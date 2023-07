"El reto de las exportaciones asturianas es que aumente su valor añadido"

Elisa Carbonell Martín tiene mucha experiencia en política financiera y economía internacional. Tras trabajar en el Tesoro y en distintos departamentos del Ministerio de Economía, en 2015 fue destinada a la Oficina Económica de la Embajada española en Colombia, donde estuvo cinco años. En 2020 regresó a España para dirigir el departamento de Internacionalización de la Empresa del Instituto de Comercio Exterior (Icex), el organismo público responsable de potenciar la expansión de las compañías nacionales en todo el mundo. Carbonell visitó recientemente Oviedo para exponer, en una reunión organizada por la patronal FADE, los distintos programas de apoyo que ofrece el Icex para ayudar a las empresas asturianas a dar el salto al mercado internacional.

–¿Qué es lo que más reclaman las empresas al Icex?

–En primer lugar, los empresarios agradecen que nos acerquemos a ellos físicamente, sin recurrir a videoconferencias, y nos sentemos a escuchar sus problemas y circunstancias. Y luego es que hay bastante desconocimiento de los programas o las ayudas para la internacionalización que pueden recibir del Icex en función del tamaño o sector de la compañía.

–¿Pero no tienen quejas?

–La principal es la burocracia, que es un mal necesario que siempre va a estar ahí, porque es dinero público y tiene que haber unos controles y unas garantías de que se reparte de forma transparente y ecuánime. Por otro lado, a través de las direcciones territoriales o patronales como la FADE, nos informamos de las circunstancias locales de cada territorio y recibimos propuestas o preguntas relacionadas con las necesidades más específicas de sus empresas.

–Desde hace años se fomenta que haya una política nacional de comercio exterior. ¿Cómo están las relaciones del Icex con organismos regionales como la Sociedad de Promoción Exterior de Asturias (Asturex)?

–Todo el mundo quiere su espacio, y es comprensible, porque las comunidades autónomas tienen su presupuesto y quieren que sus empresas progresen. Pero todos hemos ido entendiendo que la unión hace la fuerza, y que si vamos todos juntos bajo una misma imagen en las ferias internacionales conseguimos más impacto.

–¿En qué sectores se está haciendo así?

–Por ejemplo, en la industria agroalimentaria estamos cediendo la imagen de los pabellones del Icex a muchas agencias autonómicas de promoción exterior. El Icex está dándole a este sector una imagen muy visual y muy potente que transmite lo que pretendemos sobre calidad, variedad, productos gourmet… Y todas las comunidades quieren subirse al carro.

–¿Algún otro ejemplo?

–También lo estamos fomentando mucho en el emprendimiento y las "start ups", porque hay una serie de ferias internacionales que son claves para ese sector. Y el Icex está haciendo un esfuerzo muy grande de acudir a esas ferias con todo el ecosistema emprendedor (empresas, inversores, corporaciones de innovación abierta…) y, como se trata de ferias enormes, cuanto mayor sea la magnitud del pabellón, tanto mejor. En el mundo de la innovación abierta se habla mucho de "coopetición" en lugar de "competición", es decir, de colaboración entre quienes tienen objetivos comunes en un mercado. Lo importante es que todos remamos en la misma dirección y a favor de las empresas, que pueden ser asturianas, gallegas o catalanas, pero sobre todo son españolas.

–El año pasado hubo récord de exportaciones tanto en España como en Asturias. ¿Qué previsiones hay para este año?

–Los datos del primer trimestre en Asturias han sido muy alentadores, con un aumento interanual muy significativo. Habrá que ver el efecto de la inflación en la cifra real, pero la crisis económica de 2010 despertó las ganas exportadoras de los españoles, y la crisis del covid las ha reforzado. El sector exterior ya forma parte del ADN de las empresas y aporta la mitad del crecimiento del PIB. También hemos tenido récord de exportadores habituales, aquellos que lo hacen durante al menos cuatro años.

–La mitad de la exportación asturiana es de semimanufacturas no químicas, con productos como el acero o el zinc. ¿Hay que potenciar los productos con valor añadido?

–Ese es el reto constante, tanto a nivel de Asturias como de toda España. Pero los empresarios de aquí me han hablado de los avances que, por ejemplo, está haciendo el sector de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Lo importante es que las empresas rompan este círculo de vicioso: como es pequeño no exporta, y como no exporta, sigue siendo pequeño. Ahí es donde entran los apoyos del Icex, como por ejemplo el APIEm.

–¿En qué consiste?

–En programa dispone de un consultor que se dedica a analizar la empresa y después hace un diagnóstico de sus fortalezas y debilidades a la hora de empezar a exportar, con una serie de recomendaciones sobre los mercados más óptimos en función de los productos que ofrezca la compañía. Y también señala una lista con todos los instrumentos de ayuda que promueven los diferentes organismos públicos (Asturex, Icex, Cofides, Cesce...). A veces se cree que las mejores ayudas son las monetarias, pero en muchos casos lo más útil es una información verídica y de calidad.