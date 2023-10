Asturias pierde cada mes tres oficinas bancarias: las personas mayores y los vecinos de las zonas rurales, los más perjudicados

Encontrar un banco ya no es tan fácil. Durante el último lustro, Asturias ha perdido una media de tres oficinas financieras cada mes. Según datos del Banco de España, entre junio de 2018 y el mismo mes de 2023 cerraron en el Principado casi 200 oficinas y, pese a los compromisos de inclusión financiera firmados por las patronales bancarias con el Gobierno de España hace dos años, el ritmo de clausuras no se ha detenido.

Al cierre del pasado mes de junio –últimos datos disponibles– había en Asturias 458 oficinas de bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito. Cinco años antes, al cierre de junio de 2018, había abiertas en Asturias 655. Se han perdido 197 oficinas, lo que supone un recorte del 30% que es ligeramente inferior al registrado de media en España, que es del 34% (al pasar de 27.077 a 17.889 en un lustro).

El acelerado cierre de oficinas financieras es un fenómeno que se está dando en toda España fruto del avance de la banca digital, la concentración del sector y los planes de reducción del gasto de las entidades. Los más perjudicados por estas clausuras son las personas mayores, a las que les cuesta operar en banca digital, y los vecinos de las zonas rurales, donde en muchos casos el cierre de un oficina supone la pérdida total del servicio presencial.

En ese contexto, las patronales bancarias españolas (AEB, CECA y UNACC) y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pactaron hace dos años una hoja de ruta para reforzar la inclusión financiera de las personas mayores y de las zonas rurales que, no obstante, no recogía compromisos de mantenimiento de la red de sucursales. De hecho, los cierres de oficinas no se han detenido en Asturias. En los dos últimos años (del cierre de junio de 2021 al cierre de junio de 2023) desaparecieron en Asturias 82 oficinas, aunque algunas se convirtieron en sedes de agentes autorizados, fórmula que el Banco de España no considera con oficina financiera.

Por entidades, en los cinco últimos años Banco Santander-Popular cerró 67 oficinas en Asturias (el 56,4% de su red), Banco Sabadell 44 (38,9%), Unicaja-Liberbak-Caja España 44 (33,1%), Caixabank-Bankia 24 (33,3%); BBVA 20 (30,7%); Abanca-Banco Caixa Geral cuatro (30,7%); Novo Banco una (100%); Bancofar una (50%); Ibercaja una (33,3%); Kutxabank una (33,3%); Deutsche Bank una (33,3%), y Caja Laboral una (11,1%). Por contra, las cooperativas de crédito Cajamar y Caja Rural de Asturias fueron las únicas que registraron saldos positivos en el último lustro, con una oficina más en ambos casos. Caja Rural de Asturias es la entidad con más sucursales en Asturias, con un total de 113.

Aunque el ritmo de cierre de oficinas no se ha detenido en los últimos años en Asturias pese a los pactos entre patronales bancarias y el Gobierno de España, el número de concejos sin servicios bancarios no ha aumentado. De hecho, el último informe trimestral de seguimiento de la inclusión financiera en España –el que muestra la situación a 31 de marzo de 2023– que elabora el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) destaca que se ha producido un pequeño avance desde 2021. Ese año había en Asturias ocho municipios de más de 500 habitantes sin oficinas bancarias (que sumaban una población de 9.800 personas) y tres concejos (Caravia, Peñamellera Alta e Illas, en los que residían 2.064 habitantes) que no tenían ni oficina, ni cajero, ni agente, ni oficina móvil, ni oficina de Correos. A 31 de marzo de 2023 la situación había mejorado para Caravia, donde sus 508 habitantes habían pasado a contar con un cajero automático, aunque seguían sin atención presencial.