La falta de albañiles obliga a esperas de hasta tres años en Asturias para reformar viviendas

Francisco López tenía planes para reformar íntegramente el tejado de su segunda vivienda, en una aldea de Pravia. Hace unas semanas llamó a un constructor de la zona, Quico Rodríguez, dueño de Construcciones Río Aranguín, para plantearle la obra y pedir un presupuesto. La respuesta de Rodríguez fue tajante: ni hablar. "Me dijo que, como pronto, podría hacérmela dentro de tres años", asegura López. El propio empresario praviano lo confirma a este diario: "No hay quien haga una obra en Asturias, hay más trabajo que gente cualificada que quiera trabajar. Nosotros somos cinco personas y no damos abasto. La gente me llama y y yo directamente los rechazo". El diagnóstico del constructor es generalizado en el sector, como vienen denunciando desde hace tiempo tanto la patronal nacional como la regional: cada vez menos jóvenes se suben al andamio u optan por oficios relacionados con la albañilería. Y eso se nota en los plazos de espera que reciben los potenciales clientes que quieren edificar o rehabilitar sus viviendas.

"Faltan fontaneros, yeseros, pladuristas, electricistas... No sé muy bien a qué se dedica la gente joven actualmente. Yo ahora tengo 61 años y empecé a trabajar con 16, y recuerdo que en la primera semana no cobré, hasta que el capataz vio cómo me desempeñaba", recuerda Quico Rodríguez. Joel García, presidente de la patronal asturiana CAC-Asprocon, coincide en que el problema es de tipo "generacional", pero no desea caer en conclusiones catastrofistas: "Es verdad que las obras podrían llevar un ritmo más elevado y que la carencia de personal ralentiza los proyectos, pero lo cierto es que las obras no paran y que el sector tiene trabajo". De hecho, a diferencia de otras actividades como los talleres de automóviles, donde se ha notado cierta bajada de negocio, la subida generalizada de los precios en los últimos dos años no ha golpeado especialmente a los encargos de albañilería. Actualmente, la construcción da empleo a unas 11.000 personas en Asturias. Con el objetivo de contratar personal y responder a la demanda, CAC-Asprocon está acudiendo a ámbitos variados, desde colectivos de inmigrantes hasta el mismo Ejército español. "Lo que sí está funcionando bien son los cursos de la Fundación Laboral de la Construcción, que este año cuentan con 2.000 alumnos en el Principado y una dotación presupuestaria de 2,2 millones de euros", indica García. Otras voces del sector no son tan optimistas. "Los retrasos que sufrimos nosotros en albañilería oscilan entre los 6 y 12 meses, aunque quizá nosotros seamos un poco privilegiados por el tamaño de las obras y por relación histórica. En todo caso, los retrasos son un hecho, van a peor y son críticos para el sector. Y duelen mucho más ahora, con los tipos de interés altos", asegura el directivo de un grupo empresarial con arraigo en Asturias. Sin duda, la inflación que ha contaminado toda la actividad económica desde la invasión de Ucrania hace año y medio está haciendo mella en la construcción por la subida de los precios de los materiales. Así, el año pasado crecieron un 12,8%, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se trata de la mayor subida desde que el Ministerio comenzó a recopilar datos en el año 2005. Destacaron especialmente los costes de la cal y el yeso, un 40% superiores a los de 2021. "Y después de la de Ucrania, ahora viene la de Israel", advierte otro veterano constructor asturiano, Manuel Campelo, quien también admite que "falta personal, lo sabe todo el mundo".