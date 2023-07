El plan "verde" del Gobierno tendrá resultados "irreversibles" para la industria, alerta la patronal asturiana

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, advirtió ayer de que el nuevo recorte de emisiones de gases de efecto invernadero planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez puede tener "consecuencias nefastas e irreversibles" para la industria asturiana.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado a Bruselas un borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en el que se incrementa en un tercio el recorte de las emisiones previstas para 2030 con respecto al plan original, pasando de un 23% a un 32% de reducción con respecto a 1990.

"No nos parece oportuno en este momento adelantar el calendario de reducción de emisiones, por el momento en que se hace y porque tenemos que estar seguros que para esas fechas la industria tiene alternativas viables y a precio asequible", señaló María Calvo. El plan incluye hasta 107 medidas para reducir las emisiones. "Estas medidas afectan especialmente a la industria asturiana, que está en un proceso de transformación que necesita tiempo y recursos suficientes", apuntó Calvo, que destacó que, "sin embargo, estamos viendo retrasos en la llegada de fondos europeos, en concreto del PERTE de Descarbonizacion, tan importante para nuestra industria, y que además muy probablemente las cuantías no serán suficientes para acometer todos los proyectos". Por ello, la presidenta de FADE señaló que se debe "ir paso a paso, y no cometer errores por acelerarnos, que pueden tener consecuencias nefastas e irreversibles para nuestra industria".