Los asturianos que compran coche eléctrico tardan hasta 3 años en cobrar las ayudas

Óscar (nombre ficticio), ciudadano asturiano, decidió comprarse un coche eléctrico en abril de 2021, dados los incentivos del Plan Moves III: 5.000 euros por la compra del vehículo y 2.000 por el achatarramiento del antiguo. "En el concesionario me indicaron que las subvenciones las ha de gestionar el cliente: primero se paga el coche y luego el cliente tramita la ayuda. Antes, en el precio se descontaba la subvención y luego los concesionarios la reclamaban", recuerda Óscar, que pagó al contado. En el concesionario se comprometieron a resolver la solicitud a través de una gestoría. No obstante, poco después le informaron de que aún no se había abierto el plazo del Moves III, y que el II sólo aportaba 5.000 euros como máximo. Tras meses de idas y venidas, en diciembre de 2021 le pidieron documentación para formalizar el proceso y le advirtieron de que podrían pasar seis meses hasta recibir el dinero. El año 2022 se convirtió en una travesía en la que la gestoría se limitaba a decir que las ayudas iban "para largo". Arrancó 2023 y la historia no cambiaba. El pasado mayo, dos años después de la compra, Óscar acudió directamente a la gestoría y la respuesta volvió a ser la misma: hay retraso. "No tengo ningún documento que pruebe que he solicitado la subvención", lamenta, desesperado.

"Si lo pidió en abril de 2021, incluso puede decirse que ha tenido suerte", ironiza en conversación con LA NUEVA ESPAÑA Ángel García, presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico (Auve), cuando escucha la historia de Óscar. Porque tanto él como Adriano Mones, presidente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive, considerada la patronal del sector), conocen bien los problemas que están teniendo los ciudadanos de todo el país para acceder a las ayudas públicas para comprar vehículos sin emisiones. Si bien el ámbito de sus respectivas organizaciones es nacional, ambos señalan que "no es casualidad" que los dos sean asturianos: "Asturias ha sido pionera en movilidad eléctrica desde sus inicios". "El problema es que en los planes Moves II y III, tras el éxito de la primera convocatoria, se decidió canalizar los fondos a través de las direcciones de Energía de las diferentes comunidades autónomas, y en algunas de ellas sólo hay un funcionario tramitando esos papeles", explica Mones, que pone de ejemplo el caso de Asturias: "Si este año se han vendido 719 coches eléctricos en la región, hay que tramitar 719 solicitudes, cada una de ellas con numerosos documentos". Y no se trata únicamente de las ayudas a la adquisición del vehículo. Según apunta García, "hay que tener también en cuenta las subvenciones a los puntos de recarga y a la generación de electricidad con energía fotovoltaica, lo que multiplica una burocracia que sigue recayendo en el mismo funcionario". García califica la situación de "despropósito" y añade que el Plan Moves III "no está tratando a los españoles por igual, porque en función de la comunidad autónoma en que vivas, recibirás las ayudas más tarde o más temprano: unas tardan tres meses y otras, como Asturias, entre dos y tres años". Esto, advierte el presidente de Auve, está "desanimando a la gente que en algún momento se planteó comprar un vehículo, lo cual paraliza el mercado en su conjunto". En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat tiene un límite de seis meses para resolver las solicitudes. En este contexto, Mones y García aprovechan la formación del nuevo Gobierno de Adrián Barbón –se acaba de conocer, como adelantó este diario, el nombramiento de Isaac Pola como viceconsejero de Industria– para reclamarle "ambición" y "poner una fecha límite" a la hora de otorgar las subvenciones. "Sería muy oportuno hacer lo mismo que en Cataluña. Es decir, fijar un plazo concreto, no caer en la ambigüedad de expresiones como ‘vamos a agilizar los trámites’ y en ese plan", remarca García. "Se da la paradoja de que tenemos uno de los mejores programas europeos de incentivos en cuanto a su volumen económico, y de lo peor en cuanto a su gestión", reprocha Mones. Así, apunta que, de los 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation, 37.000 son para movilidad eléctrica. En Asturias hay más de 4.000 de estos vehículos, que disponen de más de 600 puntos de recarga. Según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la región debería casi triplicar dichos puntos en los próximos años, hasta alcanzar los 1.697 en 2025, para cumplir los objetivos climáticos de la UE. Mones ruega al nuevo Ejecutivo asturiano "que siga entendiendo la movilidad eléctrica desde la perspectiva industrial como uno de los sectores que hay que apoyar", así como que "se eduque a los niños en la realidad del coche eléctrico y que es una oportunidad única para generar empleo y riqueza en Asturias". Y que, una vez conseguido esto, el Gobierno "lo comunique bien, porque la gente sigue teniendo ideas erróneas sobre el funcionamiento de los coches y el sistema público de ayudas".