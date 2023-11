El Principado tumba un cuarto parque eólico en el Occidente por la oposición municipal

El Principado ha abortado la tramitación de un cuarto parque eólico en el Occidente de Asturias al recibir informes municipales urbanísticos negativos. En concreto se trata del proyecto de parque eólico Pereiro, que estaba promovido por el grupo Capital Energy –a través de su filial Green Capital Development– e incluía la instalación de cuatro aerogeneradores que sumaban una potencia instalada de 14,6 megavatios en un cordal de los concejos de Taramundi y Vegadeo.

La Consejería de Transición Ecológica ha resuelto poner fin a la tramitación del parque Pereiro –que se había iniciado en marzo de 2019– y archivar las actuaciones en lo que respecta a los terrenos del concejo de Taramundi debido a los informes urbanísticos negativos del Ayuntamiento –ratificados por el Pleno– y en los que se destacaba que varios aerogeneradores estarían situados a menos de 1.000 metros de los núcleos rurales de Lamisqueira y Fabal.

Al igual que ocurrió con otros tres proyectos de parques eólicos que también fueron abortados en el Occidente de Asturias –los de Xugus, Teixo y Los Troncos en los concejos de Taramundi y Boal–, la Consejería de Transición Ecológica no entra a valorar los argumentos del Ayuntamiento de Taramundi ni las alegaciones presentadas por el grupo Capital Energy. "Existiendo precedentes en donde en similares expedientes en los que obraban informes municipales urbanísticos negativos esta Consejería puso fin al correspondiente procedimiento, poner de manifiesto que no le puede corresponder al órgano competente en materia de energía fiscalizar o poner en entredicho el informe urbanístico emitido por el Ayuntamiento de Taramundi en el ejercicio de sus competencias; sean su contenido y motivaciones compartidos o no", señala la resolución de Transición Ecológica, que se ve "obligada" a poner fin al procedimiento.