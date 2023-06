Las airadas reacciones a la propuesta de los constructores de desviar fondos de sanidad y educación a infraestructuras

El presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), Joel García, reclamó ayer al nuevo Gobierno regional que sea más eficiente en el gasto dentro de las grandes partidas presupuestarias de la sanidad y la educación para reforzar la inversión en mantenimiento y nuevas infraestructuras. "Hay que ser valientes en este tema, no es normal que con menos natalidad y población haya más gasto sanitario y educativo, hay que apretar tuercas", afirmó Joel García en la clausura de la asamblea de la patronal asturiana de la construcción, celebrada en Avilés. Su propuesta generó ayer airadas críticas desde los sindicatos.

"Las infraestructuras no dan votos, pero los quitan", advirtió Joel García en referencia a los vuelcos electorales que se han producido en algunos concejos del Suroccidente con problemas de comunicaciones por carretera por los "argayos". Por eso invitó al nuevo Gobierno regional a hacer una reflexión: "Si cada vez hay menos guajes", ¿por qué aumenta el gasto en educación?". Afirmó que siendo más eficientes en el gasto, sin eliminar servicios, se pueden desviar recursos de la educación y la sanidad a la inversión en el mantenimiento de las infraestructuras que se han hecho en las ultimas décadas en la región. "A la Sanidad se dedican más de 2.000 millones y estamos hablando de alrededor del 5%", precisó Joel García.

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y del grupo de Promotores de CAC-Asprocon señaló que el incremento del gasto corriente de la Administración regional cada vez deja menos dinero para la inversión en obra pública. "Es cierto que se deben repensar los presupuestos, pero sin perder la calidad de los servicios", terció María Calvo. El secretario general del CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, tildó la propuesta de García de "cavernícola" y señaló que "la sanidad y la educación no son gastos, son inversión en la gente", y su homólogo de UGT, Javier Fernández, la calificó de "despropósito" y añadió que "va en contra de la competitividad".

La petición de trasvase de fondos la hizo el presidente de CAC-Aprocon ante los periodistas y la reiteró después en el acto de clausura de la asamblea, en el que también intervino el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo. "Todos los sectores tienen que reivindicar lo suyo y la obligación del Gobierno es gestionar con eficacia para dotarnos de más recursos", señaló Alejandro Calvo ante las peticiones de la patronal de la construcción. "Estamos de acuerdo en que necesitamos más inversión en las infraestructuras viarias y portuarias, en saneamiento, en captación de agua y en las políticas de vivienda, y en que la administración debe ser eficiente; pero señalar partidas concretas creo que es precipitado", añadió el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, que sí garantizó que "habrá un gran impulso a la inversión". Así, destacó, por ejemplo, los planes de saneamiento que se reforzarán con la llegada de los fondos europeos o los presupuestos de vivienda protegida "que se multiplicarán por diez".

Joel García dio por bueno un ritmo de 300 viviendas protegidas al año en la región y reclamó el fomento de un parque de pisos en alquiler. Coincidió con el Consejero en destacar la importancia de los fondos europeos, pero destacó la urgencia de que "lleguen a la calle", de que se aceleren las tramitaciones "porque me juego la cabeza que se va a quedar dinero sin gastar". El presidente de la Confederación se refirió también a los "excesos" de burocracia que, a su juicio, lastran al sector del ladrillo. "Es un problema interminable, que no mejora", aseguró García, que reclamó unas "administraciones facilitadoras".

De cara al nuevo organigrama del Gobierno regional, CAC-Asprocon quiere que se recupere la consejería de Infraestructuras, "pero mejorada", incluyendo las áreas de urbanismo, vivienda, medio ambiente, grandes infraestructuras de agua e incluso las rurales, y no ve con buenos ojos la posible creación de un ente que concentre las licitaciones. "No hace falta crear nada nuevo, basta con que esa Consejería sea el hilo conductor", apuntó Joel García. Y con respecto a los nuevos equipos de Gobierno de los ayuntamientos demandó que se adhieran al sistema de revisión de precios del Estado en las licitaciones y la mejora de los pliegos de obras para que la baja económica no sea siempre el factor que más pesa en los concursos.

La mano de obra

Joel García afirmó que "después de mover mucho el caldero" la Fundación Laboral de la Construcción vuelve a tener a un buen número de jóvenes formándose. "Ahora lo urgente es tener reemplazo para las jubilaciones. En eso estamos. Pero llegamos a formar a 10.000 personas al año y ahora estamos en un 10% de esa cifra", precisó el presidente de la patronal. El sector da empleo en estos momentos a 27.000 personas en Asturias, 11.000 dentro del convenio de la construcción. Según Joel García, se podrían llegar a 35.000 empleos si se cumplen las previsiones de inversión. "Los fondos europeos son una oportunidad histórica que debe aprovecharse", señaló Pelayo García, concejal de Urbanismo de Avilés, que también intervino en la clausura de la asamblea, a la que asistieron, entre otros, los viceconsejeros de Medio Ambiente, Nieves Roqueñí, e Infraestructuras, Jorge García; el director de FADE, Alberto González, y el secretario general de UGT-FICA, Jerano Martínez.