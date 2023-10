¿Has pagado de más por tu hipoteca? Aunque muchos españoles no lo saben, en ocasiones afrontan gastos a la hora de pedir un préstamo hipotecario que, en realidad, no deberían asumir. Aunque no siempre, desde hace décadas las entidades bancarias cargan estos importes a los clientes, confiando en que no se han reclamados y así ahorrárselos.

Si bien, tal y como advierten muchos expertos a través de las redes sociales, esto no tiene por qué ser así. Uno de los que más lucha contra este tipo de abusos es el abogado gallego Andrés Millán, conocido en redes como "Lawtips". Recientemente ha publicado un vídeo sobre cómo reclamar estos gastos, que pueden llegar a suponer un montante total de entre 1.000 y 2.000 euros. Estas reclamaciones, además, tal y como revela el propio Millán, no prescriben, por lo que pueden reclamarse en cualquier momento. "Desde 2015 varias sentencias fueron declarando que lo que hacía el banco de que los gastos recayesen sobre el comprador, era abusivo y es nulo", comenzó explicando. Los gastos que se pueden reclamar, son según el letrado, los siguientes: Gastos del registro

Gastos de tasación

Gastos de gestoría

Gastos de notaría Según la explicación de Millán, estos gastos se asumen así: Gastos de registro, que habitualmente rondan los 650 euros, corresponden 100% al banco

Gastos de tasación, en torno a 350 euros, corresponden 100% al banco

Gastos de gestoría, que se mueven en unos 250 euros, los paga en su totalidad el banco

Gastos de notaría, al 50% entre las partes La suma de todos estos importes, según los cálculos del abogado e "influencer", pueden ascender hasta los 2.000 euros. Pero estos no son los únicos gastos que se pueden reclamar. "En ciertas ocasiones la comisión de apertura, en caso de que los bancos lo hayan cobrando y no hayan hecho servicio, también son reclamables", afirma. "Estos gastos se pueden reclamar ahora mismo, lo que importa es que en su momento pagaste por algo que no debiste haber pagado", ha afirmado de un trámite que puede hacerse, "como mínimo, hasta 2024". Para poder hacerlo es necesario tener las facturas de haber abonado estas cuantías. En caso de disponer de ello, pueden solicitarse a la notaría. Para realizar estas reclamaciones, "lo ideal es dirigirse directamente al banco y, si te dan largas, ir por la vía judicial". ¿Hipoteca a plazo fijo o variable? Las hipotecas mixtas han destronado, definitivamente, a las hipotecas fijas y a las hipotecas variables. En el momento de incertidumbre económica que estamos viviendo, con la subida de los tipos de interés y del euríbor, casi el 70% de los españoles que se deciden a comprar una casa y piden financiación al banco se decanta por firmar una hipoteca a tipo de interés mixto. Así se refleja en el Índice iAhorro que ha publicado, como cada trimestre, el comparador hipotecario. En este informe se analiza la situación del mercado hipotecario español durante el tercer trimestre de 2023, entre los meses de julio y septiembre y podemos observar que fue en noviembre del año pasado cuando comenzamos a ver un cambio de tendencia real en las firmas de las hipotecas en España: ese mes, el 24,14% de los usuarios de iAhorro firmó una hipoteca mixta, frente al todavía dominio de las fijas (66,21%) y la estabilidad de las variables (9,66%). No obstante, el porcentaje de firmas de mixtas no se quedó ahí: en diciembre subió hasta representar el 35,78% del total, en enero ya suponía el 40,30% y en febrero se disparó hasta el 63,64%. A partir de ahí, la firma de hipotecas mixtas se ha mantenido alrededor del 70% cada mes. "Llevamos casi un año viendo cómo la hipoteca mixta ha superado a la variable y ha destronado incluso a la hipoteca fija, que era la preferida por los españoles hasta noviembre de 2022", declara el director general del comparador hipotecario iAhorro, Marcel Beyer, que también afirma que esto ha pasado porque "la parte inicial fija de la hipoteca mixta, que suele durar entre 5 y 15 años en función del banco, tiene un TIN bastante bajo en comparación con la hipoteca fija y, además, hasta la segunda parte de esta hipoteca el euríbor no afectará a la cuota mensual". De esta manera, desde iAhorro aseguran que sus usuarios consiguieron, de media, un tipo de interés inicial fijo en la hipoteca mixta del 2,09% en julio, 2,17% en agosto y del 2,41% TIN en septiembre. Estos datos han ido aumentando, pero siguen muy por debajo de los registrados por las hipotecas fijas y, sobre todo, del dato que registra el euríbor, que se situó en septiembre en el 4,149%. Pese a que en el Índice iAhorro también se comparan los datos recabados por iAhorro con los que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), el organismo oficial no aporta datos sobre hipotecas mixtas porque el Registro de la Propiedad, hasta ahora, las inscribe como fijas.