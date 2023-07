Carlos Alba, jefe de Inteligencia Artificial de Arcelor, "Premio Ingeniero del Año"

Asturias ya tiene ingenieros distinguidos en este 2023. Carlos Alba, responsable de los programas de investigación de ArcelorMittal en Inteligencia Artificial y Digitalización, ha sido galardonado con el "Premio Ingeniero del Año en Asturias", en la categoría "Gran Trayectoria Profesional". El jurado, que emitió ayer su veredicto en Gijón, ha reconocido a este ingeniero informático por su "capacidad y solvencia técnica e investigadora en el sector de la Inteligencia Artificial y por situar a Asturias en el mapa mundial en un campo de la ingeniería en pleno desarrollo y de gran potencial para la región, con contactos en universidades muy relevantes a nivel internacional".

Para esta categoría se presentaron siete candidaturas: seis hombres y una mujer. La del ganador, que en estos momentos se encuentra de viaje de trabajo en Brasil, fue presentada por el Colegio de Ingenieros Informáticos del Principado.

La categoría "Proyección de Futuro" recayó en el ingeniero industrial Juan Martínez Baragaño "por su trayectoria emprendedora como fundador de la empresa Sacema, la capacidad de desarrollo de productos innovadores y la reciente apuesta por la automatización y la digitalización, así como su papel como director y fundador de Conecta Industria, medio en el que las empresas divulgan su conocimiento como experiencia en el ámbito de ingeniería". Para este premio hubo 21 candidaturas, todas masculinas.

De este modo, Alba y Martínez Baragaño toman el testigo de Loreto Ordóñez, consejera delegada de Engie, y Mariel Díaz, fundadora de la firma Triditive, premiados en 2022.

El jurado que ayer emitió el veredicto estaba integrado por Enrique Macián, presidente del mismo y Premio Ingeniero del Año 2014; Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón; Lucía Blanco, directora en Asturias de SacyrProyecta; Inés Suárez, directora de Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de Oviedo y secretaria del jurado; Alberto González, director general de FADE; Fernando Martínez, presidente de Caja Rural de Asturias; Gonzalo Martínez Peón, director de LA NUEVA ESPAÑA, y Marcelino Gutiérrez, director de "El Comercio". Esta décima edición del galardón ha sido convocada por la Escuela Politécnica de Ingeniería de la Universidad de Oviedo, la firma SacyrProyecta y la Fundación Caja Rural de Asturias.

La deliberación y la lectura del fallo tuvo lugar en el Centro de Arte y Creación Industrial de la Laboral, en Gijón. La entrega de los premios, diseñados por la artista asturiana María Jesús Rodríguez, tendrá lugar en octubre. "Las candidaturas tenían un nivel muy alto. Este reconocimiento busca premiar una trayectoria, no la empresa para la que se trabaja. Y que el nombre de Asturias se proyecte no solo aquí, sino también en el extranjero", ahondó tras la lectura del fallo del jurado su presidente, Enrique Macián, expresidente de DuPont Ibérica. Eso sí, reconoció que en esta edición "echamos de menos un mayor número de mujeres en las candidaturas". "Hay muy buenas ingenieras por el mundo. Esta escasez no ha sido así en otras ediciones. Animamos a los Colegios a que vuelvan a repetir candidaturas a pesar de no haber ganado en anteriores ediciones", invitó.