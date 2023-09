Vigil-Escalera cierra hoy la puerta a 88 años de historia

En el número 23 de la calle del Rosal, en Oviedo, tendrá lugar hoy un acontecimiento histórico de sabor agridulce. La tienda Vigil-Escalera, fundada hace 88 años en Pola de Siero y especializada en materiales de construcción –sobre todo muebles y accesorios de baño–, echará el cierre de manera definitiva. A su dueño, Carlos de Prado, le toca la jubilación, y sus hijos han optado por otras sendas profesionales. No obstante, el tono de De Prado cuando explica la decisión no es ni mucho menos mortecino. "Nos vamos muy orgullosos del deber cumplido, y con el cariño y el agradecimiento de tantos clientes que estos días han venido a despedirse de nosotros, algunos con lágrimas en los ojos", cuenta.

El origen del comercio se remonta a 1935, una época convulsa en Asturias, entre la Revolución del 34 y el estallido de la Guerra Civil. En Pola de Siero, la familia Vigil-Escalera abrió una ferretería con su nombre. Más adelante, los propietarios decidieron expandir el negocio y trasladarse a Oviedo, a la céntrica calle de Cabo Noval, erigiendo allí la primera tienda de materiales de construcción de la región.

En los años 80 se produjo un punto de inflexión cuando los herederos de Vigil-Escalera decidieron emigrar a América Latina y vender la propiedad al matrimonio formado por Carlos de Prado Secades y Concepción Vega Fernández. El primero también sabía bien lo que era gestionar un negocio familiar, ya que desde 1928 sus padres regentaban una carbonería, Prado Collera, en la calle Jovellanos (donde se ubica actualmente el restaurante Asador de Aranda). "Allí es donde jugaba yo de pequeño al fútbol", recuerda Carlos hijo.

La tienda, no obstante, conservó el nombre de Vigil-Escalera. "Se produjo entonces un salto cualitativo y el negocio se transformó en un gran proveedor de materiales de construcción en toda Asturias", indica De Prado.

En 1998, la tienda se trasladó a la calle del Rosal y, tras la jubilación de sus padres, Carlos y su hermano Ignacio tomaron las riendas. En los últimos años, Carlos ha estado al frente. "No me gusta hablar de política, pero a los gobiernos sólo les interesan las empresas públicas, a los emprendedores privados no nos apoyan nada", critica.