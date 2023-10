El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, cotiza este viernes con subidas cercanas al 4% en el entorno de los 89,5 dólares. Si termina la sesión en los 90 dólares supondría un alza semanal del 6,6%, es decir, desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás.

El barril de Brent para entrega en diciembre terminó este jueves en el mercado de futuros de Londres en 85,98 dólares, un 0,19% más que al finalizar la sesión anterior.

La perspectiva de que los países productores organizados bajo el cártel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios como Rusia mantengan los recortes de producción y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio mantienen la presión al alza en el petróleo.

Los países en conflicto, Israel y Palestina, no son grandes productores de petróleo pero esa región es especialmente sensible por la producción de otros países y la conexión por mar para su traslado a Europa. Palestina no produce petróleo e Israel cuenta únicamente con dos refinerías con una capacidad combinada de casi 300.000 barriles por día. El 40% de las exportaciones mundiales pasan por el estrecho de Ormuz, entre Omán e Irán.

“Alentado por Estados Unidos y las conversaciones nucleares secretas, Irán vio crecer sus exportaciones y producción de petróleo en unos 600 KB/d hasta 3,2 millones de producción entre finales de 2022 y mediados de 2023”, sostiene el banco de inversión Citi en un informe.

La gasolina se abarata casi un 2%

El precio medio del litro de diésel ha puesto fin a las alzas que lleva experimentado desde el inicio del verano y ha registrado su primer descenso en catorce semanas, una tendencia a la baja que la gasolina experimentó por primera vez la semana pasada, también después de tres meses.

En concreto, el diésel ha bajado un 0,3% con respecto a hace siete días, para situarse en los 1,682 euros por litro, mientras que la gasolina ha caído un 1,86%, hasta los 1,719 euros, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

En cualquier caso, el precio de ambos carburantes continúa por encima de los niveles en los que se situaba antes del estallido de la guerra de Ucrania por la invasión rusa, que comenzó el 24 de febrero de 2022 y que, en el caso del diésel, era de 1,479 euros por litro, y, para la gasolina, de 1,594 euros por litro.

Con los precios actuales, el llenado de un depósito medio de 55 litros de gasolina asciende actualmente a unos 94,5 euros, frente a los 83 euros (11,5 euros menos) que costaba a estas alturas del pasado año, incluyendo el descuento de 20 céntimos por litro que estaba vigente hace un año.

En el caso del gasóleo, el llenado de un depósito medio de 55 litros supone actualmente unos 92,5 euros, uno euro y medio menos que los 91 euros que costaba en el mismo periodo de 2022, incluyendo el descuento de ese momento.

El precio de la gasolina y el diésel está influido por múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje de semanas.