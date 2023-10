"El Colegio de Economistas de Asturias, como parte integrante de la sociedad civil, tiene que estar siempre dispuesto a ser una voz presente y, en algunos momentos, crítica. Nuestra obligación es dar nuestra opinión". Así describió ayer Abel Fernández, decano y presidente del Colegio, el papel de esta organización profesional en el debate público y en la valoración de determinadas decisiones políticas, "sobre todo en asuntos tributarios o de competitividad fiscal, que están de gran actualidad últimamente en la región". Fernández subrayó que las valoraciones del colectivo de economistas colegiados "tienen mucha relevancia, especialmente con las políticas económicas de los últimos tiempos", y admitió que esas opiniones "por supuesto que dificultan en ocasiones la interlocución con los gobiernos". Uno de los principales instrumentos que emplea el Colegio para realizar su diagnóstico es el Económetro, un indicador de confianza socioeconómico publicado periódicamente para el análisis a corto plazo de la situación económica.

Fernández hizo estas consideraciones en la cuarta sesión de las décimas jornadas "La Asturias que funciona", organizadas por LA NUEVA ESPAÑA y la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, con el patrocinio de Unicaja Banco, Asturex, FADE, Femetal, Cámara de Oviedo y el Colegio de Economistas de Asturias. En la mesa de ayer, titulada "El colegio que acompaña a tu talento", también participaron María Blanco, socia del área de Fiscalidad en Movilidad Internacional de RSB Tax Legal; Bárbara Conde, directora de Administración y Finanzas de AVS Millenium Salud; e Ignacio Tamés, gerente del Colegio de Economistas. El encuentro fue moderado por el profesor Matías Mayor, director del departamento de Economía Aplicada de la mencionada Facultad.

En su intervención en el Salón de Grados, que se llenó de jóvenes universitarios, Abel Fernández rechazó la visión de que la organización que aglutina a los economistas asturianos colegiados sea "un ‘lobby’ o un grupo de presión", que su labor es "defender el interés de los asociados y velar por que se cumplan las leyes que rigen la profesión".

El presidente señaló que el Colegio mantiene vínculos tanto con la Administración pública –mediante convenios con la Agencia Tributaria, la Consejería de Hacienda o la Tesorería de la Seguridad Social– como con el sector privado. "Las empresas acuden a nosotros en busca de determinados perfiles profesionales", apuntó Fernández, que también hizo hincapié en la tarea educativa para que las nuevas generaciones de asturianos se formen en materia económica. En este contexto, adelantó que próximamente se reunirá con la consejera de Educación, Lydia Espina, para solicitarle que los profesores de Economía de Secundaria en la región dispongan de un departamento propio, "algo que sucede en toda España salvo en Asturias y en Cataluña".

De formación económica también habló Ignacio Tamés, gerente del Colegio. En concreto, del Máster en Asesoría Fiscal que ofrece la organización, y que Tamés definió como "un paseo guiado a los alumnos por el sistema tributario español". "El Máster funciona como un vivero de futuros profesionales, les enseñamos a pensar y razonar en términos tributarios", remarcó Tamés, que incidió también en la necesidad de que los estudiantes hagan prácticas: "Son muy importantes porque ahí se aplica lo que se ha estudiado".

La mesa contó con la presencia de dos profesionales que justamente llevan varios años poniendo en práctica lo aprendido en las aulas de la Universidad de Oviedo, donde fueron compañeras. María Blanco, de la firma asturiana RSB Tax Legal, se dedica a asesorar fiscalmente a empresas regionales con actividad en el extranjero: "He tenido una vida profesional de mucho esfuerzo pero también mucha satisfacción que no me ha impedido formar una familia".

Blanco recomendó a los jóvenes asistentes a dominar el inglés (como ella misma reconoció, emplea ese idioma en prácticamente toda su jornada laboral), ya que "hay empresas multinacionales y asturianas que están apostando por el talento joven de Asturias", sobre todo en un momento en que "Asturias se está intentando perfilar como territorio idóneo de teletrabajo internacional, captando los famosos ‘nómadas digitales’". "Ojalá sea así y seamos capaces no sólo de atraer talento nuevo que escoja esta región por su calidad de vida, sino recuperar tanto talento que hemos perdido, el de tantas personas que se han ido a trabajar a otras regiones y países", deseó Blanco, que aseguró que la apuesta por Asturias para teletrabajar "es una tendencia en auge", tanto por parte de compañías asturianas como multinacionales extranjeras.

A este respecto, Blanco destacó los beneficios de la última reforma de la llamada "ley Beckham", que permite una tarifa fija del 24% del IRPF hasta los 600.000 euros (del 47% en adelante) para los trabajadores foráneos establecidos en España. "Antes existía el problema de que muchos extranjeros no venían a España porque la fiscalidad era un freno, pero a raíz de la pandemia se han dado más facilidades mediante rebajas fiscales y visados más fáciles para profesionales no europeos, y en esta línea también el Gobierno del Principado está haciendo iniciativas para que no sea únicamente la Costa del Sol la que se lleve el pastel".

Blanco, que actualemente asesora a unos 600 expatriados de Asturias y otras comunidades españolas, insistió en que "para poder llegar a tener estas oportunidades es fundamental alcanzar un nivel óptimo de inglés y hacer prácticas profesionales". Así, puso el ejemplo de su empresa, que cada año selecciona a varios becarios de diversos grados universitarios. "También las compañías, las multinacionales y los despachos somos responsables de la formación de los jóvenes", manifestó.

Otra exalumna dedicada a la administración financiera es Bárbara Conde, de AVS Millenium Salud, enfocada en el sector sociosanitario y la atención a personas mayores. Conde recomendó a los estudiantes adquirir una formación específica y complementaria dentro del ámbito económico, y les animó a no ser "conformistas". "La Universidad ofrece los mimbres de una formación amplia, pero es muy importante especializarse, porque las carreras profesionales son muy largas y uno no sabe bien dónde va a estar el día de mañana. Así que es clave que la formación sea continua, y los colegios profesionales son un gran soporte para ello", afirmó Conde. "Yo misma sigo aprendiendo, y en las empresas es importante ser eso que tanto se dice ahora de ‘multidisciplinar’, es decir, saber dar apoyo en varias áreas", destacó.

María Blanco se mostró de acuerdo con esa propuesta: "Cuando acabamos la Universidad, a veces estamos deseando terminar de estudiar. Es muy importante seguir formándose; quizá no con la misma presión que ejercen los exámenes, pero sí mediante una formación más práctica que permititrá aproximarse a las empresas. Por ejemplo, mediante los másters, que son un buen primer contacto con el mundo profesional".

A diferencia de Blanco, que subrayó las oportunidades de Asturias en la captación de teletrabajadores, Conde expresó algo menos optimismo respecto a las perspectivas económicas y profesionales de la región. "Es verdad que Asturias va mejorando, pero aún tiene mucho que hacer como comunidad y, aunque haya nuevas normativas para atraer talento, tenemos un asunto pendiente a la hora de gestionar el talento local, el de nuestros jóvenes", advirtió.