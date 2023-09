Montero, de visita en Asturias, da por segura la investidura de Sánchez y ve al PP "a punto de eclosionar"

La ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, dio por hecho esta mañana en Oviedo que habrá investidura de Pedro Sánchez como presidente del próximo Gobierno de España una vez que fracase la "investidura falsa" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sostuvo que el PP "está a punto de eclosionar tras sus resultados electorales". Los "bandazos" de Feijóo, como el reconocimiento ayer de la necesidad de un nuevo "encaje" institucional para Cataluña y posterior rectificación por el PP, obedecen, dijo, a esa situación y a la "tensión interna" y "lucha por la supervivencia" que se vive, a su juicio, en el seno del principal fuerza de la derecha.

Montero, que clausuró la escuela de verano de UGT Asturias, eludió pronunciarse sobre si habrá o no amnistía para los procesados por la declaración unilateral de independencia en Cataluña, pero enfatizó que el PSOE se mantendrá siempre dentro de la Constitución y que es "el tiempo de la política". "El PSOE va a ejercer su responsabilidad", señaló, y mantendrá su "compromiso por la convivencia". "Hoy Cataluña y España están mejor mejor que en 2017", cuando el expresidente Mariano Rajoy (PP) practicó "la política del avestruz", "pese a lo cual tuvo el apoyo del PSOE". Tampoco se pronunció sobre la constitucionalidad o no de una eventual amnistía: "Es", respondió, "una materia para los expertos".

El Partido Socialista "sigue trabajando", indicó, "para articular una mayoría" y "lo seguirá haciendo con discreción y prudencia para que la negociación llegue a buen puerto", abriendo "cauces para el diálogo, el entendimiento y la convivencia" en Cataluña y en España frente a la política "de imposición" del PP, al que acusó de "hipocresía" por considerar legítimo hablar con el grupo independentista Junts si lo hace la derecha y "rendición" si lo plantea el PSOE.

La reforma de la financiación autonómica será "prioritaria" en la próxima legislatura, anunció, pero bajo el principio de la "igualdad entre los españoles, entre los territorios y entre los hombres y las mujeres", de la que el PSOE, argumentó, ha sido siempre "garante".

Montero no quiso hacer valoraciones sobre las opiniones difundidas por el exdirigente socialista Alfonso Guerra (se limitó a expresar su "respeto y cariño") y, en el día de la apertura del año judicial, acusó al PP de "rebeldía" por llevar cinco años impidiendo la reforma del Consejo General del Poder Judicial que exige la Constitución. Del PP, afirmó, "que no sabe qué hacer ante los grandes retos del país". "No conocemos sus propuestas sobre la articulación del Estado, sobre política económica y demás cuestiones porque todo su programa político se ha limitado exclusivamente a derogar el sanchismo".