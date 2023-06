Unai Sordo cree que los que votaron contra la reforma laboral no osarán derogarla si gobiernan

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, expresó ayer su convicción en que acuerdos como la reforma laboral aprobado en la legislatura que ahora finaliza "están atados y bien atados" y más cuando están respaldados por sus "resultados", con "21 millones de personas cotizantes a la Seguridad Social", una cifra que jamás se había alcanzado antes en España, y la reducción "a la mitad de la temporalidad". El dirigente sindical expresó por ello ayer en Oviedo su confianza en que, gobierne quien gobierne tras las elecciones, tales acuerdos no serán derogados y máxime, sostuvo, cuando tienen la "complicidad" de la Comisión Europea, amén de haber sido "condición para el desembolso de los fondos europeos".

Unai Sordo demandó, no obstante, "claridad" a los partidos políticos para que expliquen su posición acerca de estas reformas y emplazó al PP a precisar si pretende recuperar un contrato de obra y servicios que "antes tenía un uso abusivo y fraudulento generalizado en nuestro país". También reclamó a las fuerzas políticas que se opusieron a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, si van a reducirlo si ganan en las próximas elecciones generales.

Sobre las expectativas electorales, Sordo considera que, aunque las encuestas dan ventaja a la suma de las fuerzas de la derecha, no se puede dar "por sentado", en su opinión", que vaya a haber un cambio de mayorías. Si el PSOE "sigue aguantando como ha aguantado en las elecciones municipales" y el proyecto Sumar de Yolanda Díaz "se consolida", el resultado de las elecciones "está por decidir". Advirtió, no obstante, que si la ultraderecha consigue buenos resultados en los países de la UE y en las elecciones europeas del año que viene, el proyecto europeo entraría "en una de las fases más peligrosas desde su creación", y ello "cuando más se necesita una integración europea y unas políticas fiscales que permitan salir de estas crisis de una forma cohesionada dentro de la Unión".

Sobre las quejas de algunos empresarios de que no encuentran trabajadores en sectores como la hostelería, apuntó a los empresarios que debe, dijo, "no abusar y tratar con dignidad a las plantillas". Los empresarios que ahora se quejan están "pagando las penas", dijo, por haber "explotado" a los trabajadores durante mucho tiempo. El presidente de la patronal Otea, José Luis Álvarez Almeida, tachó de "demagogia barata" estas declaraciones. "De los trabajadores que están formados no conozco a ninguno que no cobre lo que marca el convenio", dijo para ensalzar la experiencia. Añadió que en la región los sueldos son de media "dos puntos más altos" que en el resto. Vinculó la carencia de empleados a "una falta de esfuerzo" y a las ayudas sociales".