorde con ello.

–¿Qué percepción tiene de la economía asturiana?

–Cuando se hicieron las reconversiones industriales había gente que pensaba que Asturias y País Vasco (mi tierra) iban a ser economías de jubilados y personas subvencionadas, y que tenderían a ir a menos. Lo que veo en Asturias (empresas como Izertis, Alsa, Windar y otras muchas) es gente magnífica, que están innovando, y muchas personas emprendedoras. Renta 4 está creciendo en Asturias, acabamos de invertir con Alsa en la empresa de hidrógeno Ariema y vamos a anunciar más inversiones con empresas asturianas. La mejor política económica es fomentar las empresas y la inversión.