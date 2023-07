El descarrilamiento de un tren "torpedo", a punto de bloquear la producción de Arcelor

Un nuevo descarrilamiento de un tren "torpedo" cargado de arrabio en la línea ferroviaria privada de ArcelorMittal a punto estuvo de obligar ayer a parar el horno alto B de Gijón, el único que está en funcionamiento en Asturias, puesto que en el horno alto A se están realizando en estos momentos las tareas para reactivarlo después de más de tres meses de parada por un grave incendio.

El descarrilamiento del convoy, que circulaba en dirección a la factoría de Avilés, se produjo a primera hora de la noche del pasado lunes a la altura de la localidad de Pervera, en el concejo de Carreño. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que el accidente no causó daños ni personales ni medioambientales, ya que la carga no llegó a derramarse. No obstante, los vagones especiales en los que se transporta el hierro fundido –conocidos como "torpedos"– quedaron cruzados en las vías, impidiendo el paso de otros convoyes. La compañía siderúrgica transporta ininterrumpidamente por ferrocarril arrabio desde los hornos altos de Gijón a la acería de Avilés. Si se interrumpe durante muchas horas ese tránsito y la acería de Gijón –con menor capacidad que la Avilés– tiene cubiertas sus necesidades de arrabio, es necesario parar la producción en el horno alto.

La intervención del personal de mantenimiento de la línea ferroviaria privada y el auxilio de una grúa de gran tonelaje permitió "a última hora de la mañana" de ayer abrir paso en el trazado ferroviario "sin llegar a parar la actividad en el horno alto B de Gijón ni en la acería de Avilés", según precisaron fuentes de ArcelorMittal.

Los trabajadores de la línea ferroviaria llevan tiempo quejándose del mal estado del trazado. En los dos últimos años se han producido varios descarrilamientos de convoyes, aunque sin daños personales ni medioambientales.

Por otro lado, ayer comenzaron las labores para el encendido del horno alto A de Gijón, que lleva parado desde el pasado 22 marzo a causa de un espectacular incendio en el crisol que dañó el revestimiento e incluso provocó perforaciones. Por medio del método conocido como oxilanza –una especie de tubo por el que se introduce un mezcla de oxígeno y propano– en la tarde-noche de ayer se estaba calentando el horno para proceder al arranque de las instalaciones. Fuentes de la compañía siderúrgica señalaron que se prevé que en la noche de hoy o el jueves se realice el primer "sangrado" y se obtenga la primera colada de arrabio tras la parada. No obstante, precisaron que aún deberá pasar alrededor de semana y media antes de que la instalación recobre su ritmo normal de producción.

ArcelorMittal quiere poner en marcha cuanto antes el horno alto B para incrementar la producción en las acería y los talleres acabadores ante el repunte de demanda que se está produciendo en el sector del acero.