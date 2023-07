La oferta récord de empleo público que heredará el próximo Gobierno: estas son las 39.547 plazas ofertadas

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, explicó tras el Consejo de Ministros de ayer que esta cifra récord de contratación de funcionarios "se explica por la necesidad de fortalecer las plantillas que se debilitaron por años de recortes y tasas de reposición cero".

Un total de 29.818 plazas corresponderán a los distintos departamentos de la Administración General del Estado, de las que 1.094 serán para los funcionarios de Administración Local con habilitación nacional.

Asimismo, 2.875 se destinarán a la Guardia Civil, 2.833 al Cuerpo Nacional de Policía, 2.141 a las Fuerzas Armadas y 1.907 para la Administración de Justicia. En este último caso, se trata de la mayor oferta en siete años.

Además, se habilitarán 2.500 puestos para las entidades gestoras de la Seguridad Social, de los que 600 pertenecerán a los departamentos de tecnología e informática para mejorar la prestación de los servicios. También habrá 1.025 efectivos para gestionar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital.

Otros 254 se repartirán entre los entes públicos del sector portuario, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Museo del Prado.

Un total de 27.246 plazas serán de acceso libre, y 9.871 de promoción interna. Puesto que 18.621 puestos corresponden a la tasa de reposición –es decir, para cubrir vacantes por jubilación–, la oferta pública supone la creación neta de 8.625 nuevos empleos.

Montero señaló que la convocatoria ha sido acordada con los sindicatos UGT y CSIF (este último, el mayoritario en las plantillas de las Administraciones públicas), aunque CC OO se posicionó en contra porque "no garantiza el servicio público a la ciudadanía", reprochó la organización.

Preguntada sobre la posibilidad de que un cambio de Ejecutivo impida el desarrollo de esta oferta, la ministra advirtió de que el real decreto "establece obligaciones", aunque añadió que ella no contempla "otro escenario que no sea el de un Gobierno de progreso" que, a su juicio, sea capaz de convocar las plazas que se necesiten.

La ministra indicó que uno de los retos es mantener la tasa de temporalidad por debajo del 8% en las plantillas ministeriales. "Animo sobre todo a los jóvenes a que hagan del servicio público una oportunidad de desarrollo profesional y también vital. Trabajar para los ciudadanos es una fuente de satisfacción personal", aseguró Montero, quien añadió que la convocatoria supone "un paso de gigante", ya que redunda en el "fortalecimiento del Estado del bienestar" y servirá para que la Administración "cuente con recursos humanos suficientes".

Las academias asturianas prevén que el anuncio atraiga a más opositores





Las academias de Asturias especializadas en preparación de oposiciones estiman que las solicitudes para matricularse en sus aulas "aumentarán en las próximas semanas" tras la convocatoria de casi 40.000 plazas de funcionarios en distintos cuerpos de la Administración del Estado. "A finales de esta semana o comienzos de la que viene seguramente empezaremos a recibir más peticiones de matriculación", señala Begoña Hernández, jefa de estudios de una academia de Gijón. Hernández asegura que durante este año ha aumentado el número de alumnos, ya que a finales de 2022 se produjo una importante oferta de estabilización de puestos interinos. Virginia Ruisánchez, tutora de un centro en Oviedo, confirma que anuncios como el aprobado ayer por el Gobierno "hacen que crezca el boca a boca y más personas se apunten para preparar oposiciones". En su caso, destacan las matriculaciones para convertirse en auxiliar administrativo, título que no exige el Bachillerato. No obstante, indica Ruisánchez, "en los últimos años ha crecido el número de personas con estudios superiores que no encuentran empleo en sus sectores y deciden opositar". Francisco García, de una academia con aulas Oviedo, Gijón y Avilés, afirma que, aunque en este curso ha notado también más alumnos opositores, "entre mayo y septiembre crecen especialmente los de FP".