Margallo advierte de que a partir de 2024 Asturias deberá hacer "ajustes importantes"

El exministro de Asuntos Exteriores, eurodiputado y economista de formación José Manuel García-Margallo aseguró ayer en Oviedo que "a partir de 2024, todas las Administraciones públicas, también la asturiana, tendrán que hacer ajustes importantes para intentar cuadrar las cuentas". Según García-Margallo, "los días de vino y rosa han terminado", lo que implica que "nadie pueda estar toda la vida gastando más de lo que ingresa, y eso condicionará todas las políticas de las Administraciones, que en Asturias tienen mucha importancia". El exministro citó el ejemplo de las pensiones: "Si queremos mantener su poder adquisitivo, hay que hacer recortes en otras cosas".

El exministro hizo estas afirmaciones como invitado a la fiesta anual del Colegio de Economistas de Asturias, que llevaba sin celebrarse desde antes de la pandemia, y que tuvo como actos principales la concesión del premio Colegiado de Honor a Jesús Sanmartín, decano de la organización entre 1999 y 2008; y un homenaje póstumo a Miguel de la Fuente, decano entre 2008 y 2021, y fallecido en enero.

García-Margallo fue uno de los participantes en la mesa redonda "Presente y futuro de Asturias", junto al exconsejero de Agricultura, exdiputado socialista y exprofesor de Economía de la Universidad de Oviedo Jesús Arango; y al director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda.

Arango señaló que "la situación económica de Asturias es bastante compleja". "Si somos capaces de volver a una autoestima colectiva, abandonar la zona de confort y reinventarnos, tendremos opciones. Si seguimos con lo mismo de siempre, demandando fondos públicos, creyendo que las infraestructuras resuelven el problema y teniendo empresas que sólo trabajan en el mercado regional, lo tendremos difícil", sentenció.

A su juicio, "en España los problemas siempre se tratan de resolver con una ley, y no es así", y citó la situación del mundo rural: "La despoblación no es una causa, sino un efecto del modelo económico, y si no resolvemos éste no habrá solución. Si no dejamos de concentrar en el centro de Asturias toda la actividad económica y no aprovechamos las nuevas tecnologías, las despoblación irá a más, por muchas ayudas a la natalidad que se den". "Hay que hacer atractivas las zonas rurales para que vaya la gente nueva, tanto gente que se dedique al pastoreo como trabajadores en remoto", propuso.

Por su parte, Junceda señaló que la región "vive un momento de muchas oportunidades, pero hay que hacerlas realidad", y se refirió a la próxima llegada del AVE. "Es el fin de una excusa y el principio de una gran oportunidad, pero las grandes oportunidades no caen del cielo: hay que trabajarlas de forma conjunta". En su opinión, para esa tarea común "no basta la política, es muy importante la economía y tener en cuenta las necesidades del mundo empresarial, así como la estabilidad institucional y laboral, escuchando a los representantes sindicales".