Cuerva: "La mejor política social es tener empleo y no subsidios eternos"

Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme (la patronal de las pequeñas y medianas empresas españolas) abogó ayer en Oviedo por corregir el "desacoplamiento" entre las políticas sociales y las políticas activas de empleo para afrontar el problema de las vacantes laborales que no se cubren. "No se entiende que en un país con un paro de doble dígito no se encuentre mano de obra para cubrir las vacantes", explicó. "Hay que hacer un seguimiento a las personas en situación complicada y, aunque hay que ayudar a esas personas en dificultades, debe potenciarse la empleabilidad". "No creo en los subsidios para la mejora de las sociedad sino en potenciar la formación y las capacidades para el empleo. La mejor política social es tener empleo y no subsidios eternos", agregó.

Cuerva, que se reunió con pymes asturianas con potencial de crecimiento y con la junta directiva de la patronal asturiana (FADE), alertó de la pérdida de competitividad que "lastra" la economía española y que vinculó, entre otros factores, al pequeño tamaño medio de la empresa española. "Si tuviésemos el tamaño medio de la empresa europeo el empleo aumentaría en 1,3 millones de puestos de trabajo, el PIB crecería en 5,5 puntos porcentuales, la exportación avanzaría el 5% y la recaudación fiscal se incrementaría en 20.000 millones anuales", señaló. Pidió para ello una "relajación impositiva", reducir la morosidad –que supera en 20 días como promedio el máximo (60 días) estipulado y consume 2.400 millones de euros anuales–, reformar las administraciones públicas para depurar 60.000 millones en ineficiencias que ha detectado un informe de IEE en la administración central, seguridad jurídica y estabilidad. "El tipo de polémicas e inestabilidades que se están produciendo en España, como jugar o poner en tela de juicio el Estado de Derecho o la seguridad jurídica, no tiene efectos inmediatos, pero sí a corto y medio plazo. Toda acción tiene su consecuencia. Por eso pedimos máxima responsabilidad a todas las fuerzas políticas, cualquiera que sea su ideología, y que pongan por encima de todo el futuro de nuestro país y no el rabioso corto plazo". La presidenta de FADE, María Calvo, anunció que varias empresas asturianas está considerando acceder al mercado bursátil BME Growth, en el que ya cotizan varias sociedades de la comunidad. Y para contribuir al crecimiento de las empresas asturianas reclamó infraestructuras, mejor fiscalidad, agilizar la burocracia facilitando trámites y ofrecer un marco regulatorio estable. También subrayó la "incertidumbre" sobre el proceso de descarbonización y la llegada de los fondos europeos de recuperación. FADE quiere, como los sindicatos, que "se empiece ya a trabajar en el proceso de concertación social" en Asturias y pidió "la implicación del Principado al máximo nivel". "El diálogo con los sindicatos siempre ha sido una herramienta útil", sostuvo. "Deseamos dialogar. Luego veremos sin llegamos o no a un acuerdo", dijo. La presidenta de la patronal asturiana consideró "trascendental abordar el diagnóstico de las deficiencias en el mercado laboral" por las cuales existen puestos sin cubrir cuando hay paro ,y planteó que empresas, Gobierno regional y sindicatos se sienten para "buscar soluciones".