En los años 40, en pleno franquismo, las mujeres no podían ni abrir una cuenta corriente sin el permiso de su marido. En esas circunstancias, la asturiana Eudosia León, conocida familiarmente como "Doy", tuvo que ingeniárselas para poner en marcha una fábrica de coque en Trubia. Así que la empresa se registró a nombre de su marido, el doctor Manuel Morate, cuya profesión no tenía nada que ver con aquello: era ginecólogo. "Eva Roces, consejera delegada del Grupo Roces [propietaria de Industrias Doy], contó esa historia, que me parece un ejemplo excelente de cómo los emprendedores han podido superar muchas dificultades en el pasado, y que puede ser un gran ejemplo para inspirar a los alumnos de hoy", asegura Ana Rodríguez, profesora de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo y moderadora de una de las sesiones que tuvieron lugar la semana pasada durante la X edición de "La Asturias que funciona", jornadas organizadas por dicha Facultad y LA NUEVA ESPAÑA, con el patrocinio de Unicaja Banco, Asturex, FADE, Femetal, Cámara de Oviedo y el Colegio de Economistas de Asturias.

La anécdota que recuerda la profesora es una de las muchas que expusieron los distintos ponentes en las jornadas. Junto con Rodríguez, otros tres profesores de la Facultad fueron los encargados de conducir las sesiones: Beatriz García, María del Mar Arenas y Matías Mayor. Todos coinciden en que los casos empresariales relatados transmitieron ideas fundamentales a los estudiantes de los distintos grados relacionados con la economía. Por ejemplo, la necesidad de adaptarse a los cambios, la adquisición de constancia para encarar las dificultades y la obligación de no dejar de formarse a lo largo de toda la carrera profesional.

"Los estudiantes valoran mucho la organización de estas jornadas para complementar los conocimientos teóricos que adquieren en la carrera y ver cómo funciona el mundo empresarial. Ven casos prácticos de gestión empresarial relacionados con la tecnología y la innovación sostenible. En este caso, en sectores tradicionales en Asturias como la construcción o la energía", destaca García, que moderó la primera mesa, en la que participaron María Calvo, presidenta de FADE; Rafael Cabañeros, de EDP España; y Susana García Rama, de Construcciones García Rama. "Los estudiantes supieron recoger de forma concisa el contenido de la sesión: los aspectos clave del futuro de la empresa en Asturias son la innovación sostenible, la adaptación al cambio y la preservación del medioambiente". García afirma que los ponentes ofrecieron "una visión positiva y realista del futuro de estos sectores" y que existen "oportunidades para la futura generación de profesionales de la empresa, pero siendo muy conscientes de que deben traer incorporadas las habilidades para manejar la tecnología".

Rodríguez, que además de Eva Roces presentó a Carmen de la Uz (Grupo de la Uz) y a José Manuel Ferreria (vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo), subraya que "los estudiantes han sido testigos de dos ejemplos claros de cómo la empresa asturiana ha afrontado distintos retos: desarrollo sostenible, avance tecnológico, o competencia con otros territorios, entre otros". Asimismo, recuerda las palabras de Ferrerira sobre los "ismos" que dificultan la actividad empresaria en Asturias, "como los burocratismos, los localismos y los inmovilismos".

"Aunque muchos de nuestros alumnos están pensando en trabajar fuera de Asturias, incluso fuera de España, lo cual es muy positivo para su desarrollo personal y profesional, durante estos días se les ha transmitido un mensaje importante: que en Asturias se les espera y que ellos son el motor de las empresas asturianas del futuro", remarca María del Mar Arenas, coordinadora de la mesa que contó con la presencia de Antonio Fernández-Escandón, presidente de Femetal; Victoria Villegas, socia directora de Fundyser; y Fernando Sáez, consejero delegado de Atox. Según Arenas, "los alumnos pudieron comprobar cómo en el sector sector del metal se están aplicando nuevas tecnologías y nuevos sistemas de producción". "Los ponentes destacaron valores y aspectos que conducen al éxito empresarial, como la constancia en el trabajo, la formación continuada, la proactividad o saber trabajar en grupo", indica la profesora.

Matía Mayor organizó la sesión centrada en los colegios profesionales, a la que asistieron Abel Fernández, presidente del Colegio de Economistas de Asturias; María Blanco, de la asesoría empresarial RSB Tax Legal; y Bárbara Conde, directiva de la compañía sociosanitaria AVS Millenium Salud. "Quizás últimanente se haga mucho énfasesis en el emprendimiento, pero es verdad que muchos de nuestro egresados encuentran hueco principalemente como profesionales por cuenta ajena", afirma Mayor, que invita a los estudiantes a especializarse. "Actualmente hay un gran esfuerzo en formación, porque ahora mismo tener sólo la titulación del grado se queda un poco corto; ya no se producen esas salidas profesionales inmediatas. Hay que adaptarse al mercado y éste se encuentra en continuo cambio", enfatiza el profesor.