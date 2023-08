¿Va el mercado laboral 'como una moto'? 5 gráficos para entender los datos de julio

Los datos del mes de julio dejan sensaciones agridulces y titulares que pueden parecer contradictorios. El mercado laboral bate récords de ocupación por inercia, mientras al champan se le van acabando las burbujas y debajo de las mismas empieza a vislumbrar un segundo semestre menos exultante. La calidad del empleo sigue al alza, más de un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral; si bien persisten capas importantes de temporalidad y hay reductos que parecen resistir, todavía y como siempre, al invasor.

Los mercados laborales catalán y español han resistido hasta la fecha los embates de la inflación y la guerra de Ucrania con una resistencia inesperada por la mayoría, a tenor de las previsiones de hace unos meses que la mayoría de casas de estudios han acabado revisando al alza.

No obstante, esas luces no son incompatibles con varias sombras, algunas ubicadas en un horizonte no muy lejano y otras ya conocidas, como las tasas de paro más altas de la Unión Europea, entre otros. Aquí las cinco claves de un mes de un julio "histórico" para el empleo.

Empleo: Tras una primavera récord, se acerca el invierno

Tras una primavera de récord, la creación de empleo da signos de enfriamiento. "Se acerca el invierno", parafraseando a Juego de Tronos, y sin entrar ni mucho menos en un escenario de destrucción de la ocupación y retroceso, sí que cada vez cuesta más generar nueva ocupación. Si el mercado laboral fuera un vehículo, este empezaría a bajar un par de marchas, después de estar por el carril de la izquierda adelantando a gran velocidad. Los datos disponibles no indican que vaya a frenar en seco o dar marcha atrás, si bien la segunda mitad del año siempre es la más complicada y habrá que ver en qué cifra de ocupados cierra el ejercicio.

La ambición del Gobierno era llegar a los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social entre junio y julio. No ha sido así, si bien durante el segundo trimestre se superó dicha cota, según datos EPA. Una buena noticia sería que el empleo logra retener gran parte de las nuevas contrataciones, ya que entre enero y julio se han ganado 464.350 ocupados, un récord histórico. El objetivo ahora es no dejarse ninguno (o los menos posibles) durante la segunda mitad del año.

El 'boom' del empleo lo sostienen los migrantes

Las personas llegadas de otros países están siendo una pieza clave para sostener ese 'boom' del empleo. Y es que cuatro de cada 10 nuevos afiliados a la Seguridad Social han nacido fuera de España. El total de afiliados de origen foráneo se ha incrementado en 236.484 personas en el último año; cifra que se eleva a las 626.729 si se cuenta desde antes del covid. En total hay 2,6 millones de afiliados extranjeros, lo que representa un 13% del total de afiliados.

Parte vienen a cubrir las vacantes de empleos menos cualificados, pero hay otra parte relevante que también viene a trabajar en profesiones cualificadas y bien pagadas. Según el último informe de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre el tema, uno de cada tres nuevos empleos bien remunerados lo ocupa una persona sin DNI español.

En general el nuevo empleo creado es de mayor calidad. Cuatro de cada 10 nuevos contratos firmados en julio fueron de carácter indefinido, cuando antes de la entrada en vigor de la reforma laboral no alcanzaban a ser uno de cada 10. Lo que ha tenido especial efecto entre ciertos colectivos, como los jóvenes. Y es que antes de la entrada en vigor de la norma, uno cada dos tenía un contrato temporal y esa proporción baja a uno de cada cuatro.

Paro: El mayo más flojo en 12 años

El paro sigue siendo la eterna asignatura pendiente para España y mientras bate récords de ocupados, no logra rebajar sus índices de desempleo al periodo previo a la burbuja inmobiliaria. En julio bajó en 10.968 personas respecto a junio, hasta un total de 2,6 millones de desempleados.

¿Cómo puede haber más gente ocupada que nunca pero no menos paro que nunca? Pues por el aumento de la población activa y disponible para trabajar. También el factor expectativas influye, ya que el paro registrado es un indicador administrativo que mide cuando la gente va a apuntarse al Sepe. Y eso suele ocurrir por dos motivos: uno, tiene derecho a cobrar una prestación. Lo que explica, en parte que el 67% de los parados cobran algún tipo de prestación o subsidio, siete puntos más que hace un año.

En ese sentido, muchos contratos reclaman estar dado de alta en el Sepe para que la empresa reciba algún tipo de ayuda por esa incorporación y puede explicar el mayor número de desempleados.

Por géneros, el paro está bajando actualmente más, en términos interanuales, entre hombres (-8,3%) que entre mujeres (-6,4%). Si bien el desempleo entre estas segundas es mayor que entre los primeros y muestra la mayor vulnerabilidad de ellas en términos laborales.

Mal mes para los autónomos

El empleo autónomo navega por aguas con poca corriente, prácticamente estancadas. Desde diciembre pasado que en España prácticamente ni ganan ni se pierden autónomos, ya que se dan de alta casi el mismo número de los que causan baja. En julio hubo un saldo negativo de 6.819 ocupados por cuenta propia, lo que deja la cifra total de 3,3 millones de afiliados al RETA dados de alta.

El verano se nota especialmente en materia de altas y bajas y es que todas las actividades pierden autónomos excepto la hostelería. El colectivo está adaptándose a la crisis de precios y, a la vez, al nuevo sistema de cuotas, que pasa a gravar a los autónomos en función de sus rendimientos netos. Habrá que ver durante la segunda mitad del año como reacciona el colectivo y si parte de los trabajadores, al no poder aferrarse a la cuota mínima, prefiere darse de baja si le vienen mal dadas.

Cataluña tira del empleo y Madrid flojea

Cataluña fue la segunda comunidad autónoma que más nuevo empleo aportó (10.931) al conjunto del Estado, solo superada por Islas Baleares (12.912) y su tirón turístico. Ese efecto temporada se notó especialmente en las zonas de interior, con una Comunidad de Madrid que perdió 18.132 ocupados.

En este sentido, los datos de julio ahondaron en la brecha existente en materia de empleo entre las dos locomotoras de la economía española. Cataluña está dejando registros sustancialmente más positivos que Madrid y este julio, lastrada esta segunda por el escaso atractivo turístico durante el verano, la diferencia ha ido a más. La primera ha ganado 10.931 empleos y la segunda ha perdido 18.132. Si uno mira el marcador de lo que va del 2023, Cataluña ha aportado 164.912 afiliados a la Seguridad Social, frente a los 30.495 de Madrid.