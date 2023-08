La industria de la región sufrió en junio la mayor caída en lo que va de año

La producción de la industria asturiana retrocedió en junio un 10,4% en comparación con el mismo mes de 2022. Se trata del tercer mes consecutivo de descenso y el mayor en lo que va de año en tasa interanual, según los datos difundidos ayer por la Sociedad Asturiana de Estudios Industriales (Sadei).

Al igual que en los meses anteriores, el estado del horno alto A de ArcelorMittal ha jugado un papel clave en la evolución del sector (la metalurgia cayó un 11,5%). No se había producido un desplome tan intenso de la actividad industrial desde diciembre, después de que la compañía cerrara el horno por la bajada mundial de la demanda de acero. Su reapertura en febrero causó una levísima recuperación, interrumpida de nuevo por el incendio del 22 de marzo. Aunque las obras para reparar el horno aún no han finalizado, en julio reanudó la producción de arrabio, si bien aún no al máximo de su capacidad.

Por otro lado, en junio la producción de energía eléctrica, en especial la de origen térmico, se mantuvo muy por debajo de la registrada el año pasado, con una caída del 33,4%. También hubo un notable retroceso de la industria química , con un 16,2% menos.