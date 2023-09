Ferrovial, Naturgy, Celsa y ahora Telefónica: los charcos en los que se mete el Gobierno

La vicepresidenta primera en funciones del Gobierno, Nadia Calviño, aseguró ayer ante las críticas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la entrada del grupo saudí STC en Telefónica que "España es un país serio" y el Ejecutivo va a defender el interés general del país.

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, dijo el viernes que "no se puede consentir" lo que ha pasado con la compra del 9,9 % de las acciones de Telefónica por parte del grupo saudí STC y que así se lo había trasladado directamente a Calviño. Al ser preguntada por esa conversación, Calviño no quiso ayer aportar detalles de la misma y dijo que "no es para andar comentando" las conversaciones que pueda haber entre los miembros del Gobierno, pero reiteró que España "es un país serio". Además, añadió que desde que Sánchez llegó al Gobierno se han reforzado todos los mecanismos para proteger los intereses estratégicos de España.

"Eso es lo que vamos a hacer, como hemos venido haciendo. Vamos a analizar la operación con el máximo rigor, tomaremos las decisiones oportunas y activaremos todos los mecanismos adecuados para proteger el interés general, para proteger el interés estratégico de nuestro país", afirmó Calviño.

La operación de compra del 9,9% de Telefónica por parte de STC es el último gran charco empresarial en el que se ha metido el Gobierno de Pedro Sánchez, que pronto tendrá que decidir si da el ok a la operación, si la veta o si le impone condiciones. No es el único episodio de intervención del Gobierno en una decisión empresarial.

El caso Ferrovial.

Es hasta ahora el caso en el que el Gobierno ha salido más evidentemente trasquilado. El pasado 28 de febrero Ferrovial, unas las principales constructoras internacionales y miembro destacado del Ibex, remitía un frío y escueto comunicado a la CNMV en el que anunciaba su intención de trasladar su sede a Países Bajos para facilitar su salto a cotizar en Wall Street. A la mañana siguiente, el Gobierno salía en tromba a denunciar la maniobra. Desde la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que se puso manos a la obra para buscar todos los resquicios legales, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en un hecho insólito criticó con nombre y apellidos al presidente de la empresa, Rafael del Pino, y le tachó de empresario "poco comprometido". Además, el Gobierno amagó con utilizar al Ministerio de Hacienda para investigar supuestas motivaciones fiscales de la empresa o incluso de la familia Del Pino en el traslado de la sede. Pero a pesar de la insistencia del Ejecutivo en criticar el traslado, el proceso siguió adelante y fue ratificado mayoritariamente por la Junta de Accionistas.

El caso Celsa.

El 4 de septiembre se conoció la decisión del juzgado número 2 de lo mercantil de Barcelona de traspasar la titularidad del gigante siderúrgico Celsa –propietario de Moreda Riviere Trefilerías, con fábrica en Gijón– a los fondos de inversión acreedores. Al amparo de la nueva ley concursal, el juez falló en contra de la familia Rubiralta –dueña hasta ahora de Celsa– cediendo a sus acreedores el control de este grupo industrial que da empleo a más de 10.000 personas en España. Apelando al carácter estratégico de la industria siderúrgica, el Ministerio de Industria prevé aplicar la normativa de control de inversiones exteriores para autorizar, o no, el traspaso de Celsa a fondos de inversión de titularidad extranjera.

El caso Naturgy.

En la larga guerra desatada desde que el fondo australiano IFM anunció su intención de entrar en el capital de Naturgy (en febrero de 2021), donde juega un papel fundamental Criteria, el hólding inversor de Caixabank, el Gobierno ha tenido una participación menos embarrada, a pesar de la importancia económica y estratégica de la operación en una compañía que ahora vale en bolsa más de 25.000 millones. Hay que tener en cuenta que la normativa de blindaje aprobada en 2020 permite al Ejecutivo vetar la compra de un inversor extranjero que supere el 10% en una compañía considerada estratégica. Y la oferta australiana de compra de acciones de Naturgy se convirtió en la primera operación sujeta a estas nuevas reglas. Y sí, el Gobierno, siete meses meses después de que se lanzara la opa, en agosto de 2021, autorizó, aunque con condiciones, la oferta: exigió para dar su ok que IFM apoyara las nuevas inversiones, mantuviera su sede en España y respetara el empleo.