"Los economistas tenemos cada vez un papel más estratégico", señaló ayer el economista avilesino Javier García, socio fundador, director de inversiones y responsable del Fondo de Inversión Asturias Growth, en la clausura de las décimas jornadas "La Asturias que funciona", organizadas por LA NUEVA ESPAÑA y la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, con el patrocinio de Unicaja Banco, Asturex, Fade, Femetal, Cámara de Comercio de Oviedo y el Colegio de Economistas de Asturias.

Pero, no obstante la función trascendental del economista, García cree que este colectivo profesional "se ha acostumbrado demasiado a trabajar con el retrovisor: somos muy buenos sabiendo lo ocurrido, pero la información del pasado no sirve mucho", señaló, "para tomar decisiones de futuro. "Se necesitan más economistas que sean capaces de vislumbrar el futuro, y aún más si lo que tenemos delante son curvas", precisó.

Reclamó además capacidad de respuesta rápida ante los nuevos datos que surjan: "A información nueva debe haber decisiones nuevas. Hay que ser como un GPS, que te redirecciona a una ruta alternativa si en un desplazamiento surgen obstáculos imprevistos que impiden el paso". "Hay que tener información, y también capacidad para absorber los datos y tomar decisiones nuevas", señaló.

García, licenciado en Economía por la facultad que ayer lo acogió como conferenciante, instó por todo lo anterior a disponer de "modelos con opciones". "Las empresas", dijo, "suelen tener un solo plan y así es difícil estar preparado para afrontar un escenario diferente al previsto". El gestor empresarial debe considerar, opinó, qué eventualidades no previstas pueden ocurrir, sea un encarecimiento súbito de la energía (como ocurrió entre 2021 y 2022), que el competidor haga una cosa diferente a lo que se espera y cualquier otra circunstancia que modifique las circunstancias. Recomendó también por ello "guardar oxígeno" para afrontar potenciales dificultades e "invertir 50 y no 100 si con 50 es suficiente".

Licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo, doctor en Economía Aplicada y con formación en Estadística y Econometría, socio fundador de Sensum Finanzas, empresa de estrategia financiera, y de la gestora de capital riesgo LUA Fun, de la que también es director de inversiones, García, con gran experiencia en gestión, evaluación de riesgos financieros y finanzas corporativas, consideró "cada vez más crítica" la "capacidad de ver las piezas de una organización y establecer estrategias".

Lo más importante, sostuvo, es "detectar los problemas antes de acometer la inversión", saber que "no hay información perfecta" y que es fundamental "escuchar, y compartir los problemas" y que tan necesario es "aprender como desaprender", amén de "probar y experimentar, porque no hay verdades absolutas en el contexto social y financiero", y "saber comunicar y explicarlo".

Y cuando la inversión se evidencia errónea, hay que revertir la decisión y "minimizar las pérdidas". "La información y decisiones del pasado nunca deben arrastrarnos al futuro. A veces nos enterramos con decisiones erróneas".

"En ocasiones la complejidad es tan grande en la empresa", argumentó, "que hay que reducirla y tomar pequeñas decisiones". En estos casos "trocear la información para hacerla comprensible y susceptible de ser asumida es crítico".

A su juicio, "no existen mercados maduros ni desarrollos que no podamos reinventar". Lo que se precisa, opinó Javier García, es moverse en la "innovación abierta" porque "ya nadie puede crear solo en su habitación". "Se necesita el concurso de muchos perfiles diferentes y el problema es que en muchas empresas hay departamentos que no dialogan entre sí, sean ingeniería, finanzas u otros".

Para el economista, la tecnología "es como una receta; los ingredientes pueden mezclarse de modo diferente; tecnología es una forma de hacer las cosas", por lo que lo más relevante "no es el dinero, sino concertar el talento y los incentivos para trabajar en red". Por eso, "en Asturias, con una inversión muy superior, no seríamos capaces de obtener los mismos logros que otros con menos", sostuvo. "Nunca hay que subestimar los incentivos porque son los que mueven el mundo", agregó.

En opinión del experto, lo conveniente es "automatizar todo lo que se pueda automatizar y centrarse en lo que más valor tiene. Esto ha sido así siempre y es lo que aporta ahora la inteligencia artificial, que aportará", afirmó, "un aumento de la productividad de nuestro cerebro y de la capacidad creativa y de colaboración".

Y pronosticó que "en siete años, el 60% del PIB mundial se va a concentrar en 600 puntos o ciudades globales" por su "capacidad de relación".