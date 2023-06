"Asturias es una isla fiscal que se puede hundir", alerta la Empresa Familiar

"Afronto el cargo con muchas ganas e ilusión y, tras diez años en las juntas directivas de Aefas, espero estar a la altura", señaló Cabal tras ser elegido por los representantes de cerca de 200 empresas en la asamblea celebrada en Las Caldas. El nuevo presidente afirmó que las empresas familiares afrontan muchos retos y dificultades, entre los que citó el coste de las materias primas, la elevación de los tipos de interés o la captación de talento. "Pero la empresa familiar tiene arraigo en el territorio y esto nos hace fuertes para luchar contra las incertidumbres", señaló Cabal tras destacar la visión a largo plazo de estas compañías que, dijo, dan empleo en Asturias a 22.000 personas y suponen el 60% del PIB del sector privado.

Al nuevo Gobierno regional, Cabal pidió que les ayude y les valore, "porque queremos perdurar en el territorio y generar nuevos proyectos y empleos". Pero para eso, señaló, se necesita "un ecosistema adecuado porque nuestra competencia está ahí al lado y hay muchos elementos con los que tenemos que luchar". Entre ellos destacó el fiscal. "A nivel de impuesto de sucesiones y donaciones somos los últimos y corremos el riesgo de ser los únicos en ese ranking de fiscalidad gravosa", señaló Cabal ante los anuncios de nuevas comunidades que se suman a la "supresión" del tributo –la última la Comunidad Valenciana–. "Asturias se ha convertido en una isla fiscal que corre el peligro de hundirse. Es una desventaja competitiva clara para las empresas porque así no podemos perdurar", resaltó Cabal en respuesta a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.

También destacó como "otro de los caballos de batalla" la burocracia. "Tenemos que hacer una Administración más eficaz y más eficiente porque el exceso de burocracia lastra los proyectos y lastra la llegada de ayudas, necesitamos agilidad y en ese aspecto queda mucho recorrido", resaltó.

Al igual que hizo el pasado vienes la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Cabal pidió a los partidos mayoritarios "que dejen al margen las ideologías y sean pragmáticos y prácticos en aras del interés de las empresas y de todos los asturianos".

Más tarde, en su discurso de clausura de la asamblea de Aefas y ante los socios e invitados asistentes –entre los que estaban el líder del PP asturiano, Diego Canga; el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares: el director general de FADE, Alberto González, o el secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, entre otros– volvió a referirse a todos esos temas y a la necesidad de "salir de la cola" porque la región tiene importantes atractivos, entre los que destacó la disponibilidad de suelo para la instalación de grandes industrias, buenos puertos de mar y unas infrastructuras de comunicación mejoradas (con la excepción del suroccidente), y a los que añadió el paisaje, la gastronomía o la mano de obra cualificada. "Pero no debemos de llevarnos a engaño, porque ninguna empresa se sentirá cómoda sin un ecosistema atractivo en el que desenvolverse", señaló para volver a la fiscalidad y a la burocracia y añadir también la necesidad de orientar ayudas al crecimiento empresarial, no solo al emprendimiento, y a mejorar la formación con la FP dual y la orientación de los estudios universitarios hacia la empresa.

Antes de Cabal, intervino en el acto de clausura de la asamblea de Aefas el teniente de alcalde de Oviedo, Ignacio Cuesta, que destacó la necesidad de "ahondar en la colaboración público-privada", y cerró el acto el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, que inició su discurso negando que la clase política no mire al empresario.

Cofiño reconoció que el fiscal es un "problema real" cuya resolución "no puede aplazarse más". Pero apuntó que donde debe abordarse es dentro de la revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas. El objetivo, apuntó, debe ser "la armonización fiscal para acabar con las graves asimetrías" garantizando la financiación de la sanidad, la educación, los servicios sociales...

Sobre la burocracia, Cofiño apuntó que es un tema que le obsesiona. Destacó los pasos que se han dado para simplificar leyes, mejorar el sistema de contratación pública y mejorar la eficiencia y, ahora que deja el Ejecutivo, pidió "continuidad en esa batalla".

Cofiño negó también que Asturias sea una región aislada (apuntó que las conexiones por carretera con el exterior están completadas, que pronto se abrirá la Variante ferroviaria y que el aeropuerto tiene más vuelos que nunca) y afirmó que los principales retos del próximo Gobierno regional son por un lado la transformación de la industria y el crecimiento empresarial ("para que entre las multinacionales y las pymes también haya más clase media empresarial"), y por otro lado el reto demográfico y el despoblamiento. Sobre este último aspecto, y vinculado con la necesidad de mano de obra, Cofiño señaló que "hay que empezar a hablar de emigración ordenada".

Luis Pasamontes, en el pelotón de empresarios





El ex ciclista profesional asturiano Luis Pasamontes, dedicado ahora al "mentoring" de deportistas y empresarios, convirtió la asamblea de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar en un pelotón. Hizo que los empresarios se metieran en la piel de los gregarios de un equipo ciclista para que entiendan que es lo que ellos esperan de sus líderes. "Yo por algunos daba el 100%, pero por otros me exprimía al 200%", señaló Pasamontes tras narrar experiencias personales de su etapa en equipos como Movistar. Habló de líderes que no tienen problema en ponerse el mono de gregario ("el día que no estaba bien, Valverde nos subía los bidones", ejemplificó el ciclista); de cómo el compromiso se acaba convirtiendo en oportunidad; de cómo en una crono por equipos el conjunto no suma sino que multiplica; de la importancia del liderazgo integrador (ejemplificado en el cambio de malliot de todo el equipo cuando el líder se viste de amarillo); del valor de las ganancias marginales o de la importancia de dar las gracias, factor que ejemplificó con una foto en la que Fran Ventoso, tras ganar una etapa del Giro, esperó 19 minutos en la meta a Pasamontes, retrasando la ceremonia del pódium, para darle un abrazo por su ayuda. "El sueldo emocional importa", afirmó.