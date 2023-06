Izertis se fija como objetivo para 2027 la entrada en nuevos mercados internacionales y alcanzar los 250 millones de ingresos

"Estamos en un sector del que solo se está viendo la punta del iceberg, y con el ritmo de crecimiento consolidado que venimos mostrando, nos encontramos en el momento y el lugar indicado para lograr conseguir cosas grandes”. Así ve el horizonte la consultora asturiana Izertis, en palabras de su consejero delegado Pablo Martín Rodríguez. Este martes la firma celebró su junta de accionistas en las que se aprobaron las cuentas anuales del ejercicio 2022, que se cerraron con unos ingresos de más de 92 millones y un EBITDA normalizado de 12,1, y se ratificó la incorporación de Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de "Renta 4", al Consejo de Administración. "Hemos sido capaces mantener nuestros planes y objetivos a pesar de la incertidumbre en los mercados fruto del Covid y la guerra de Ucrania. Esta incertidumbre va a continuar, pero a la vez el sector nos está dando muchas alegrías y estamos siendo capaces de batirlo", ensalzó Martín sobre la solidez financiera de la firma en el acto celebrado en el Hotel NH Gijón y en el que estuvo presente más del 60% del capital social de la multinacional, además de todos los miembros del Consejo a excepción de José Díaz, ausente por motivos personales. Además, fijó como objetivo para 2027 un mayor crecimiento económico, ampliación al mercado internacional y la entrada de la empresas en el principal mercado bursatil.

Ahondando en las cuentas, Martín enfatizó en que son "muy positivas" al "crecer los ingresos de manera muy significativa de manera orgánica e inorgánica". Fueron 92,2 millones de euros de ingresos totales, un incremento del 35,6% respecto a 2021 que consolidó la aceleración del crecimiento mostrada en 2021 (+28,6%) y 2020 (+9,1%). Respecto al Ebitda normalizado, la multinacional aceleró su progresión hasta los 12,1 millones de euros, esto es, un 53,6% más que en el ejercicio anterior. Por ello, la compañía decidió publicar antes de lo previsto su Plan Estratégico 2027. "Estamos valorando un escenario conservador, no muy positivo, que nos permita mejorar ampliamente si finalmente no es así", explicó el consejero delegado. Aun así, el documento "es ambicioso" y pronosticar 250 millones de ingresos totales para 2027; 33 en el caso del EBITDA. "Es una continuación de lo mismo que hemos desarrollado hasta ahora. Un proyecto de alto crecimiento. Crecer de manera muy ambiciosa y muy fuerte", sentenció. De forma cualitativa, el objetivo es que tenga "relevancia" el crecimiento en el plano internacional. Y ahondó: "Queremos conseguir un 'delivering' más global en norte y centro Europa y Estados Unidos. No fácil porque son mercados muy competitivos. También queremos mantener nuestro mercado, en el sur de Europa, ajustando los costes".

"Hay dos temas especialmente positivos este año. Uno es la rentabilidad, ya que estamos en una industria con un margen en torno al 5-8% en el mejor de los casos, y nosotros estamos muy por encima, con este 13,1%. Y en segundo lugar, la mejora de márgenes se traduce en un incremento del beneficio neto, en el que hemos visto una mejora del 57,4% este año, con respecto al ejercicio anterior", añadió posteriormente Diego Cabezudo, consejero y vicepresidente de la Comisión de Auditoría. Además, el consejero delegado defendió que BME Growth "es un gran mercado", pero reconoció que "en algún momento debemos dar el paso al mercado principal para estar más accesible para grandes inversores institucionales internacionales". También se aprobaron las adquisiciones de diferentes firmas realizadas por la compañía. En total, la empresa ha absorvido un total de ocho firmas en poco más de dos años.