"Nos gustaría que los dos grandes partidos pacten y luego que puedan incorporar al resto"

María Calvo, presidenta desde hace dos años de la patronal asturiana (FADE), considera que el gasto público y corriente consume cada un mayor porcentaje del presupuesto del Principado, del que apenas queda espacio para la inversión. Cree por ello que "hay que gastar mejor" y que "debe haber margen para una mayor eficiencia", pero "sin deteriorar los servicios básicos, como la educación y la sanidad". Matiza así la posición patronal tras la controversia suscitada por la petición de los constructores en su asamblea de esta semana. Calvo aboga por un "pacto de los dos grandes partidos" de la región (PSOE y PP) al que luego deberían incorporar, opina, al resto de fuerzas política

–¿Qué plantea FADE a las fuerzas políticas y al futuro Gobierno asturiano?

–Que pongan a las empresas en el centro de las prioridades. El producto interior bruto (PIB) está creciendo, pero veníamos de una bajada muy grande con la pandemia y ahora estamos recuperándonos a los niveles previos al covid. Asturias crece por debajo de la media y tenemos la tasa de actividad más baja de España (la población activa es inferior al 50% de la que está en edad de trabajar). Esto hay que revertirlo en la nueva legislatura. Y para ello hay que hacer de Asturias un territorio amigable para las empresas. Aquí vemos tres reformas pendientes: la de la administración para reducir burocracia, la de la fiscalidad (unida a nuestra realidad presupuestaria) y la del sistema formativo para adecuar la oferta a la demanda. Tenemos además que cuidar nuestra industria (que es el pilar) para facilitar la inversión no poniendo obstáculos y ofreciendo seguridad.

La regulación del mercado laboral compete al diálogo social

–En la asamblea de FADE hizo un llamamiento a que los gobernantes eviten los extremos. ¿En qué sentido?

–El resultado de las urnas es indudable: ha dado una mayoría socialista, a la que ahora le corresponde formar gobierno. Pero en Asturias y España la matemáticas parlamentarias obligan a llegar a acuerdos. Pedimos acuerdos amplios, que den estabilidad y sin extremismos, y que satisfagan lo que las empresas y la sociedad precisan.

–Anteayer se reunió con Izquierda Unida (IU) ¿Cómo fue la reunión?

–Izquierda Unida es importante en la nueva aritmética. Les hemos traslado el mensaje de buscar la estabilidad, el apoyo a la inversión. Hubo diálogo fluido. Entienden nuestras peticiones para no perjudicar a nuestra industria. Hablamos de la Ley de Calidad Ambiental. Fue un logro de la pasada legislatura, aunque se podrían haber dado más pasos. Ellos han dicho tras la reunión que no quieren que la derecha empresarial marque las líneas de gobierno. No creo que se refieran a FADE porque representamos a empresarios con distintas ideologías. Y no nos guiamos por ideologías sino por el afán de promover la actividad, el empleo y la inversión Nos gustaría que los dos grandes partidos pacten y que luego puedan incorporar al resto de las fuerzas políticas, lo que sería deseable para dar estabilidad.

–Ustedes han defendido que se mantenga esta ley frente a la posición crítica de IU. ¿El texto es intocable?

–Esta ley disminuye la burocracia y aligera los trámites sin dañar la protección y la seguridad. Puede sufrir modificaciones, pero dando seguridad jurídica. La inestabilidad normativa ha sido un gran problema. Es lo que más nos preocupa porque puede disuadir la inversión y la actividad económica. Poner más trabas de las necesarias es perjudicial y no favorece la seguridad jurídica. Las empresas deben conocer el marco y tener fácil acometer sus inversiones.

–La Ley de Calidad Ambiental ¿no satisfizo todas las expectativas de los empresarios?

–Se ha superado algún trámite y la declaración de responsabilidad parece una buena iniciativa porque además no disminuye la protección. También nos preocupa que Asturias quede como una isla fiscal, como se ha dicho estos días, y como llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. Las empresas compiten globalmente y se pueden localizar donde quieran y no podemos tener desventajas.

Juan Cofiño ha sido un buen interlocutor en el Gobierno, será difícil reemplazarlo

–Juan Cofiño, hasta ahora vicepresidente del Gobierno asturiano y a quien se le consideró como persona receptiva al entendimiento con las empresas, deja el ejecutivo. ¿Se perderá interlocución?

–Como vicepresidente, Juan Cofiño fue un interlocutor muy importante en la última legislatura y un buen árbitro y solucionador de problemas. Será difícil reemplazarlo. Será necesario que alguien asuma ese papel de interlocución para poner la actividad económica en el centro de las preocupaciones. Debe verse como normal el diálogo de la patronal y de los sindicatos con el Gobierno. Es nuestra función.

–El presidente de la patronal de la construcción ha propuesto reducir el presupuesto en sanidad y educación para aumentar el de infraestructuras. ¿Lo comparte?

–Es indudable que el gasto social y corriente cada vez absorbe un mayor porcentaje del presupuesto autonómico. Los recursos son limitados y quizá irán a menos cuando se terminen los fondos europeos. Y la regla de gasto va a ser más estricta para controlar el déficit. Así que habrá que gastar mejor. Pero esto habrá que hacerlo sin deteriorar la educación y la sanidad. No se puede perder la calidad de los servicios básicos. Pero debe haber margen para mejorar la eficiencia del gasto y que esto permita disponer de recursos para invertir y fomentar la actividad.

La conexión ferroviaria con los puertos, la Zalia y la intermodalidad son prioridades

–En la asamblea de FADE reclamó una mayor presencia del Gobierno asturiano en Bruselas, que fue un reproche del candidato del PP a Barbón, y en Madrid para captar más fondos.

– Nos jugamos cada vez más cosas en la Unión Europea. Tanto en fondos como en regulación dependemos mucho de Bruselas. Un ejemplo es la transición energética. La defensa debe hacerse desde Asturias y desde el Gobierno de la nación. Y lo mismo en Bruselas.

–La recuperación del acercamiento al empresariado de origen asturiano en Hispanoamérica ¿pretende captar posibles inversiones para la región?

–Hay que vender Asturias como destino de posibles inversiones y también detectar y favorecer oportunidades para los grupos asturianos que ya operan allí o que puedan hacerlo. Es bueno estrechar lazos.

–La Cámara de Comercio de Oviedo quiere asumir las competencias en promoción exteriory sustiuir a Asturex. Ustedes defienden la continuidad de esta sociedad mixta. ¿Por qué?

–Ha sido un instrumento muy bueno y un buen ejemplo de colaboración público-privada. Cuando se creó, hace 18 años, exportaban 1.000 empresas asturianas. Ahora lo hacen 3.000.

–La Cámara sostiene que Asturex es "una pieza más de la Administración" y que la participación empresarial es "testimonial".

–Participamos FADE y las tres cámaras de Asturias frente al modelo de otras regiones, en las que en su inmensa mayoría son sociedades totalmente públicas. ¿Que es posible repensar la estrategia? Desde luego. Y el nuevo director está viendo las necesidades de las empresas y su potencial para atender sus necesidades. Yo creo que el modelo de colaboración público-privado funciona. Se nos acusa de inmovilistas. Pero no es inmovilismo. Lo que funciona no hay que cambiarlo, sino adaptarlo. Lo hemos hecho en FADE. En nuestro comité ejecutivo hay empresas muy diversas. Y hemos incorporado nuevos perfiles laborales, especializados en transición digital y en fondos europeos para ayudar a las empresas. Nos adaptamos conservando las estructuras que funcionan.

–Frente a quienes abrigan la esperanza de derogar la reforma laboral en la próxima legislatura nacional si alcanzan el Gobierno, el presidente de CEOE ha dicho que "lo firmado, firmado está". ¿En qué posición está FADE?

–En todo pacto, como el de la reforma laboral, todas las partes tienen que ceder para llegar a un acuerdo, que no es totalmente satisfactorio para ninguna de las partes. Lo importante es que la regulación del mercado laboral debe ser competencia del diálogo social. En Asturias se ha logrado bajar mucho la conflictividad y hacer avances. Pero caben mejoras. El mundo y las necesidades cambian. Estaremos abiertos a ello.

–CEOE acaba de pedir la reducción de los tipos máximos del IRPF y elevar el umbral a partir de cual se aplican, suprimir el impuesto sobre patrimonio y reducir (pero no eliminar) el de sucesiones y donaciones. ¿Lo comparten?

–Sí, pero en Asturias se agrava porque aquí tenemos una fiscalidad que nos hace ser menos competitivos. Tenemos un presupuesto autonómico que es el más expansivo de la historia, pero la mayor parte se consume, como dije, en gasto corriente y gasto social. Nos queda poco dinero para invertir e impulsar la actividad económica. Ha habido aumento de la inversión, pero viene de los fondos europeos y no de lo que recaudamos. Hay que repensar el sistema para favorecer una mayor actividad económica que a su vez permita aumentar la recaudación y para ser más eficientes en el gasto evitando duplicidades.

Puede que tengamos muchos universitarios, pero lo urgente es frenar el abandono escolar tras la ESO

–¿Qué van a plantear en septiembre como reivindicaciones principales en infraestructuras?

–Creemos que en materia de infraestructuras ha habido avances importantes y la entrada en servicio de la variante ferroviaria de Pajares va a ser relevante. Pero hay que completar las conexiones ferroviarias con los puertos, la ZALIA, la intermodalidad... y convertirnos en el polo logístico que debemos ser para convertirnos en la salida de mercancías desde Madrid hacia Europa. Tenemos intereses comunes con el resto del noroeste y por eso nos hemos unido.

–Las patronales están unidas en defensa del Noroeste y las cámaras de Comercio promueven el Arco Atlántico con el norte de Portugal y con la región francesa de Nueva Aquitania. ¿Son dos proyectos complementarios o es un modo de dividir fuerzas?

–Deberían ser compatibles, pero creemos que lo fundamental es la defensa del Noroeste: la conexión con Madrid y el eje ferroviario de venta de Baños para unirnos a Francia. Esto es compatible con el Arco Atlántico para la salida a Francia, pero dando prioridad a los objetivos del Noroeste y sin perder de vista los intereses de Asturias. Ya se ha logrado el nombramiento del comisionado para el corredor Atlántico y el compromiso del Gobierno de gastar lo mismo en el corredor del Atlántico que en el del Mediterráneo, y que el dinero que vendrá al corredor del Atlántico no se centre más en la "Y" ferroviaria vasca que en el noroeste. Tenemos que insistir en las infraestructuras esenciales.

En el presupuesto de Asturias queda poco dinero para invertir y promover actividad

–¿Cómo ve la economía asturiana?

–Es verdad que estamos creciendo y que nos hemos librado de la recesión, pero la tasa de actividad sigue siendo baja. Hay proyectos empresariales importantes (sobre todo, industriales) que tienen que culminar con la llegada de fondos europeos y una regulación adecuada. Es buena noticia que Arcelor haya tramitado la solicitud de la ayuda de 450 millones para la descarbonización. Es el primer paso, pero es importante que se haya dado. Hay que traer más proyectos. Nuestro sector tecnológico, que ya tiene potencial, debe cobrar más importancia, lo mismo que el logístico y biosanitario. Y el comercio debe adaptarse a las nuevas circunstancias. El agro debe cuidarse. Hemos visto la importancia de la autonomía estratégica y de producir aquí. Esto exige crear el marco que lo favorezca. Hay fortalezas, pero deben crearse las condiciones adecuadas.

–¿Qué buscan con el informe sobre los perfiles laborales que precisa la economía asturiana?

–Queremos conocer las necesidades reales hoy y en el futuro. Se planifica la formación pero no hay un buen diagnóstico. Hemos creado una herramienta pionera para hacer un buen diagnóstico y transmitírselo a la Administración para que planifique la formación en función de esas necesidades e incluso para traer mano de obra extranjero cuando se acredite que no podemos satisfacerla nosotros mismos. Pedimos que se una en la misma consejería formación y empleo. Se debe prestigiar la formación profesional (FP) y promover la formación dual tanto en FP como en la Universidad y una mayor relación con las empresas.

Tenemos la tasa de actividad más baja de España, esto hay que revertirlo en esta legislatura

–¿No ha habido avances en formación dual después de años argumentando su necesidad desde la empresa y la política?

–Hay avances y una mejora. Se ha duplicado pero queda mucho camino por recorrer. Gran parte de las necesidades de las empresas va a ser gente de FP. Puede ser que tengamos muchos universitarios, como se dice, pero es más urgente actuar sobre el abandono de los estudios tras la ESO y sobre la recualificación. Hay que seguir formándose durante toda la vida. Las habilidades digitales son la necesidad más clara. Hoy tenemos en Asturias 17.815 ofertas de empleo vacantes (el 6% más que en 2022), y hay 58.000 parados. Tenemos que conciliar esas dos realidades.

–Se reprochan malas condiciones laborales y salariales. ¿Puede explicar esa brecha?

–No. Los salarios son los que se pactan en los convenios y Asturias es la quinta región con los salarios más altos. No es un problema salarial. Los salarios deben vincularse cada vez más a la productividad. Habrá sectores que puedan pagar más y otros menos. Está descendiendo el desempleo, pero también las horas trabajadas. Y así no mejoramos la productividad. Nuestra oficina para el crecimiento de las empresas con la ayuda del Idepa pretende favorecer el aumento de tamaño para que sean más competitivas y puedan pagar mejores salarios.

Asturex es un instrumento muy bueno, lo que funciona no hay que cambiarlo

–¿Prevén un buen verano turístico?

–Creemos que sí. Tenemos el reto de mejorar no tanto la ocupación como la rentabilidad y la desestacionalización. Hay que posicionar Asturias como marca completa. No solo de sol y playa. También montaña, gastronomía y cultura.

–¿Afecta la subida de tipos?

–Nos preocupa que el consumo se resienta. Las familias han tirado del ahorro, pero éste tiene un límite. Esperemos que se mantengan los niveles de consumo, pero el escenario se presenta más complicado.

"No nos planteamos seguir a CEOE y suprimir el límite de mandatos de ocho años en FADE"