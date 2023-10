Ribera se resiste a dar otra prórroga que piden cientos de plantas de renovables en peligro

El sector de las energías renovables advierte de que se avecina un colapso en el despliegue de nuevas plantas. Cientos de proyectos verdes en España, entre los que se encuentran al menos cinco parques eólicos en Asturias, tienen un plazo legal para estar funcionando a mediados de 2025 y no perder el codiciado permiso de conexión a la red eléctrica. Las patronales renovables avisan de que la mayoría de proyectos no cumplirán con ese tope temporal por el atasco que va a suponer que todo el sector esté intentando contratar proveedores (los mismos) para construir la avalancha que viene de nuevas instalaciones en un plazo tan corto. Por eso, las asociaciones anticipan que necesitarán dos años más.

El Gobierno ya ha concedido dos prórrogas para facilitar el cumplimiento de toda la tramitación de los permisos administrativos que dura unos cinco años. En total, se han aprobado 15 meses de alivio para cumplir requisitos de todo el proceso en varios de sus hitos temporales (9 meses para conseguir la declaración de impacto ambiental y otros 6 meses para la autorización de construcción). El Ejecutivo entonces las justificó por las dificultades generadas por la pandemia y por el desbordamiento de las administraciones públicas para estudiar y aprobar todas las solicitudes presentadas.

Frente a las presiones que arrecian desde el sector para conseguir un nuevo aplazamiento, ahora para materializar la construcción de las nuevas plantas renovables, el Gobierno en funciones se limita a dar largas a las compañías. «Las administraciones públicas no deben ser cuellos de botella [en el desarrollo de las renovables], pero no son el más importante», avisó la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la inauguración del foro anual de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Esta patronal reclama abiertamente una prórroga de dos años más, lo que ampliaría de 2025 a mediados de 2027 el tope, y la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que aún trabaja con sus socios para concretar una propuesta al Gobierno, maneja de manera interna reclamar una prórroga general de dos o más años. No todas las compañías de renovables defienden la necesidad de ampliar plazos. «Hay empresas que han renunciado a proyectos porque pensaban que no podían cumplir con los cinco años», señaló Rocío Sicre, directora general de EDPR España.