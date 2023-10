Las mujeres y el trabajo según Claudia Goldin

El Premio del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel (el denominado Nobel de Economía) ha sido concedido a Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard, por "haber mejorado nuestra comprensión de los resultados del mercado de trabajo de las mujeres". En este artículo me centraré en su principal área de investigación: su visión de la participación de la mujer en el mercado laboral de Estados Unidos.

Los inicios

De pequeña, Goldin soñaba con ser, primero, arqueóloga y, después, microbióloga, carrera esta última que inició en la Universidad de Cornell. Allí descubrió que "el conocimiento era más profundo y más amplio de lo que había llegado a pensar en Bronx Ciencias" (su centro de Enseñanza Secundaria). En ese momento se olvidó del microscopio y se fue "hacia las bibliotecas y los polvorientos archivos, donde he permanecido desde entonces". Terminó estudiando Historia en Cornell y, por culpa de un profesor, Alfred Kahn, se aficionó a la economía. Posteriormente hizo el doctorado en Chicago, por "casi pura suerte". Allí estaban "las grandes mentes" (entre ellas, las de los futuros premios Nobel Friedman, Stigler, Becker, Fogel y Coase). Se encontró con la Organización Industrial y la Economía Laboral, "pero su metodología y cuestiones me parecían demasiado estrechas, y al final volví al estudio de la Historia", en la que su mentor fue el citado Fogel, uno de los fundadores de la "nueva historia económica".

Cuando inició la investigación incluida en su obra principal ("Comprendiendo la brecha de género; una historia económica de la mujer estadounidense", publicada en 1990), Goldin comenzó trabajando dentro del marco establecido respecto a la oferta de trabajo femenino, liderado por Jacob Mincer y Gary Becker. "Sin embargo, el marco tenía que ajustarse a la realidad histórica. Entonces los economistas todavía no sabíamos cómo incorporar las cambiantes normas, y yo estaba estudiando un tema en el que las normas tenían un papel principal. Conforme iba escribiendo el libro comencé a ‘cuestionar la autoridad’ mucho más", recordaría. De ahí viene su amplia visión, económica y no económica, de los temas que estudia y de ahí que, cuando inicia una investigación, empiece con varios libros sobre el tema, a menudo de historia, a veces sociología, en otras ocasiones ficción, raramente de economía.

La cara oculta de la curva

Los y las economistas disfrutamos explicando curvas y, consecuentemente, nos hacemos preguntas como la siguiente: si dibujamos un gráfico en el que en el eje horizontal figura el paso del tiempo (y, por lo tanto, el aumento del nivel de vida, de la renta per cápita) y en el eje vertical el porcentaje de mujeres casadas que trabajan, ¿qué forma tendrá esa relación? La respuesta que primero nos viene a la mente es que, conforme aumenta el nivel de vida (nos desplazamos, pues, desde el origen hacia la derecha en el eje horizontal) el porcentaje de mujeres casadas que trabajan va aumentando porque, en general, las mujeres se incorporan al mercado de trabajo cuando aumenta la renta per cápita. Dicho de otra manera, según este enfoque, la curva va subiendo. Pues bien, lo primero que nos dijo Claudia Goldin es que esto sólo era cierto en una parte de la historia y que, consecuentemente, nos habíamos olvidado de la cara oculta de dicha curva. Para llegar a este resultado tuvo que trabajar con series largas (de más de cien años) y, como consecuencia, descubrió que lo que había realmente era una evolución en forma de "U". Esto es, el porcentaje de mujeres casadas que trabajaban pasó, primero, de alto a bajo y, segundo, de bajo a alto, trazando así una "U".

Las fases

En una conferencia pronunciada en 2006 ("La revolución silenciosa que transformó el empleo, la formación y la familia de las mujeres"), Goldin estableció cuatro fases en la historia del tema que nos ocupa. Las tres primeras se caracterizan por la "evolución" y la última, por la "revolución". En este caso, dichos términos tienen para ella un significado muy concreto: "La transición de la evolución a la revolución fue un cambio desde la toma de decisiones estática, con horizontes limitados e intermitentes, hacia la toma de decisiones dinámica, con horizontes de largo plazo. Fue un cambio desde agentes que trabajan porque ellos y sus familias ‘necesitan dinero’ hacia aquellos que, al menos en parte, trabajan porque la ocupación y el empleo definen la identidad de cada uno… Supone un cambio desde ‘trabajos’ a ‘carreras’, en el que la diferencia entre estos dos conceptos se relaciona tanto con el horizonte como con el capital humano". En las fases relacionadas con la evolución, las mujeres forjan su identidad tras el matrimonio, mientras que en la fase de revolución su identidad se forja antes.

El paso de una a otra fase viene causado por cambios exógenos, y Claudia Goldin realiza siempre el análisis sobre la base de la oferta y la demanda, y utilizando los efectos "renta" y "sustitución" propios de la ciencia económica.

La fase I, desde finales del siglo XIX hasta los años 20, es la de unas pocas "trabajadoras femeninas independientes", grupo formado básicamente por mujeres jóvenes y no casadas de bajo nivel educativo, que no aprendían gran cosa en su trabajo (por ejemplo, operarias a destajo de la industria o lavanderas) y que no podían mejorarlo gran cosa con una mejor formación. En esta fase, "los trabajos eran habitualmente sucios, peligrosos, repetitivos, de muchas horas por día y de muchos días por semana".

La fase II va desde 1930 hasta los años 50, y es una fase en la que se suavizan las limitaciones legales y sociales que había respecto al trabajo para las mujeres casadas. Dos factores exógenos importantes en esta fase fueron la creciente demanda de trabajo administrativo y el aumento en la formación. Ambos llevaron a que, "antes del matrimonio, las jóvenes entraran en trabajos más agradables, más limpios y de menos horas". Otro factor exógeno que reforzó el cambio fue la rápida difusión de tecnologías propias del hogar basadas en la electricidad, como la lavadora y el frigorífico.

La fase III va desde los años 50 hasta los 70, y es donde se ponen las bases de la revolución. En dicha fase tiene lugar una cada vez mayor aceptación del trabajo de las mujeres casadas. El capital humano de las mujeres seguía aumentando, y dicha inversión era coherente con sus expectativas. El problema era que sus expectativas no eran las correctas, con lo que el resultado terminó siendo negativo. Esto es, las hijas creían algo que luego se vio que era falso: que sus trabajos iban a ser como los de sus madres (breves e intermitentes) y, consecuentemente, no reorientaron su formación hacia lo que les era más beneficioso.

La fase IV va desde finales de los 70 hasta el "presente" (artículo publicado en 2006), y es la fase de la "revolución", en la que cambian tres aspectos claves.

Por una parte, los horizontes se ampliaron. Esto es, "las mujeres anticiparon de forma más precisa su futura vida laboral", con lo que se pudieron preparar mejor y optar por las "carreras" en vez de por los "trabajos". Entraron así en un círculo virtuoso: "Las jóvenes ampliaron su horizonte y percibieron que sus vidas iban a ser diferentes de la de sus mayores. Esta expectativa revisada del empleo futuro llevó, a su vez, a las mujeres jóvenes a continuar estudiando y graduándose".

Por otra parte, se modificaron las identidades. Se produjo una "transformación fundamental" en la forma en la que la mujer veía su trabajo: "La mayoría percibían su trabajo como un aspecto fundamental de su satisfacción en la vida y veían su puesto de trabajo como una parte integral de su mundo social".

Finalmente, como consecuencia de la ampliación de los horizontes y la modificación de las identidades, las mujeres podían (estaban más preparadas) y querían (hacer carreras). El resultado fue que, en términos relativos, respecto a los hombres, empezaron a ganar más (el porcentaje de las ganancias de las mujeres respecto a las de los hombres estaba estancado en torno al 60% y empezó a subir) y cambiaron de ocupación: de las que entonces eran tradicionales (por ejemplo, enfermera o maestra) pasaron a otras tales como médica o profesora. En todo este proceso, un factor exógeno fundamental fue la píldora anticonceptiva: "Conforme se difundió la píldora entre los jóvenes, la población no casada, desapareció una poderosa razón para el matrimonio… Como la edad del primer matrimonio se incrementó, las mujeres pudieron ser más responsables… y formar sus identidades antes del matrimonio y la familia".