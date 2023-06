Con una inflación creciente cada año, la mayoría de los sueldos prácticamente congelados y los tipos de interés al alza, un 35% de los españoles asegura tener dificultades para llegar a fin de mes.

Ante esta situación, LA NUEVA ESPAÑA ha llevado a cabo el pasado miércoles un encuentro con diferentes empresas relacionadas con el sector alimenticio, la banca y la movilidad, en el que han reflexionado y compartido varias claves para mitigar los efectos de la subida de precios. Samuel Sánchez, ganador de un oro olímpico en Pekín 2008 y embajador global de MMR (marca de biciletas); Guillermo Bartolomé, responsable de gestión del cliente de masymas; y Ana García, directora de segmento de particulares del banco Sabadell Herrero, acudieron a la redacción de este periódico para debatir y aportar diferentes teorías sobre cómo optimizar la economía en el hogar.

El ahorro empieza desde la empresa

Samuel Sánchez: "Desde MMR contribuimos al ahorro abordándolo desde varios puntos. Por una parte, creemos que una buena salud es la base de todo. Hemos podido estudiar que la gente que se compra una bicicleta suele salir más a hacer deporte, y eso le permite conocerse a si mismo, lo que normalmente conlleva a ahorrar mucho en psicólogos. No nos podemos olvidar tampoco de que es un ejercicio cardiovascular perfecto, por lo que gozar de un buen estado físico nos permitirá no gastar en medicamentos ni tratamientos médicos. Por otro lado, la bicicleta es un medio de transporte ecológico que nos permite no tener que gastar en gasolina, con el impacto positivo que esto tiene en las familias".

Guillermo Bartolomé: "masymas ha presentado muchas iniciativas para fomentar el ahorro. Lo que sí que hay que tener muy claro es que la subida de precios afecta también a las empresas; no es una cuestión especulativa, es totalmente lo contrario. De hecho, nos intentamos adaptar para que no repercuta siempre en el cliente y muchas empresas tienen que cerrar por ello. Para intentar aportar una solución desde nuestra empresa promocionamos productos de marca blanca y lanzamos muchas ofertas para que el comprador ahorre. Además, llevamos a cabo una inversión en tecnología muy grande, lo que nos ayuda a ser más eficientes; e invertimos en tener buenos profesionales, lo que se traduce en la última línea y en que nuestros clientes estén satisfechos con nuestra atención".

Ana García: "En Sabadell tenemos recursos suficientes para abordar estos momentos tan asfixiantes. Nos caracterizamos por tratar de dar un asesoramiento personalizado, escuchando al cliente en todo momento. Adecuamos esas necesidades a su perfil. Para ello hemos optado por la especialización de figuras, lo que permite tener a los mejores expertos para cada asunto y tener a nuestros clientes lo mejor asesorados posible".

Cambios en el consumidor por factores externos

Samuel Sánchez: "La pandemia nos marcó a todos. Hubo un boom mundial respecto a la venta de bicicletas y todas las marcas nos quedamos sin stock. Esto provocó que se acelerara la producción, pero los problemas relacionados con el covid nos impedían llevar a cabo tanta producción. De hecho, hay marcas que a día de hoy no se han repuesto y siguen sin poder enviar producto. Es algo que no se ha terminado, para nuestra fortuna. Durante esa época ganamos muchos adeptos que han ido mejorando su equipo ciclista. La rueda sigue girando muy rápido porque este es un ciclismo en el que hay muchas tendencias, moda...".

Guillermo Bartolomé: "El consumidor ha cambiado mucho. Siempre comprábamos en el comercio hiperlocal, y eso es algo que ya casi no se da. Nosotros nos hemos caracterizado por el producto fresco y la atención al cliente, lo que nos favorece. Invertimos mucho en ello. Somos bastante peculiares dentro de nuestro sector, al ser una empresa 100% asturiana. Ofrecemos cosas diferentes. Por otro lado, los compradores ya no suelen hacer compras mensuales, viven del día a día y el comercio electrónico lo está copando todo, con ‘click and collects’ y repartos a domicilio. Esto repercute en la producción, lo que nos hace muy difícil lanzar ofertas. Esta inflación provoca que organizar uno de nuestros folletos es casi un trabajo de habilidad.".

Ana García: "La inflación se nota en todo, sobretodo en el ahorro. Han subido los tipos de interés, y los que tenían dinero guardado lo están pudiendo disfrutar. Sin duda alguna, somos más ahorradores de lo que éramos. En especial, la gente joven es mucho más cauta que la del resto de Europa, hay más conciencia del ahorro, pero no debemos olvidar que el escenario cortoplacista no es optimista, por lo que hay que ser cauto".

Consejos para incentivar el ahorro

Samuel Sánchez: "Utilizar más la bicicleta es una cuestión de concienciación. Sin embargo, creemos que desde las administraciones deben preparar una buena regulación y mejorar mucho las infraestructuras. Tenemos un clima privilegiado para montar en bici, mucho mejor que el resto de Europa, y aún así, ellos lo tienen más interiorizado, con unos carriles bici envidiables. Es algo cultural, aquí cuesta mucho ver a alguien moverse en bicicleta porque las ciudades del norte son muy difíciles de ciclar, pero es una cuestión de arraigo. Una buena opción sería dar ayudas o incluso, devengos en la declaración, para que la gente se pasara a las dos ruedas".

Guillermo Bartolomé: "Hay que aprovechar las ofertas y hacer la lista de la compra antes de ir al supermercado, no se puede ir con hambre. Pero algo que es fundamental de entender es que hay veces en que tenemos que subir los precios. Nosotros pertenecemos al sector que menos fugas tiene, porque la gente siempre consume. Cualquier cambio en la economía nos genera muchas pérdidas".

Ana García: "Es muy importante tener disciplina financiera. Hay que tratar de ser previsor y hace ver al cliente que puede ocurrir cualquier imprevisto en el que vayamos a necesitar ahorros. Incluso la jubilación termina llegando; hemos de estar prevenidos".