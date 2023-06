La gran industria asturiana teme perder ayudas con el nuevo estatuto de las electrointensivas

La gran industria asturiana teme perder ayudas para afrontar el pago del recibo energético al duplicar el Gobierno de España el número de beneficiarios de las compensaciones del estatuto del consumidor electrointensivo. Por ese motivo, AEGE, la asociación que agrupa a los mayores consumidores de energía de la región –encabezados por ArcelorMittal y Asturiana de Zinc (Azsa)– reclama al Gobierno que dote a las convocatorias de ayudas recogidas en el estatuto de presupuesto "suficiente" para que estas industrias no vean mermadas sus compensaciones y no sufran un aumento de los diferenciales de costes energéticos con respecto a sus principales competidores europeos.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la modificación del estatuto del consumidor electrointensivo para ampliar el número de industrias beneficiarias de las ayudas, que pasan de 612 a 1.180 al añadir nuevos sectores: los considerados "en riesgo" de deslocalización que se suman a los sectores "en riesgo significativo" de deslocalización que ya recibían ayudas. "Es una adecuación a la normativa europea que no introduce cambios de calado. En teoría no debería afectar al monto de las compensaciones que ya estaban recibiendo los mayores consumidores de energía, pero si en las convocatorias de ayudas que se lancen a partir de ahora no se adapta el presupuesto al número de beneficiarios entonces sí tendremos un problema porque se perderán ayudas", señaló Pedro González, director general de AEGE, a este diario.

De momento, para este año hay presupuestados 91 millones de euros para financiar las medidas del estatuto, principalmente compensaciones a la industria por los cargos en la factura eléctrica para la financiación de renovables, cogeneración de alta eficiencia y extracostes de generación en territorios no peninsulares. Es una cuantía similar a la de ejercicios anteriores. "Si no se adapta el presupuesto de las convocatorias al nuevo número de beneficiarios y se prorratea el dinero disponible, saldrán perdiendo las industrias que ya recibían la ayuda", afirmó Pedro González. La opinión la comparte la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, que en la asamblea general de la patronal celebrada el pasado viernes señaló que con la reforma del estatuto "se amplía el número de industrias perceptoras, pero no los fondos destinados a ellas, lo que, de no corregirse, perjudicará a los grandes consumidores asturianos".

El coste de los peajes

Además, esta nueva incertidumbre se suma a la de la prolongación o no de la rebaja excepcional de la factura de la luz a partir del 1 de julio. El Gobierno de España aún está sopesando si amplía por más tiempo la reducción del 80% en el coste de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de la industria electrointensiva, una medida excepcional por el encarecimiento de la energía en el contexto de la guerra en Ucrania que si bien no ha acabado con la desventaja de las factorías españolas con respecto a los costes energéticos de sus competidores franceses o alemanes, sí ha ayudado a limarla. "Es una de las pocas medidas excepcionales del Gobierno en el contexto de la crisis energética cuya vigencia concluye el 30 de junio. La mayoría se prolongan hasta fin de año", señaló el secretario general de AEGE, que espera que la medida "se amplíe al menos hasta final de año, aunque lo que demandamos es que esa reducción provisional de los peajes sea definitiva, como en otros países europeos, y se incorpore en el estatuto de los consumidores electrointensivos".