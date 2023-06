"O cambia la ley de Contratos o parte de los fondos europeos quedarán sin gastar"

El valdesano Joel García Fernández (Muñás, 1980), fundador y gerente CGS Asfaltos y Obra Civil, cumple un lustro como presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), que mañana celebrará en Avilés su asamblea anual.

–Hace un año, tras ser reelegido presidente de CAC-Asprocon al vencer en las urnas al aspirante Pablo Justel, apeló a la unidad en la confederación. ¿La hay?

–Si. El resultado de las elecciones dejó claro quien quería el sector que fuera presidente. Triplicamos los votos que obtuvo la otra parte.

–Fijó entonces como objetivos resolver los problemas de mano de obra en el sector, hacer que la Administración reduzca la burocracia, maximizar el impacto de los fondos europeos y presionar para lograr una alta ejecución presupuestaria. ¿Hay avances?

–Esos avances deben verse a medio plazo, no a corto. No obstante, por ejemplo, en el caso de la mano de obra ya hemos logrado una mayor asistencia a los cursos de la Fundación Laboral de la Construcción y que baje la media de edad. Se vuelve a ver a jóvenes haciendo cursos. Con insistencia hemos conseguido mover el caldero y la gente se está acercando al sector.

–¿Pero siguen teniendo problemas para encontrar trabajadores?

–El mayor problema que tenemos es por la formación. La gente no estaba formada para el sector y eso no se puede conseguir a corto ni a medio plazo. La Fundación Laboral de la Construcción es la mejor herramienta que tenemos y lo que debemos pedir ahora, de cara a la nueva negociación del convenio, es recuperar la figura del aprendiz porque es la manera de dar una oportunidad a los jóvenes. Las empresas no pueden soportar la misma carga económica para un peón especialista con experiencia que para uno sin ella. No hay una figura que nos permita formar a la gente.

–Puede provocar abusos…

–Tenemos que velar para que no sea así. Es fundamental la figura del aprendiz. Hay que volver a lo que funcionaba en el pasado.

–Llevan tiempo pidiéndolo. ¿Es tan difícil?

–No es sencillo. El convenio se negocia en Madrid y nuestro poder es limitado, pero creo que es una reclamación de todas las patronales provinciales.

–En mayo había inscritos en las oficinas de empleo de Asturias 4.296 parados de la construcción. ¿No tienen experiencia?

–No están bien apuntados en el Servicio Público de Empleo (Sepepa).

–¿A qué se refiere?

–El Sepepa no está funcionado bien. No es normal que haya más de 4.000 personas apuntadas y que, cuando un empresario busca, no aparezcan. La labor de orientación creo que falla. A mi empresa, en 20 años, solo llegó un trabajador guiado por ese servicio.

–En la lucha contra la burocracia. ¿Hay avances?

–No se ha mejorado gran cosa. Se puede ser mucho más eficiente. Las leyes tienen que tener una redacción clara para acotar la interpretación.

–¿No se han reducido los tiempos de tramitación de las obras?

–En algunos ayuntamientos se han reducido un poco los plazos, pero seguimos teniendo problemas. Los atascos no se producen solo en los ayuntamientos. También en las notarías, en los registros... Todo eso son costes. Las licencias no son rápidas.

–Los fondos europeos. ¿Se notan?

–Se notan. Han llegado vía licitación y vía subvención por innovación. No obstante, tenemos muy claro que no va a dar tiempo a gastarlos todos.

–¿Por qué?

–Porque las tramitaciones para licitar obras son muy tediosas y en el caso de las subvenciones también hay mucha burocracia añadida. No puede ser, por ejemplo, que presentes un proyecto global que lleve aprovechamiento de energía solar, producción de hidrógeno y una construcción de nave adherida y tengas que tramitar tres subvenciones diferentes. En mi empresa nos ha ocurrido y hemos tenido que renunciar al proyecto porque no podemos permitirnos tener una personas dedicada solo a solicitar subvenciones.

–¿Lo están advirtiendo a las administraciones?

–Son conscientes de ello. Esto es la gotera que nunca se arregla. O cambias las leyes o parte de los fondos europeos no se gastan. Tal y como está concebida la ley de Contratos, no es posible.

–¿Puede ser una nueva oportunidad perdida?

–Lo va a ser. Llevamos muchos años reclamando el cambio de la ley de Contratos y no han empezado. Y no se queja solo la construcción. También lo hacen los alcaldes, los hosteleros... todos. Con la ley de Contratos actual se necesitaría el doble de personal en la administración para gestionar los fondos, y eso tampoco se puede.

–¿Teme que el nuevo Gobierno regional dé marcha atrás en leyes como la de calidad ambiental?

–Si esa ley va hacia atrás sería una catástrofe. Si hay que tocar algo, que lo hagan, pero si volvemos a la anterior ley medioambiental Asturias no avanza.

–Entiendo que no le gustaría, entonces, que se forme un gobierno de coalición del PSOE con IU, que pide derogar esa ley.

–Que pacten o hagan lo que quieran, pero la ley de calidad ambiental no debería ser un tema de negociación.

–La presidenta de FADE, María Calvo, reclamó la semana pasada consensos amplios en los temas esenciales y que el nuevo Gobierno no deje llevarse por los extremos. ¿Lo comparte?

–Coincido plenamente. Los votantes han dejado claro que no quieren partidos en clave destructiva, han vuelto al sentido común del bipartidismo, que es la clave de la estabilidad. Tiene que haber grandes consensos entre los dos grandes partidos para las cosas importantes.

–¿Qué espera el sector de la construcción del nuevo Gobierno regional?

–Esperamos que nos devuelva la consejería de Infraestructuras, pero mejorada. Ahí debe estar el urbanismo, la vivienda, las grandes infraestructuras medioambientales e incluso las rurales. Esa oficina que centralice las licitaciones que quiere hacer el vicepresidente Cofiño tiene que ir dentro de esa consejería inversora y con un gran equipo técnico.

–¿Y Medio Ambiente debería estar ahí dentro?

–Lo más inteligente es que Medio Ambiente esté con Infraestructuras para que no condicione las obras de interés general.

–Y de los nuevos equipos de Gobierno de los ayuntamientos, ¿qué esperan?

–Hay ayuntamientos que aún no se han adherido a la revisión de precios del Estado y eso puede ser motivo de contenciosos. Es de justicia que si tienen un mecanismo para pagar lo que cuestan las cosas se adhieran a él. Y la mejora de los pliegos es otra de las cosas que hay que abordar para que la baja económica no sea siempre el factor que más pesa en los concursos.

–¿Siguen quedando licitaciones desiertas por el incremento de los costes?

–La obra que ahora se queda desierta es porque se licitó con alevosía y premeditación con bajo precio porque no había dinero. Las obras baratas se están acabando, las empresas no pueden asumir determinados riesgos para no ganar nada.

–Pero el incremento de costes se ha ralentizado...

–Si, pero los materiales se han quedado caros. No bajan. Venimos de una época de márgenes cero, los trabajadores escasean, los sueldos en los convenios han subido... no queda otra que trasladar precios al consumidor final.

–En los últimos años, las construcción había puesto muchas esperanzas en la rehabilitación, pero el despegue no parece el esperado.

–Tiene mucho que ver con la burocracia. Los fondos europeos se han repartido entre ministerios y a varios niveles territoriales y eso hace que todo vaya muy lento. Deberían ser más pragmáticos para poner el dinero en la calle. Los fondos de recuperación venían para superar una situación económica y ya han pasado más de dos años y aún falta mucho por llegar.