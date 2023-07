La lentitud de la burocracia: tramitar eólicos en Asturias exige 7 años, lo que hace que muchos molinos queden desfasados antes de instalarse

En una jornada técnica organizada el pasado viernes por la Universidad de Oviedo, el director de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), Carlos García, apuntó que la tramitación de un parque eólico en Asturias dura "entre siete y ocho años de media" y que en el caso de algunas plantas de energías renovables se llega a "los diez años". Promotores consultados por este diario ratificaron esos plazos, que tacharon de "inasumibles" en el actual contexto de necesidad de acelerar la transición energética para luchar contra el cambio climático y reducir la dependencia del gas ruso en Europa.

"Deben acelerarse los trámites y la Unión Europea va en esa línea", señaló Carlos García en referencia al reglamento que la UE aprobó el pasado año –a raíz de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania– con medidas para acelerar el despliegue de las renovables y favorecer el autoabastecimiento energético. Dentro de ese marco, el Gobierno de España aprobó en diciembre un real decreto para simplificar los procedimientos de autorización de los proyectos, pero no tiene carácter básico y por tanto solo es de aplicación a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos.

La inmensa mayoría de los parques eólicos que se tramitan en Asturias son competencia del Principado al tener menos de 50 megavatios (MW) de potencia instalada. El real decreto del Gobierno de España señala que, en su ámbito de competencia, las comunidades autónomas pueden aplicarlo y eso hizo el Principado con la aprobación el pasado marzo de una resolución para adoptar la tramitación exprés, que permite que plantas de generación de energía y líneas eléctricas asociadas puedan saltarse algunos trámites ambientales como el de consulta a los afectados. Es una medida temporal, vigente hasta el final de 2024, y que exige una serie de requisitos a los proyectos para poder acogerse a ella. No es una medida general.

Iniciados por la vía lenta, en estos momentos hay en tramitación en Asturias 50 parques eólicos. Promotores destacaron que, con la larga tramitación, algunos aerogeneradores proyectados han quedado desfasados desde el punto de vista tecnológico y muchos planes han tenido que modificarse, con el consiguiente añadido de burocracia y tiempo.

El último parque eólico que ha obtenido declaración de impacto ambiental (DIA) favorable en Asturias, el de Ouroso (en los concejos de Taramundi, Vegadeo, Villanueva de Oscos e Illano), inició la tramitación en 2010 con 15 aerogeneradores de 3 MW y ahora ha obtenido la DIA con un proyecto modificado de 10 aerogeneradores de 4,5 MW.

Las ayudas europeas están contribuyendo a que surjan nuevos proyectos para la instalación de plantas renovables en Asturias. Sin embargo, la ardua tramitación de las ayudas está haciendo que algunos promotores renuncien a los proyectos. La compañía CGS Construcción y Obra Civil pretendía poner en marcha una planta de producción de hidrógeno verde en su planta de fabricación de asfalto en Llanera para sustituir el uso de gas natural. "Hemos tenido que renunciar al proyecto por la burocracia, porque no teníamos capacidad para tramitar todo lo que nos pedían. Nuestro proyecto era de una planta de hidrógeno, pero teníamos que pedir por separado las ayudas para los paneles solares, los electrolizadores y la nave industrial, con lo que tendríamos que tener a un trabajador dedicado exclusivamente a tramitar subvenciones", señaló Joel García, gerente de CGS.

La "licencia social", la gestión añadida que sí ve con buenos ojos el sector de las renovables





"Renovables sí, pero no así", gritó el ganador del "Goya" a mejor película por "As Bestas", Rodrigo Sorogoyen, el febrero pasado. El cineasta llevó al "prime time" televisivo una de las principales problemáticas del sector: la contestación social. Mas allá de la anécdota, las empresas entonan el "mea culpa" por la falta de pedagogía sobre los beneficios de las renovables ante el aluvión de parques eólicos y fotovoltaicos y prometen trabajar todos a una por una mejora de la percepción social de estas instalaciones. Entre las medidas proponen a las administraciones requerir una suerte de "licencia vecinal" para la construcción. No se trata de añadir más burocracia a la ya de por si lenta tramitación de los proyectos, sino de incluir esta evaluación en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). "Sería bueno que en el procedimiento medioambiental se demostrase de alguna manera que ese parque tiene aceptación social", planteó la directora de desarrollo de negocio en España de Acciona Energía, Marta Fernández, en el congreso de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). La contestación social es "el principal problema" de esta tecnología de cara al futuro, según el director general de Renovables, Nuevos Negocios e Innovación de Naturgy, Jorge Barredo, que apuntño que en EE UU ha llevado incluso a "judicializar permisos" de instalación de parques.