FADE niega que las vacantes laborales en Asturias se deban a los salarios

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, rechazó ayer de forma "tajante" que las vacantes laborales en ciertas actividades profesionales en Asturias se deban a los salarios "vergonzantes" que ofrecen los empresarios, tal como habían denunciado los sindicatos.

A preguntas de los periodistas sobre la denuncia realizada la semana pasado por el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, Calvo precisó que "hay múltiples y diversas causas por las que la oferta no se ajusta a la demanda", pero remarcó: "no creo que los salarios sea la principal". "Niego tajantemente que, al menos de forma generalizada, las ofertas sean vergonzantes. En todo caso, son los salarios que se han pactado con los sindicatos en los convenios colectivos, en todos los sectores. De hecho, en Asturias seguimos siendo la quinta comunidad con los salarios más altos", argumentó Calvo.

La presidenta de FADE indicó que "las ofertas no son ocultas", como apuntó Lanero, y añadió que un estudio que ha realizado FADE sobre esta situación, basado en publicaciones en Infojobs y otras redes, señala que "hay muchas ofertas" que se publican y que no pasan por el Servicio de Empleo del Principado (Sepepa). "El Sepepa no es una fuente donde los empresas crean que van a encontrar trabajadores porque no funciona adecuadamente", resaltó.

En relación a este estudio que se dará a conocer próximamente, Calvo adelantó que se ha detectado que los sectores donde más vacantes hay son los de la construcción, el metal, el tecnológico (TIC) y la hostelería que, además, "son los principales sectores de la economía asturiana". No obstante, precisó que en el estudio no se reflejan las causas por las que los trabajadores pueden llegar a rechazar ofertas laborales, ya que, según señaló, es "muy difícil saberlo", ya que nadie tiene la obligación a explicar su decisión. "Yo creo que los trabajos manuales se están desprestigiando desde la formación, desde el colegio", subrayó Calvo, que indicó que las patronales de la construcción y el metal están realizando "un esfuerzo" para revertir esta situación, aunque "tardará en dar sus frutos", puntualizó.

Por otro lado, el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, destacó ayer que la situación del mercado laboral asturiano "es mucho más delicada de lo que parece". Así, destacó que junto a los 54.417 asturianos en paro hay 15.751 ocupados en busca de otro empleo. "Para nuestro sindicato es particularmente llamativo el caso de esas 15.751 personas ocupadas en busca de otro empleo, porque revela que no están satisfechas con el que tienen actualmente y por eso buscan uno mejor o lo hacen para compatibilizarlo con el que ya realizan", subrayó el secretario general de CC OO de Asturias, que destacó que en España los bajos salarios condenan al pluriempleo a 235.000 personas.

"Hay una precariedad, digamos estructural, todavía mayor de la que creemos", señaló José Manuel Zapico, que afirmó que tanto o más importante incluso que crear empleo es conseguir que sea estable y con derechos". "Hay mucho todavía por hacer hasta doblegar el paro y conseguir que todas las personas trabajadoras tengan un empleo decente con el que sentirse realizadas", destacó Zapico.