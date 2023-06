Seis empresas de Herrero Brigantina no tienen permiso para vender seguros, según el Gobierno

Seis sociedades pertenecientes al grupo asturleonés Herrero Brigantina, querellado recientemente por presuntos delitos de estafa piramidal y organización criminal, no cuentan con la autorización pertinente para comercializar o distribuir seguros. Así lo ha publicado este miércoles en su página web la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, organismo dependiente del Ministerio de Economía cuyo objetivo es supervisar el sector. Las empresas señaladas son Astudeme, Broker Asegurador de Ultramar, Compañía Galega de Corretaxe, Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora, La Marina AB Mediadores y North Atlantic Insurance Broker Company (NAIBC).

Precisamente esta última sociedad, NAIBC, ha sido la vendedora de la mayor parte de los productos financieros que son objeto de controversia desde hace meses y que han causado que decenas de clientes de toda España hayan presentado demandas por incumplimiento de contrato y, en las últimas semanas, querellas por estafa, organización criminal, apropiación indebida y falsedad de documento mercantil. Los afectados sostienen que invirtieron parte de sus ahorros (con cantidades que oscilan entre los 10.000 y los 300.000 euros) en dichos productos, supuestamente "unit linked" (mezcla de seguro de vida e inversión diversificada en una cartera de fondos). La defensa de estos clientes asegura que la cantidad total "atrapada" por Herrero Brigantina podría ascender a los 100 millones de euros, y que hay "miles" de perjudicados en todo el país.

La Dirección General de Seguros supervisa a las compañías que se dedican -o dicen dedicarse- a la actividad de seguros, y desde hace meses viene investigando en concreto a Herrero Brigantina, dado que varias aseguradoras con las que el grupo asturleonés decía tener vinculación (como Axa, Generali o Canada Life) han negado cualquier tipo de relación comercial. Periódicamente, la Dirección publica en su página web el nombre de las sociedades que "ni están autorizados como entidades aseguradoras y/o distribuidores, ni pueden ejercer dicha actividad en España en régimen de libre prestación de servicios desde otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo, ni en régimen de derecho de establecimiento a través de una sucursal en España".

El organismo señala que "los contratos celebrados con estos sujetos bajo la denominación de contratos de seguro u otras formas que den a entender que realizan operaciones de seguros y/o distribución, son nulos de pleno derecho conforme al artículo 24 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados".

El departamento supervisor añade que la lista hasta ahora publicada "no es exhaustiva" y que "pueden existir sujetos no autorizados en fase de comprobación, o que operen de forma clandestina, por lo que aún no se haya tenido conocimiento de los mismos".