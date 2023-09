Colunga: "El Gobierno no está inquieto por las inversiones de ArcelorMittal en Asturias"

El Gobierno no tiene «inquietud» por la materialización del proyecto de ArcerlorMittal en Gijón para sustituir el horno alto A por un horno de reducción directa de mineral de hierro (DRI), que es la más cuantiosa de las dos actuaciones anunciadas para la descarbonización parcial de la factoría de Veriña con un presupuesto de 1.000 millones. Así lo señaló ayer Luis Ángel Colunga, comisionado especial para el PERTE de la Descarbonización Industrial, en la Escuela de Verano de UGT Asturias, en Oviedo.

Colunga explicó que el Gobierno y ArcelorMittal dialogan diariamente y que ambas partes siguen negociando sobre «los plazos» de ejecución del proyecto del DRI («porque existe un marco temporal que hay que cumplir») y «no porque» la empresa «quiera o no ejecutar» este proyecto, para el que el ejecutivo, previa autorización por la Comisión Europea en febrero, concedió ayudas públicas por importe de 450 millones en abril. Aunque la multinacional presentó en junio la documentación requerida en el real decreto para acceder a la ayuda, la obra aún no tiene la aprobación definitiva por parte de la dirección de la multinacional siderúrgica, lo que sí ocurrió en julio con la otra inversión comprometida en el plan de descarbonización: el horno eléctrico híbrido de Gijón.

El consejero delegado de Arcelor Mittal en España, Philippe Meyran, dijo el lunes en Gijón que confía en que «haya noticias» sobre la planta DRI «a final de año o comienzos del próximo».

Los plazos de ejecución son ajustados (los proyectos financiados con los fondos europeos de Recuperación deben estar listos en 2026), hay incertidumbre sobre la disponibilidad de hidrógeno verde en precio y volumen para sustituir al carbón (aunque en una primera etapa, y de modo gradual, se permitirá recurrir al gas natural) y Colunga admitió que hay problemas con los suministros de equipos en toda Europa porque todos los países están involucrados en la descarbonización.

Una flexibilización de los plazos exige la conformidad de la Comisión Europea, lo que alarga a su vez las negociaciones. «Los plazos están regulados para toda Europa y, si por cuestiones técnicas hay que modificarlos, debe discutirse con la UE», explicó el comisionado.

No obstante, Colunga destacó que el plan de descarbonización parcial de la factoría de Gijón ha sido el primero que fue autorizado por la Comisión Europea a ArcelorMittal, mientras que los de Gante y Dunkerque lo han sido más recientemente y que el de Alemania aún no ha superado ese trámite. Y agregó que la siderurgia sueca pionera en proyectos de descarbonización con hidrógeno verde no prevé tenerlo listo hasta 2029 o 2030. «Arcelor no se está quedando atrás», afirmó.

El comisionado confirmó a su vez que Arcelor y el Gobierno siguen conversando sobre la futura sustitución de la actual acería de Avilés por otro horno eléctrico híbrido, que los sindicatos juzgan necesario para aliviar la reducción de producción y empleo que conllevará el actual plan de descarbonización. Meyran también dijo esta semana que el plan se mantiene, aunque a más largo plazo.

Que el Gobierno esté en funciones no supondrá, dijo Colunga, ninguna ralentización para el PERTE de Descarbonización con sus cuatro líneas de actuación, una de las cuales es específica para Arcelor. Colunga confirmó la próxima convocatoria de otra mientras el resto sigue tramitándose.

España tampoco hubiese podido ir más rápido porque el Reglamento General de Exención por Categorías, de aplicación en los PERTE, fue modificado en mayo por la UE, señaló, y el nuevo texto fue publicado en junio. Y frente a las críticas a la burocracia excesiva, el comisionado argumentó que es necesaria: «Vamos a dar muchísimos millones de euros de los contribuyentes al entramado industrial español y eso tiene que tener muchos controles».

El coste del hidrógeno

El aún elevado coste del hidrógeno verde que reemplazará a la energía fósil para descarbonizar las plantas no está siendo objeto de negociación entre el Gobierno y Arcelor: «Eso tienen que discutirlo Arcelor y sus suministradores, aunque el precio ha bajado de 9 euros el kilo en enero a entre 3 y 5 ahora porque está mejorando la tecnología, y la subasta piloto que hará la UE prevé conceder 800 millones».

Las bases del PERTE de próxima publicación se dirigirán a proyectos a partir de un millón de euros de inversión y de 4.000 toneladas de CO2 de emisión o, de no alcanzar esta cifra, a aquellos que entrañen una reducción significativa de los gases de efecto invernadero. Colunga sostuvo que todos los proyectos de las grandes empresas asturianas entrarán en el PERTE y que habrá otras líneas de apoyo por si alguno no lo hiciese. Los 3.100 millones previstos en el PERTE podrían ampliarse si fuese necesario, apuntó.