La obstinada persistencia de la inflación

Ni la más agresiva subida de tipos de interés en cuarenta años ni otras medidas, como la rebaja del IVA en los productos alimentarios, han logrado cercenar por ahora la inflación, un fenómeno esencialmente dañino para la economía, las empresas y los ciudadanos, que se había llegado a considerar como un riesgo bajo control –cuando no erradicado– y que resurgió de modo abrupto e iracundo hace dos años.

Aunque la espiral alcista se ha logrado contener, el encarecimiento está lejos de haberse atajado. La tasa de inflación ha caído del 11,1% al 2,6% en los últimos doce meses en España, el país –junto con Bélgica– con menor carestía de la vida en la eurozona, según los datos de agosto difundidos el jueves por Eurostat. Pero en los últimos dos meses ha subido tres décimas en España y es previsible que seguirá repuntando, aunque no con la virulencia que se vio el año pasado.

Los pronósticos indican que el índice general podría situarse a fin de año entre el 4% que prevé la Comisión Europea y el 4,8% de Funcas. Por debajo, por lo tanto, del IPC que el BCE estima para la zona monetaria al cierre del ejercicio ( 5,1%, frente al 5,3% actual) y del 6,8% que el FMI proyecta para la economía mundial.

La inflación subyacente (que descuenta los precios de la energía y de los alimentos frescos por su mayor volatilidad) ha cedido algunas posiciones, aunque con mucha mayor resistencia a doblegarse, y se mantiene muy por encima del índice general: 6,1% en España y 6,2% en la Unión Monetaria. Y los alimentos sigue descontrolados, con tasas promedio del 10,8% (aunque lejos del 16,6% que llegaron a remontar en febrero) y que en algunos casos (el aceite) alcanzan el 20,4% e incluso el 44,2% como el azúcar.

Dentífrico.

La primera causa de esta prolongada tensión en los precios es la propia naturaleza de la inflación que, al igual que el fenómeno contrario (la deflación), lleva en su propia condición la capacidad de perpetuarse mediante un proceso de retroalimentación, de manera que la elevación de costes y precios en algún punto de la cadena repercute sobre el resto de los eslabones y crea un círculo vicioso que entra en bucle y del que es muy difícil sustraerse. También porque los agentes (empresas y trabajadores) propenden a protegerse de la merma que entraña para su rentabilidad y poder adquisitivo, desencadenando con ello nuevos sobrecostes que generan un efecto inflacionario de segunda vuelta.

A Karl Otto Pöhl, que fue presidente del Bundesbank (el banco central de Alemania) entre 1980 y 1991, se le atribuye la frase de que la inflación es como la pasta dentífrica: es muy difícil reintroducirla en el tubo una vez que ha salido de él.

La espiral de precios lleva implícita en su propia naturaleza la propensión a perpetuarse

Que la inflación subyacente o básica supere con creces la general evidencia que el fenómeno ha arraigado y se ha infiltrado en muchos sectores. La inflación sin energía y alimentos no elaborados (considerada como la inflación "dura") empezó a escalar mucho más tarde y a menor velocidad hasta que sobrepasó a la general en diciembre y entró en una dinámica de aceleración, por lo que ahora se manifiesta más resistente e inmune frente al endurecimiento de la política monetaria.

Efecto retardado.

La política monetaria no tiene efectos inmediatos. El economista Milton Friedman escribió en 1961 que existe "un desfase que es largo y variable" entre las medidas de los bancos centrales para controlar los precios y su resultado esperado. Hay diversas estimaciones y métricas de cuánto tarda en repercutir. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), dijo en febrero de 2022 que podría oscilar entre 9 y 18 meses después de las subidas de tipos de interés y de la adopción de otras medidas contractivas para contener la liquidez y el dinamismo económico. En el caso de la eurozona, el BCE hace solo 13 meses que se puso manos a la obra.

Tardanza.

La parsimonia con la que los bancos centrales reaccionaron ante el rebrote inflacionario de 2021 ha sido un factor determinante para que se llegara a perder el control de la situación, como de hecho ocurrió, con tasa inflacionarias de doble dígito que en las economías avanzadas no se habían visto desde la estanflación de los años 70 y primeros 80.

En abril de 2021 la inflación rebasó el objetivo del 2% y en el verano Rusia emprendió una estrategia de tensión gasista y energética con Europa como preparativo estratégico previo a la entonces insospechada invasión de Ucrania en febrero de 2022. El Banco de Inglaterra empezó a subir sus tipos de interés en diciembre de 2021, pero la Reserva Federal de EE UU (Fed) aguardó al 16 de marzo de 2022 (casi un mes después del ataque de Rusia a Ucrania, que desató de modo definitivo las fuerzas inflacionarias) y el BCE aún esperó hasta el 21 de julio. Esta dilación permitió que el proceso de encarecimientos en cadena se expandiera y arraigara, y que la tasa inflacionaria se encaramara a niveles inéditos en cuatro décadas

Causas.

Los factores desencadenantes del fenómeno tampoco ayudan a su control y combate porque en origen fue –sobre todo en Europa– un conjunto de choques externos negativos y de oferta, que son muy difíciles de atajar con políticas nacionales, salvo induciendo un ajuste tan contundente y severo que pudiera abocar a una grave recesión con hundimiento de la economía y destrucción de empleo.

El encarecimiento del gas natural por las restricciones rusas al flujo de este hidrocarburo por sus gasoductos hacia Europa desde el verano de 2021 se vio precedido y acompañado por el desbarajuste de las cadenas globales de producción durante la reapertura de la economía tras la pandemia del año anterior, la falta y carestía de contenedores –vitales en el comercio mundial–, la crisis global de suministros –que desabasteció las fábricas, paró la producción, generó escasez y elevó precios– y los sucesivos cierres de China por los rebrotes del coronavirus en el país, lo que interrumpió su función como gran agente emisor de deflación al resto del planeta.

La guerra en Ucrania y la inmediata escalada de sanciones occidentales a Moscú y de represalias del Kremlin a los aliados de Kiev llevaron finalmente a la gran explosión inflacionaria porque tensaron mucho más los precios de la energía y elevaron la cotización de aquellas otras producciones de las que los dos países beligerantes eran grandes exportadores: cereales, fertilizantes, forrajes, aceite de girasol, minerales, gas, petróleo, carbón y otros.

La mayor afectación de la guerra a Europa por su proximidad y por su mayor dependencia energética de Rusia, junto con la mayor tardanza en reaccionar del BCE respecto a la Fed, hicieron posible un debilitamiento del euro frente al dólar, lo que sumó un factor inflacionario adicional en la eurozona, sobremanera cuando la energía y demás materias primas se negocian en dólares.

Este complejo escenario adverso de origen exógeno sobrevino además en unas circunstancias internas que lo agravaron: una acumulación inaudita de liquidez tras la ofensiva monetaria sin precedentes protagonizada por los bancos centrales desde la última crisis financiera –y que redoblaron para combatir el desplome económico causado por el covid–, una estrategia de relocalización de actividades y acortamiento de las cadenas globales tras evidenciarse en 2020 la vulnerabilidad de la hiperglobalización, y las políticas proteccionistas –más o menos explícitas– que han seguido activas desde los tiempos de Donald Trump, amén de la "guerra" tecnológica entre EE UU y China.

La transición energética, que contribuirá a un abaratamiento de la electricidad –ya lo hace cuando hay suficientes recursos renovables–, así como a una menor dependencia externa y a la mejora del saldo exterior por cuenta corriente, es inflacionaria mientras no se complete el proceso en tanto que la industria debe internalizar como coste el importe de los derechos de emisión de CO2, el mecanismo europeo de disuasión para acelerar la descarbonización de la economía.

Todo ello determina que el mundo se enfrenta a una inflación fundamentalmente de costes, aunque también haya componentes de demanda, lo que complica su reconducción.

Tipos reales y asimetría.

La fortísima y rauda subida de las tasas de interés (un incremento insólito de 4,25 puntos porcentuales en solo doce meses) no ha sido suficientemente contractiva, como evidencia que en 14 de los 20 países del euro los tipos reales (una vez descontada la inflación) sigan siendo negativos y que en los otros seis oscilen entre el inapreciable 0,05% y el moderado 2,55%.

Esto se produce además cuando empieza a arraigar la creencia de que el tipo de interés neutral (aquel que ni frena la economía ni acelera la inflación, y que no es observable ni cuantificable de modo directo) podría haber remontado, de manera que los efectos buscados con el endurecimiento monetario exigirían una dosis de mayor severidad y contundencia para alcanzar los objetivos pretendidos.

A su vez, la transmisión de la política monetaria está siendo incompleta y asimétrica porque mientras la banca está repercutiendo el alza de las tasas del BCE en los tipos de interés de los préstamos, no lo está haciendo en la remuneración de los depósitos dada la existencia de una abundante liquidez que fue promovida en su día por los bancos centrales y que aún perdura. Por lo tanto, aunque el sector financiero está contribuyendo a enfriar la economía con el endurecimiento del crédito, no lo está favoreciendo por el lado del incentivo al ahorro y consecuente reducción del consumo, lo que ayudaría al control de los precios.

Política fiscal.

La política fiscal tampoco está colaborando porque sigue siendo expansiva en todos los países y algunos, como Alemania, acaban de anunciar un plan de estímulo de 32.000 millones para los próximos cinco años para intentar superar el estancamiento de su economía.

Las políticas de incentivo económico por el covid y de ayudas a sectores y familias por la inflación y la crisis energética le han supuesto a España un gasto adicional de 45.000 millones desde 2020, lo que equivale al 3,7% del PIB nacional y casi dos veces la producción anual de Asturias.

El pretendido restablecimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE a partir del año próximo para enderezar las cuentas públicas de los países deficitarios y con mayor deuda podría actuar de contrafuerte para contener la inflación, tal y como reclamó el FMI en abril a todos los gobiernos.

Último tramo y efecto escalón.

La desaceleración de los precios tras alcanzar su cénit en julio de 2022 apunta a que se va a ralentizar. De hecho, lleva dos meses al alza. Una de las causas es estadística. El llamado "efecto escalón" implicará una subida probable en los cuatro próximos meses porque los datos compararán con aquellos equivalentes de 2022 en los que la inflación se redujo en España a la mitad: entre julio y diciembre del año pasado cayó del 11,1% al 5,7%.

El último tramo en la lucha contra la inflación siempre es el más refractario porque es donde se enquistan los últimos reductos y se pertrechan los efectos acumulados, en muchos casos demorados, amén de los derivados de la propia actividad económica. Que España sea la gran economía europea que más crece (y la quinta más dinámica de los 27), según Eurostat, y que vaya a ser la más pujante este año de los grandes países occidentales, según el FMI, pondrá dificultades al disciplinamiento de los precios.

Salarios y turismo.

La fortaleza del mercado laboral (la afiliación a la Seguridad Social aumentó en casi 1,85 millones de cotizantes desde diciembre de 2020) contribuye al aumento de la demanda y, aunque no hay aún una espiral de salarios-precios, la mejora retributiva que empieza a producirse tras el último pacto de negociación colectiva para aliviar la depauperación de los asalariados, junto con la actualización de las pensiones con el IPC para evitar la pérdida de renta de los jubilados, ayuda a sostener el consumo. Esto también se ve favorecido por el recurso por los ciudadanos al ahorro embalsado durante los confinamientos, todo lo cual está contribuyendo a sobrellevar los precios elevados, y también a presionarlos al alza o a sostenerlos mientras no se resienta el consumo. Y de momento esto no está ocurriendo: la demanda interna tomó el relevo a la externa como motor del crecimiento español en el segundo trimestre.

El turismo extranjero en cifras récord (47,6 millones de visitantes hasta julio y un gasto de 59.864 millones, en ambos casos por encima de los datos del mismo periodo de 2019, el año previo al covid) también añade presión sobre la demanda y los precios. Turismo y hostelería son hoy dos de los sectores más inflacionarios junto con la alimentación.

Márgenes y beneficios.

El reparto de dividendos empresariales (que se han disparado en España y el mundo en el primer cuatrimestre) suma capacidad de gasto en la economía

La OCDE dijo en junio que España es el país desarrollado en el que el elevado peso de los beneficios empresariales más ha contribuido a la inflación desde fines de 2021, aunque también admitió que fue donde más habían caído en la fase aguda de la crisis del covid con los confinamientos.

El Observatorio de Márgenes Empresariales del Ministerio de Hacienda y Banco de España detectó que las grandes empresas han disparado sus márgenes hasta máximos históricos, pero no así las sociedades de menor tamaño. También lo dijo el BCE para el ámbito de la eurozona. Y el Banco de España identificó en agosto al sector energético, y en menor medida a los del transporte, almacenamiento y hostelería, como actividades que incrementaron precios por encima de sus costes

Las empresas alegan que están recuperando pérdidas previas y que están trasladando los costes sobrevenidos con demora. Este proceder suele ser habitual: absorben parte del encarecimiento de los insumos y los trasladan de modo progresivo y aplazado al cliente. Esto explica que muchos negocios hayan reducido beneficios pese a subir precios. E indica que la presión inflacionaria en origen aún no acabó de trasladarse a los precios finales.