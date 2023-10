Independizarse es el sueño de muchos. Terminar la carrea, ganar un sueldo propio, establecer planes de futuro... Sin embargo, unos planes que se daban por hecho hace unos años y que eran unos mandamientos paravaria sgeneraciones s ehan convertido en una montaña difícil de escalar para muchos jóvenes nacidos en las últimas décadas del siglo pasado y, como no, en aquellos que han alcanzo la mayoría de edad recientemente.

Alquilar ahora es un problema para muchas personas, sobre todo si lo hacen solos. El sueldo de muchas profesioneses inviable para alquilar una vivineda d euna habitación, baño y cocina en las principales ciudades del país.

Según Help my cash, página especializada en asuntos económicos, para una persona soltera con un sueldo medio es prácticamente imposible alquilar un hogar en el que vivir solo. No es ningún secreto que comprar una vivienda en España no es fácil: los salarios en nuestro país no son especialmente elevados, mientras que el precio de los inmuebles es bastante alto, sobre todo en las regiones con mayor potencial económico. Por lo tanto, hay mucha gente que no puede permitirse la compra de un piso o de una casa, porque con su sueldo no puede pagar las cuotas de la hipoteca que necesitaría para financiar la operación. ¿Y hasta qué punto es difícil adquirir una vivienda en nuestro país? Para averiguarlo, el comparador financiero HelpMyCash.com ha calculado qué casa o piso se puede permitir una persona en cada comunidad autónoma si cobra el sueldo medio y ha comparado ese precio con el coste medio de la vivienda en cada región.

Y la conclusión es preocupante: según su estudio, un soltero que cobra el salario medio no puede permitirse la compra de una vivienda en más de la mitad de España. Acceso casi imposible en 11 comunidades autónomas Las comunidades autónomas en las que un soltero no puede comprar una vivienda si cobra el sueldo medio de la región son Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, la Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Para calcular el precio medio de la vivienda en cada región se ha tenido en cuenta la superficie media de las casas y pisos transmitidos en cada comunidad. Por ejemplo, pongamos que una persona vive en la Comunidad de Madrid. El sueldo medio de la región es de 1.788 euros netos al mes.

Con esos ingresos, un soltero podría financiar por su cuenta la compra de una casa de hasta 149.317 euros. Sin embargo, la vivienda media en esa zona cuesta 311.425,60 euros, muy por encima de lo que se podría permitir. ¿Y si se reside en Cataluña? En ese caso, si una persona soltera cobra el sueldo medio de esa comunidad (1.688 euros netos al mes), podría pedir una hipoteca a su nombre para comprar una casa o un piso de hasta 140.966 euros. El precio medio de la vivienda en esa región, sin embargo, es notablemente más elevado del que podría permitirse con su salario: 225.876,20 euros.

¿Qué casa se puede comprar según el sueldo que se cobra? Todos estos datos permiten valorar en qué comunidades es más fácil o difícil acceder a una vivienda. Ahora bien, dependiendo de lo que cobre cada persona, se podrá permitir una casa

más cara o más barata que la media de su región. En ese sentido, HelpMyCash dispone de una calculadora gratuita que permite averiguar qué casa o piso puede permitirse una persona en función de su sueldo. Su simulador online tiene en cuenta, además, el nivel actual de endeudamiento del potencial comprador.