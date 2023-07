La compra de segunda vivienda mantiene a flote el mercado inmobiliario de Asturias

Asturias es la única comunidad autónoma de España en la que la compraventa de vivienda no ha dejado de crecer en lo que llevamos de año, pese a la subida de los tipos de interés y el consiguiente encarecimiento de las hipotecas. Así lo reflejan los datos de transmisiones de derechos de propiedad que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican que las operaciones en el Principado han aumentado en todos los meses hasta mayo en tasa interanual. Las cifras contrastan con las del conjunto de España, que acumula cuatro meses seguidos de caídas de las transacciones en comparación con el mismo período de 2022. Los profesionales del sector inmobiliaria asturiano apuntan a tres factores fundamentales: la compra de segunda vivienda por parte de personas que no residen habitualmente en la región, el menor crecimiento de los precios en comparación con otros territorios del país y las óptimas condiciones de financiación que ofrecen las cajas rurales y las cooperativas de crédito.

"Asturias está vendiendo más en comparación con su media histórica, estamos en un momento de sobreventa", asegura César Nozal, codirector de la agencia La Playa y miembro de la junta directiva de la Asociación de Inmobiliarias de Asturias (Asocias). Nozal señala que, por ejemplo, en el primer trimestre del año se vendieron 937 casas en Gijón, un 17% más que en los tres últimos meses de 2022. "La capacidad de absorción de la ciudad –es decir, el número de viviendas vendidas sobre el total de viviendas disponibles– fue de 748 inmuebles, que es una media saludable", explica Nozal, que añade que "todo lo que sea vender por encima de esa cifra revelará un crecimiento".

Si bien Gijón, Oviedo y Avilés fueron, por este orden, las plazas con más actividad en el primer trimestre, destacan los repuntes que mostraron localidades como Langreo (con 172 transacciones, un 15% más que en el trimestre anterior y un aumento del 16% respecto al mismo periodo de 2022) o Mieres, donde hubo 152 operaciones, casi un 25% más en tasa intertrimestral y un 38% más que un año atrás.

Nozal destaca que "cada vez hay más operaciones realizadas por compradores de fuera de Asturias y que adquieren una segunda residencia". Matiza que "lo que está fuera de precio no se está vendiendo", pero que "los precios del mercado asturiano están todavía un 25% por debajo de sus máximos históricos de 2008 [cuando se llegaron a rebasar los 1.800 euros por metro cuadrado], mientras que otras comunidades como Madrid o Baleares están batiendo récords".

El portal inmobiliario Idealista indica que el precio medio por metro cuadrado en Asturias está en 1.352 euros (un 1,4% más que hace un año). "Es verdad que los precios han subido, pero no de forma desmesurada", apunta Nozal. En Madrid capital, por ejemplo, el metro cuadrado está a 4.015 euros de media, un aumento interanual del 5%, según Idealista.

Antonio Vega, presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Asturias, opina que "se están retomando muchas operaciones de segundas residencias que habían quedado en el aire cuando irrumpió la pandemia", ya que "los precios que había entonces, antes del covid, eran desorbitados". A su juicio, el dinamismo que muestra el sector en la región "es una circunstancia excepcional" y la contención de los precios se debe en buena parte a que "hay mucha más demanda que oferta, y cuando no hay oferta suficiente no se pueden subir los precios, no tendría sentido". Con todo, Vega cree que el mercado "tenderá a estabilizarse".

Otro dato llamativo reciente es la firma de hipotecas sobre viviendas. Por ejemplo, en mayo se rubricaron 697 préstamos en Asturias, exactamente los mismos que un año antes. Esto contrastó con el desplome interanual del 24% en el conjunto del país, justo en un mes en que el tipo de interés hipotecario medio se ubicó en el 3,15%, el más alto en seis años.

Katia Domingo, presidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias, señaló recientemente a este periódico que, en su opinión, este mejor comportamiento regional responde a que "en Asturias existen unas cajas rurales que todavía ofrecen hipotecas por el 100% del valor de inmueble, lo que permite su acceso a personas que no tienen ahorros suficientes como para financiarse al 80% o incluso 90%.