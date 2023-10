Sergio Fuertes Álvarez, de Gijón, alumno de cuarto curso del grado de Economía, e Inmaculada Álvarez Lorenzo, de Mieres y estudiante de cuarto curso de ADE (grado de administración de empresas), se aproximaron al futuro del dinero en efectivo con distintas perspectivas en el quinto concurso de discursos de la Facultad de Economía y Empresa. Sus dos exposiciones sobre la cuestión fueron merecedoras de los premios de este año, y ayer, en la sesión de clausura de las décimas jornadas de "La Asturias que funciona", defendieron sus posiciones.

Sergio Fuentes lo planteó en términos de privacidad y confidencialidad. Los pagos en efectivo (monedas y billetes) no son nominativos y esto preserva la intimidad de las decisiones de compra. Las tarjetas de débito y de crédito, así como el dinero digital, dejan rastro y esto puede tener efectos: "Se sabrá si me gusta tomar cervezas los sábados, por ejemplo, y si mi perfil psicosocial de hábitos de consumo llega a las aseguradoras me pueden cobrar más por las pólizas que a quien haga una vida más sana", señaló.

"El Banco Central Europeo (BCE) sostiene que con el dinero digital la privacidad está garantizada, pero no el anominato. ¿Cómo se puede tener garantizada la privacidad sino no lo está el anonimato".

El futuro euro digital, sostuvo, "permitirá poner fecha de caducidad al dinero para condicionar el consumo" y esta capacidad de limitar su uso "sería susceptible de ser usado por los dictadores". "Y si actúa como reserva fraccionaria o depósito en el BCE, no se necesitarían los bancos actuales, y pasaríamos de un oligopolio a un monopolio", explicó.

Depender de cualquiera de las formas del dinero electrónico nos incapacitaría para su uso, alertó, en caso de fallos en el suministro eléctrico. "Si no hay electricidad no podremos consumir".

En la parte positiva, la generalización del dinero virtual "permitirá luchar contra el fraude fiscal y hacer que la política monetaria sea más efectiva, pero implicará", reiteró, "la renuncia a la privacidad".

Para Inmaculada Álvarez "el ser humano es inconformista y cuando crea algo trata de inmediato de mejorarlo. Pero, además de ser inconformista, el ser humano es práctico. Nos gustan las cosas fáciles, pero no los cambios" y "la pandemia nos obligó a hacer compras digitales". Mucho antes habían surgido las tarjetas de crédito a resultas de "un accidente" por la iniciativa de un abogado que en un restaurante se encontró sin dinero en efectivo para pagar la cuenta.

A juicio de Álvarez Lorenzo, el futuro del dinero digital estará condicionado por los múltiples "niveles de demanda" existentes. "En el mundo desarrollado", vaticinó, "quizá el dinero en efectivo tenga los días contados, pero ya veremos lo que ocurre", argumentó, "en el resto del mundo, y sobre todo en los países menos desarrollados, donde persisten no solo las monedas y los billetes, sino incluso el trueque". Este último fue, señaló, la primera forma de pago, a la que luego siguieron la sal (de aquí el término salario como sinónimo de retribución del trabajo), los metales y los billetes.