Llegan los incentivos para las "start ups" que se afinquen en la Asturias rural

La nueva ley aprobada por el Gobierno para fomentar la creación de "start ups" (empresas tecnológicas emergentes) entró en vigor en enero, pero su aplicación plena está pendiente de un último trámite: una orden interministerial que indica que la empresa pública Enisa debe certificar el carácter innovador y escalable de las compañías que quieran acceder a los beneficios que ofrece la norma. Dicha orden ya está aprobada por los seis ministerios competentes (Industria, Economía, Ciencia, Política Territorial, Justicia y Hacienda), pero aún tiene que pasar el filtro del Consejo de Estado. Si este organismo no observa ninguna incorrección, la orden se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde Enisa señalaron que las elecciones del 23 de julio no tienen por qué interferir en el proceso, por lo que todo apunta a que las "start ups" ya podrán empezar a solicitar las ayudas y los incentivos dentro de este mes de julio.

La ley prevé "una atención especial a las ‘start ups’ en entornos rurales o fuera de los polos urbanos de innovación ya consolidados", lo cual interesa a los emprendedores que quieran afincarse en la Asturias rural, un fenómeno creciente tras la pandemia y que tanto el Gobierno nacional como el asturiano quieren potenciar. Por ejemplo, mediante la atracción de los llamados "nómadas digitales", aquellos profesionales que teletrabajan desde cualquier lugar.

El asturiano Daniel Suárez es el presidente de la Asociación Española de Emprendimiento Rural y el responsable de Zapiens, aplicación para formación profesional. Aunque esta "start up" tiene su sede fiscal en Gijón, "es una empresa 100% remota, cuyos empleados trabajan desde donde estén en cada momento", explica Suárez.

El laboratorio de innovación de Zapiens está en Somiedo, concejo rural en el que Suárez, en calidad de presidente de la mencionada asociación, está impulsando el Somiedo Living Lab, un espacio de creación de "start ups" para alumbrar "el primer pueblo emprendedor de España". Suárez considera que ley que está a punto de ponerse en marcha "es muy necesaria, pero hace falta más apoyo".

Facturación. Una de las ventajas que introduce la nueva norma es el aumento de la facturación de 5 a 10 millones de euros anuales para ser considerado como "start up". Se definen así aquellas compañías que no superen los cinco años de antigüedad –siete para ciertos sectores estratégicos–, que no coticen en Bolsa ni distribuyan dividendos, y que desarrollen un proyecto de emprendimiento innovador con un modelo de negocio escalable. Su sede o domicilio social debe establecerse permanentemente en territorio nacional, y el 60% de la plantilla tiene que estar contratada en España.

Visados. Para agilizar las gestiones administrativas, la ley establece una ventanilla única y telemática para la certificación de las compañías. Asimismo, para emprendedores que quieran instalarse en España y para inversores extranjeros se incrementa la autorización inicial de residencia de uno a tres años. Y el "visado para teletrabajo de carácter internacional" (es decir, para los nómadas digitales) tendrá una duración de un año y lo podrán solicitar extranjeros no residentes en España para trabajar a distancia para una empresa radicada en otro país o para sí mismos.

Beneficios fiscales. Destaca la reducción del 25% al 15% del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes durante los primeros cuatro años con base imponible positiva. Asimismo, se amplía la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, desde los 60.000 a los 100.000 euros anuales, y el tipo de deducción pasa del 30% al 50%. También cambia la regulación de las "stock options", que consiste en la entrega de acciones o participaciones a los empleados: el importe de la exención fiscal sube de los 12.000 a los 50.000 euros anuales.