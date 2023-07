"Asturias ha logrado crear un ecosistema de mucha calidad para la innovación"

Carlos Alba, responsable mundial de Inteligencia Artificial (IA) y de Digitalización de ArcelorMittal, responde desde Brasil, donde se encuentra de viaje de trabajo, a las preguntas de LA NUEVA ESPAÑA tras haber sido galardonado con el premio "Ingeniero del Año en Asturias" 2023. Este ingeniero ovetense de 47 años es el encargado de aplicar a la multinacional siderúrgica las vertiginosas innovaciones tecnológicas que están revolucionando la economía en general y la industria en particular. El jurado le ha reconocido por su "capacidad y solvencia técnica e investigadora en el sector de la IA y por situar a Asturias en el mapa mundial en un campo de la ingeniería en pleno desarrollo".

–¿Cómo se siente al haber sido galardonado con el Premio Ingeniero del Año en Asturias?

–Sinceramente, alegre y muy agradecido por la generosidad de muchas personas. Este premio no sería una realidad para mí si el Colegio de Ingenieros Informáticos del Principado de Asturias en general y mi decana, Irene Cid, en particular, no hubiesen tomado la iniciativa y propuesto la candidatura. Es complicado para mí pensar en un premio profesional sin compartirlo con los compañeros con los que trabajo y con los que he trabajado a lo largo de mi carrera, desde el Área de Proyectos de Ingeniería en la Universidad de Oviedo hasta mi departamento actual en ArcelorMittal Global Research & Development. Personas como Aida Prado, Jorge Rodil, Silvino Fernández, Pablo Valledor y muchos otros son parte de mi vida profesional y muy importantes en este premio. En el plano personal, sin duda la mayor satisfacción es la alegría que se llevan mi familia y mis amigos.

–¿Cree que la IA es la gran revolución tecnológica del presente y de los próximos años?

–Lo creo. La IA es clave por sí misma, pero también por todo lo que permite hacer y acelerar en absolutamente todo el resto de campos y disciplinas.

–¿Por ejemplo?

–Voy a mencionar uno que entiende todo el mundo. Hace tres años estábamos inmersos en una pandemia, viendo grandes fosas comunes en países como Brasil –donde me encuentro ahora–, camiones de carne llenos de cadáveres en Manhattan, hospitales militares de campaña... Hace dos años nuestra sociedad procedía con vacunaciones masivas. Es cierto que la comunidad científica se volcó y que se invirtieron muchos recursos, pero que a nadie se le escape que la Humanidad no hubiese dispuesto de vacunas contra el covid-19 en un año sin hacer uso de algoritmos de IA y supercomputación. Hay países que hace años han desarrollado una estrategia de país basada en propiedad intelectual, y para la aceleración de la generación de patentes se han apoyado en la IA de forma masiva. Un ejemplo es China, de quienes no deberíamos seguir diciendo eso de "qué bien copian". Es un error, y grande.

–¿Cómo está aprovechando ArcelorMittal el uso de la IA?

–ArcelorMittal y, en particular nuestra división global de I+D, creó su primer equipo centrado absolutamente en Inteligencia Artificial y Optimización Matemática en 2004. Fue un movimiento muy acertado del comité de dirección de la empresa, que además decidió crearlo en el Centro de I+D en Asturias. Y lo hizo poniendo el foco en los procesos de negocio –compras, cadena de suministro, comercial, etcétera–, en vez de los procesos productivos donde tradicionalmente se usaban redes neuronales. Desde que recientemente se ha publicado la compra de ChatGPT a OpenAI, todo el mundo habla sobre la IA. Sinceramente, e insisto en lo de la pandemia, yo no entiendo del todo por qué no se habló más sobre ella cuando salieron las primeras vacunas, pero es cierto que se ha vuelto "the talk of the town". Afortunadamente para ArcelorMittal, hace muchos años que hemos creado equipos internos de alto rendimiento en este campo que dan servicio global al grupo.–¿En qué areas?–Sin entrar en detalle, sí puedo compartir que hace años muchas decisiones importantes en compras, marketing, calidad de producto, programación de la producción y muchos procesos más se deciden íntegra o parcialmente mediante algoritmos en muchas zonas geográficas con grandes resultados.

–¿Es en los centros de I+D como el de Asturias donde se alumbrarán los siguientes avances de la IA y otras tecnologías?

–Mirando a los estudiantes en sus últimos coletazos y desarrollando sus proyectos fin de master, desde luego puedo afirmar que nuestros centros de I+D son un gran sitio para trabajar. Está lleno de retos y a la vez de oportunidades. Si alguien desea desarrollar una carrera internacional real y trabajar en grandes proyectos que de verdad impactan en el mundo, Arcelor es un gran sitio.

–¿El progresivo desarrollo de la IA implica necesariamente la desaparición de puestos de trabajo en la industria?

–Siempre pongo el mismo ejemplo. Hay muchos miedos e incertidumbres, e incluso vemos a veces un dibujo de un robot humanoide con cara de enfado y una ametralladora representando a la Inteligencia Artificial que viene a por nosotros y a quedarse con nuestros trabajos. A lo largo de la Historia, las revoluciones tecnológicas han impactado en la forma en que trabajamos. Hacia el año 1900, Estados Unidos tenía unos 76 millones de habitantes y 30 millones eran granjeros, el 40%. En 2020 tenía unos 332 millones, de los cuales unos 6 millones eran granjeros, el 2%. Aparecieron los tractores y revolucionaron la agricultura y su productividad. La tasa de paro hoy en Estados Unidos es de un 3,5%, y desde luego nadie en su día criticó a los tractores. Han desaparecido muchos granjeros, pero hay fábricas de tractores y de acero para fabricarlos, empresas para garantizar su mantenimiento... En definitiva, hay muchos otros puestos de trabajo que antes no existían.

–¿Cree que Asturias es una comunidad óptima para el impulso de la IA?

–Para mí, el impulso de la IA no es un tema territorial. Es cierto que Asturias ha conseguido crear un ecosistema menos conocido que otros, pero con mucha calidad. Los estudiantes que proceden de la Universidad de Oviedo están bien preparados, y sobre todo tienen la capacidad necesaria para seguir aprendiendo y actualizarse constantemente para implementar algoritmos diferenciales. Hablo de memoria, pero los últimos seis ingenieros en IA y Optimización Matemática que hemos contratado para nuestro Centro de I+D en España son tres asturianos, dos brasileños que atendieron una de nuestras presentaciones en Boston el año pasado, y un lituano. Los no asturianos también están bien preparados y muestran curiosidad.

–¿Con qué personas u organismos de otros lugares colaboran?

–Nuestros ingenieros están en contacto todas las semanas con varias autoridades mundiales en IA con los que colaboramos en crear nuevas soluciones para todo el grupo. Algunas de estas autoridades han literalmente inventado nuevos algoritmos que nunca habían sido probados industrialmente en condiciones reales, y la colaboración con nosotros permite robustecer y probar los nuevos algoritmos en el mundo real y a nosotros ser los primeros o segundos en el mundo que lo hacen. Y, por supuesto, tenemos varias colaboraciones con la Universidad de Oviedo, así como las de Granada o Burgos. Pero también con centros extranjeros como la Michigan State University el University College London.