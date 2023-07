La hostelería asturiana bate su récord de empleo ante las expectativas de un gran verano

La hostelería de Asturias ha iniciado la campaña de verano con más de 35.000 trabajadores. Nunca antes se había superado esa cifra en el arranque de la temporada alta, lo que muestra las buenas expectativas que tiene el sector una vez que se han borrado los rastros de la pandemia de coronavirus y Asturias destaca entre los destinos en alza.

La semana pasada, la alianza nacional de empresas de turismo Exceltur destacó que Asturias y Baleares fueron durante la pasada primavera las comunidades autónomas donde más aumentó la facturación de los negocios del sector. En el Principado la subida fue del 23,5% con respecto al mismo periodo de 2019, el año anterior a la pandemia. Y ese mismo informe señala que de cara a la presente temporada de verano también Asturias y Baleares van a registrar los mayores incrementos de ventas, del 23% en el caso del Principado según la encuesta de niveles de facturación previstos.

Exceltur vincula ese fuerte incremento de las ventas a la subida de los precios (en el contexto de alta inflación), pero también a un "fuerte" incremento de la demanda. En el caso de Asturias, la patronal pone el acento en el incremento de los turistas extranjeros (en mayo su presencia aumentó el 58% con respecto al mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística) y en un fortalecimiento del turismo nacional "en un contexto de mayor preferencia por destinos con temperaturas suaves, con ofertas de actividades en espacios naturales menos saturados y propuestas culturales".

Otea destaca que el sector se ha profesionalizado: hay menos empresas, pero más fuertes

Ante las buenas expectativas, el sector de la hostelería se ha reforzado para afrontar este verano y los niveles de empleo se han situado en cifras récord. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social al cierre del pasado mes de junio, en Asturias había 35.626 trabajadores en la hostelería, lo que supone 1.035 más que hace un año y 723 más que en el mismo periodo de 2019 , el año anterior a la pandemia de coronavirus. Si se bucea en la serie histórica, no se encuentra una cifra superior en el cierre de un mes de junio.

De los 35.626 trabajadores del sector de la hostelería en Asturias, un total de 26.761 son asalariados y 8.865 son trabajadores autónomos. Entre los primeros se ha registrado un fuerte aumento en los últimos años, mientras que entre los segundos se ha producido un claro retroceso. En suma: más trabajadores y menos empresas. Es una tendencia que la patronal del turismo de Asturias, Otea, viene observando con atención y sobre la que ya se pronunció.

Según el análisis de la asociación de empresas turísticas de Asturias, el sector de la hostelería fue el que sufrió con mayor dureza las restricciones del covid. Las ayudas públicas no fueron suficientes para proteger a un sector integrado principalmente por pequeñas empresas con capacidad económica muy limitada y eso se ha traducido en cierres y, con ello, menos autónomos y empresas.

Sin embargo, si se analiza a más largo plazo, destaca Otea, se comprueba que los trabajadores contratados en hostelería han ido aumentado, "lo que demuestra que el sector se está profesionalizando, que hay menos empresas, pero más grandes y con más fuerza". Desde Otea se resalta que el sector del turismo y la hostelería aporta el 11% del PIB regional y que, como actividad trasversal, empuja la actividad de otros sectores como el comercio, taxis, reparaciones...

De los más de 35.000 empleos que tiene el sector en el arranque del verano, más de 16.000 están vinculados a bares, más de 10.000 a restaurantes y puestos de comidas, y más de 5.000 a hoteles, alojamientos turísticos y campings. De cara a cubrir los empleos de la temporada alta, la patronal Otea había alertado de la dificultad para encontrar mano de obra. Incluso advirtió de que algunos locales no podrían abrir terrazas y barras de verano por falta de personal, una declaración que no gustó a las organizaciones sindicales. "Pueden seguir con sus leyendas urbanas, como la falta de mano de obra, o reconocer la realidad: el 40% de los contratos en la hostelería en Asturias son de jornada parcial. De hecho, duplicamos la media nacional. Los datos son tozudos: el problema de la hostelería no es que falte mano de obra sino condiciones decentes para trabajar", señaló José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias, en una carta que remitió el pasado vienes al presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida.